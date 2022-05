Periódico 'El Mundo'

Cuando que se supo que David Jiménez, ex director de 'El Mundo', iba a publicar un libro sobre su experiencia como director, Lucía Méndez, la periodista más digna del hemisferio occidental, escribió en Twitter: La abnegada redacción de 'El Mundo' no se merece andar en cantares por aquí. Ni sus periodistas ser señalados en un libro de cotilleos de un ex director que no citaré para no publicitarlo. El respeto a los compañeros es lo primero. Lo primero. Parecía algo molesta Lucía Méndez por el hecho de que se publicara un libro sobre el periódico que le paga el sueldo.

David Jiménez, periodista con una dilatada experiencia internacional, poco sospechoso además de simpatías con la izquierda, contestó lo siguiente: Que haya periodistas poniendo en duda que publique 'El Director' prueba lo necesario que es el libro. Se dice en un pasaje: a los periodistas nos gusta contar una buena historia, pero no la nuestra. ¿Por qué lo he escrito?, me preguntan. Ahí va: El periodismo español está necesitado de una regeneración urgente. Por supuesto no todo: hay gente magnífica en el oficio. Pero nos hemos dejado contaminar por los defectos que denunciamos de la política. No tendremos legitimidad ante la gente hasta que limpiemos nuestra casa. 'El Director' muestra cómo el poder ha doblegado y corrompido a los medios. También a periodistas. A la gente le ha sorprendido que ponga nombres y apellidos. Dicen que es valiente. Valiente es hacer periodismo en Tijuana, el Tíbet o Alepo.

Se pueden imaginar lo que opino yo del diario buque insignia del amarillismo reaccionario en España. Pero lo importante no es lo que opine yo. Lo importante es que la información y los análisis que, sobre el diario 'El Mundo', ofrecemos en este programa, os sea útil a vosotros, seguidores de La Base, para formaros vuestra propia opinión. Y si os parece útil y rigurosa la información y los datos que ofrecemos aquí el programa, hacédselo llegar a vuestros amigos.

En La Base pensamos que los medios son los actores ideológicos más importantes en las sociedades contemporáneas. Conocer a sus propietarios, sus prácticas, su modus operandi, desvelar sus mentiras y manipulaciones, es una necesidad democrática de primer orden. Para aportar nuestro granito de arena en esta ingente tarea, trabajamos en La Base.