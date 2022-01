También se llama Pablo, como ese otro que, aunque se fue, sigue presente en el córtex cerebral de muchos. Ahora lleva bigote y melena, como los miembros de Black Sabbat en los ochenta. Viene de un pequeño barrio de León. Era un quiosquero con labia, según han declarado más de una vez sus antiguos vecinos en la prensa. Ahora es un político con labia, según puede comprobar cualquiera en sus discursos.

Pablo Fernández, de 45 años, es el hombre elegido por Unidas Podemos para intentar defender la marca en las próximas elecciones del 13 de febrero a la Junta de Castilla y León.

Fernández es leonés, de un pequeño barrio de la capital de la provincia llamado San Mamés. Estudió Derecho, la carrera de los que –al parecer– saben que van a meterse en política, en la Universidad Complutense de Madrid; sin embargo, nunca llegó a ejercer el oficio.

Durante gran parte de su vida laboral, ha sido trabajador autónomo. Concretamente, quiosquero. Pablo Fernández vendía a sus vecinos de San Mamés las hojas de papel periódico en la que se diseccionaban minuciosamente los entresijos de la política. Quién sabe si eso fue lo que le motivó a pegar el salto.

Pablo Fernández se alió a Podemos en 2014, cuando el partido se asentó en la política

En el año 2014, cuando Podemos se asentó en la política y sus círculos –asambleas– fueron multiplicándose por todo lo ancho de la geografía española como la horchata en las neveras a principios de junio, Pablo Fernández decidió afiliarse a la nueva formación morada.

El entusiasmo ciudadano por el 15-M y el surgimiento de dos nuevas formaciones políticas –Ciudadanos y Podemos– era tan palpable como la corriente eléctrica en un cable de alta tensión. Quizás Pablo no fue uno de los muchos que se empezaron a politizar gracias a los movimientos quincemeoyescos. Quizá también tuvo algo que ver el corral de gallinas desagradecidas que tenía que encontrarse cada mañana en la prensa que repartía durante aquellos días.

Ya en el 2015, tras solo un año de militancia, las bases de Podemos lo convirtieron en el secretario general del partido en Castilla y León, volviéndose automáticamente el candidato a las elecciones autonómicas del mismo año. En estos comicios, los primeros autonómicos de Podemos, la agrupación regida por Fernández consiguió entrar en el parlamento regional con diez diputados, logrando que su partido consiguiese representación por –casi– todas las provincias de la región –menos Soria y Ávila, esta última feudo irrefutable del PP–.

"Asegurar" la candidatura

No todo iban a ser días de vino y rosas. Qué va. Al igual que en la película de Blake Edwards, el señor Fernández tendría que enfrentarse a la dura realidad en las elecciones autonómicas de 2019, cuando su formación, desinflándose por completo en los nuevos comicios, perdió ocho de sus diez diputados, quedándose solo con dos – uno por Valladolid y otro por León.

En estos momentos, la situación viene marcada por la España Vaciada y sus plataformas políticas apretando fuerte en la retaguardia, Fernández tiene que luchar para conseguir que Unidas Podemos aumente su representación en el parlamento castellanoleonés. De hecho, Fernández no se presenta por su provincia, León, sino que ha tenido que irse a Valladolid para intentar "asegurar" su candidatura.

Mientras esto pasa, Pablo Fernández tiene que enfrentarse a las embestidas de la prensa de Madrid, que le busca esqueletos en el quiosco como quien busca una hormiga en una cafetera.

En el mundo anglosajón, es muy habitual escuchar la expresión have skeletons in the closet, que se traduce como tener esqueletos en el armario. Esta frase hecha es el equivalente en inglés a nuestra "tener trapos sucios". Tener algo oculto, vaya. Ocultar cosas.

La oposición busca destruirlos por completo en la región

Pablo Fernández es un político sin mucha exposición pública que, a pesar de llevar ya años en la política castellanoleonesa, no ha protagonizado grandes escándalos. Su paso de puntillas por Valladolid ha hecho que los medios no le hayan prestado demasiado atención.

Ahora, aprovechando la baja forma de la marca Unidas Podemos y la dichosa polémica con las declaraciones de la carne de Alberto Garzón –he visto fondos de inversión menos rentables que la entrevista al ministro en The Guardian–, sus rivales políticos quieren aprovechar para destruirlos por completo en Castilla y León.

Su inacción en la región, por un lado, ha provocado que no tenga un perfil lo suficientemente fuerte como para hacer una seria oposición a sus contrarios; pero, por el otro, todo sea dicho, ha conseguido que no tenga ningún esqueleto en su quiosco al que sacarle un jugosísimo rédito polémico. Es decir, no se puede destruir la fama de alguien que no tiene.

La misión de Fernández y su equipo es salvar los muebles en las próximas elecciones de la región e intentar que las nuevas plataformas de la España vaciada no se lo fumen –del todo– por la izquierda. En estos momentos, quizá Pablo Fernández desearía tener algún esqueleto guardado. Quizá de esa forma tendría más oportunidades.