Los grupos de ERC y PDeCAT en el Congreso mantienen sus reticencias ante los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y siguen sin avanzar su posición definitiva de cara al debate de totalidad a la espera de los "movimientos" políticos que reclaman del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Catalunya.

"Si mañana ERC tuviera que votar estos presupuestos votaría que no", ha manifestado el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, a la entrada de la Junta de Portavoces del Congreso, para reclamar pasos al Gobierno respecto a un referéndum catalán de autodeterminación y al cese de la "dinámica represiva del Estado".

Rufián ha recordado, en todo caso, que la decisión última respecto a la presentación de una enmienda de totalidad al proyecto de cuentas públicas que este lunes ha llegado al Congreso será "colectiva y colegiada" por parte de su formación política.

En el mismo sentido se ha prounciado desde Barcelona, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha advertido que el "no" a los Presupuestos del Estado se mantendrá si no hay "movimientos" políticos "en materia de autodeterminación y de cese de la represión contra el independentismo", ya que "esto no va de negociar partidas ni inversiones".

El portavoz de ERC atiende a los medios hoy en el Congreso antes de asistir a la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso. EFE/Emilio Naranjo

Tampoco ha adelantado cuál será la postura definitiva del PDeCAT su portavoz en la Cámara Baja, Carles Campuzano, quien ha explicado que "hoy por hoy" su posición es "contraria" a los presupuestos y ha recalcado que ve "motivos" de incumplimiento del Estatut.

Así, ha señalado que su grupo todavía tiene que estudiar el contenido del proyecto para comprobar, por ejemplo, que en las cuentas de 2019 se vuelven a incumplir las inversiones previsiones previstas en el Estatut catalán.

También ha explicado que todavía hay tiempo hasta que el 8 de febrero finalice el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas a la totalidad, una decisión que será adoptada por los órganos de dirección de este partido "escuchando la opinión de los diputados", ha apostillado.

Ha recordado Campuzano, eso sí, que su formación política vincula el debate presupuestario a la confianza en el Gobierno para dar una "propuesta política" para avanzar en la solución del "conflicto político en Cataluña", un "avance" sin el cual entiende que será "dificilísimo o imposible que se produzca una negociación con el PDeCAT". En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo no haya tenido "ningún interés" en "sentarse" a dialogar con el PDeCAT sobre los presupuestos y por ello se ha preguntado si en realidad el Gobierno tiene voluntad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado ante esa "ausencia de voluntad política" para negociar.

Un 52% más para Catalunya

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que Catalunya recibirá este año 2.051,38 millones en inversiones, un 52% más que lo previsto en los Presupuestos de 2018.

Esta cifra equivale al 16,8% del total de la inversión territorializada (esto es, la que se puede relacionar con una autonomía concreta), lo que significa que quedan por debajo de lo previsto en la disposición adicional del Estatut, que contempla que el gasto del Estado debe ser equivalente al peso de la comunidad en el PIB (el 18%).

Pero Hacienda añade a esta inversión los 200 millones comprometidos con la Generalitat en el marco del Estatuto de Cataluña negociado en la Comisión mixta Generalitat-Estado. Ha detallado que esta partida de 200 millones se hace vía transferencias y que demuestra que dentro de un pacto constitucional "hay margen para el diálogo".

Con ello, Catalunya recibiría unos 2.251 millones, que equivalen al 18,5% del total de las inversiones previstas.​

Montero ha señalado que estas cuentas persiguen que el conjunto de los ciudadanos, también catalanes, tengan mejores prestaciones o mejor financiación. "Cuando el Govern se ha sentado siempre hemos llegado a acuerdos razonables", ha recalcado Montero.

Los PGE prevén distribuir 12.181 millones en inversiones en las 17 CCAA, Ceuta y Melilla,

Montero ha señalado que Catalunya, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades que incrementan más las inversiones para este año. La inversión para Andalucía ascenderá en 2019 a unos 2.133 millones de euros, un 44% más (y un 17,5% del total), y para la Comunidad Valenciana se situarán en 1.189 millones de euros, el 61% superior (y el 9,8% del total).

A cambio, resultan castigadas regiones como La Rioja, Galicia y Madrid: la primera pierde un 39 por ciento de fondos y la segunda, el 19%, mientras que la tercera se congela.

En total, el Estado prevé distribuir 12.181,94 millones de euros entre las 17 comunidades, Ceuta y Melilla, un aumento del 20% (2.053 millones) respecto a los presupuestos de 2018.