Bolsas de plástico en los pies y en la cabeza, mascarillas que deben reutilizar hasta que acabe la crisis y el desmantelamiento de uno de los pabellones que mejor equipados estaban con zona de desinfección. Médicos y enfermeros, los equipos de Summa y Samur denuncian que "se han cancelado las medidas de descontaminación de los compañeros del Samur por orden de Francisco Ramos Roa, médico que está asesorando a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la crisis del covid-19". Esto ocurre en uno de los momentos más críticos para las UCIs de la región, que llevan ya días al límite.

Aunque el desmontaje se está produciendo desde la mañana de este lunes, el domingo algunas enfermeras que debían ir al pabellón 9 se quedaron siete horas esperando a que les designaron un puesto de trabajo y finalmente se tuvieron que ir a casa sin poder trabajar con los pacientes, según distintos testimonios recogidos por Público.

Desde la pasada semana, algunos de los trabajadores de este hospital de campaña que gestiona la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ya venían denunciando la situación de "caos" y pedían que se hiciera cargo de la organización del trabajo el Ejército y no la Consejería de Sanidad.

Sin barreras de protección

Según los vídeos que ha ido difundiendo el personal sanitario en la mañana de este lunes, la gran sorpresa ha sido cuando al llegar hoy a trabajar ya no estaban las barreras de protección para desinfectarse antes de entrar a la zona médica y los operarios estaban en proceso de desmontaje, como se puede ver a continuación:

Como explica el autor del vídeo, "han desmontado los parapetos que había para la zona de vestirse y desvestirse, por orden de no sabemos quién, de Protección Civil o no sé. Nosotros nos hemos negado a entrar, puesto que no nos ha ofrecido nadie los Equipos de Protección Individual (EPIs). El problema de ahora es que han entrado esta mañana a trabajar con sus EPIs y al estar desmontado esto por orden de arriba nadie les va a desvestir, nadie les va a ayudar a descontaminarse y esto es todo un despropósito".

Añade también que "los compañeros que están dentro están vendidos al mejor postor".

Bolsas de plástico a modo de EPIs

Desde dentro de los pabellones los enfermeros también han grabado vídeos de denuncia que están haciendo públicos, como el siguiente.

A través de la cuenta de Twitter @404Comunicación, explican que: "Estas eran las condiciones en las que ha trabajado, este domingo, el personal sanitario del pabellón 9 del Hospital del IFEMA, puesto en marcha por el Gobierno de la Comunidad Madrid, protegiéndose con bolsas y reutilizando mascarillas".

"Esto es lo que llevamos de protección, bolsas en los pies y en la cabeza, unos mandiles, mascarillas que tenemos que utilizar mientras estamos aquí porque no hay más y la sensación de que nos tienen medio abandonadas".