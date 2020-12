ERC, EH Bildu y PNV han decidido no presentar enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales de 2021, lo que facilita que las cuentas puedan ser aprobadas el 23 de diciembre en el Pleno del Senado, y es muy probable que el Gobierno de coalición y sus socios rechacen cualquier iniciativa de cambio.

El grupo parlamentario del PSOE en el Senado, con 113 senadores, sumaría hasta 138 escaños con los senadores de ERC (13), EH Bildu (2) y PNV (10); una mayoría capaz de tumbar cualquier enmienda que puedan presentar otras formaciones.

El plazo para registrar las enmiendas parciales a las cuentas de 2021 ha finalizado este lunes a las 18.00 horas y el Gobierno no tiene intención de incluir ninguna en los Presupuestos con el fin de que no haya cambios en las cuentas y no tengan que ser ratificados en el Pleno del Congreso el 29 de diciembre.

Sin embargo, lo cierto es que mientras el PP ha vuelto a registrar cerca de 1.500 enmiendas, Cs y JxCat otros centenares de iniciativas y CC más de 140, otras formaciones que apoyaron las cuentas en el Congreso como Compromís o Más País (a través de Más Madrid) también han suscrito nuevas enmiendas en la Cámara Alta.

Fuentes de Más País han señalado a Efe que la formación homóloga en el Senado insistirá en el proyecto piloto para implantar una jornada laboral de cuatro días a la semana así como en la urgencia de suspender los desahucios mientras no haya una alternativa habitacional.

Compromís ha registrado cerca de mil enmiendas, algunas para dar voz a partidos como el PCAS, la Chunta Aragonesista, Caballas de Ceuta y Melilla, UPL o el Colectivo Ciudadanos del Reino de León. También Mès Per Mallorca también ha registrado enmiendas al tiempo que Vox ya adelantó que no registraría ninguna al articulado.

Los grupos que vetan los PGE critican el "rodillo" del Gobierno

Los grupos parlamentarios (PP, Cs, Vox, JxCAT y CC) del Senado que han presentado vetos a la totalidad a los Presupuestos de 2021 han realizado este lunes críticas al Gobierno por sus socios y "vergonzantes concesiones" para sacar adelante las cuentas públicas, el "rodillo" aplicado por el Ejecutivo al no admitir cambios en los mismos en el Senado y los "incumplimientos" y la tramitación exprés. Así se han pronunciado los distintos portavoces durante el debate a la totalidad a los Presupuestos en el que han ido defendiendo los vetos que rechazan el proyecto de ley de Presupuestos, defendido previamente por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerarlos "expansivos" y "progresistas" y "necesarios" para la recuperación y afrontar los retos.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha criticado la "egolatría" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien "solo le importa su propia imagen y su propia persona y el colchón en el que duerme", dada su "obsesión enfermiza de llegar al poder al precio que sea", y ha denunciado su "cúmulo de mentiras, contradicciones y engaños".

Por su parte, la senadora de Cs, Ruth Goñi, ha coincidido con el PP en su crítica a los socios del Gobierno criticando que el Gobierno ha elegido a "partidos separatistas con políticas contrarias a la moderación", como ERC o EH-Bildu, en vez de la "mano tendida" de Cs, que "se ha dejado la piel para mejorar los PGE desde la lealtad y el sentido de Estado".

Por su parte, el portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleríes, ha criticado la "semana rali" tratando de tramitar "muy deprisa" la ley Celaá y los Presupuestos, y ha rechazado las cuentas al no dar una solución al "conflicto" político entre Cataluña y el Reino de España, un "Estado represor".

Entre tanto, el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo ha rechazado también el proyecto presupuestario al considerar que incumple y "vulnera" el Estatuto de autonomía canario y el Régimen Económico y Fiscal canario ante su insularidad y circunstancia de región ultraperiférica.

De su lado, el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha vuelto a rechazar las subidas fiscales a las clases medias, pymes y autónomos, y ha afirmado que su formación "nunca apoyará bajo ninguna presión o chantaje las cuentas de un Gobierno entregado a todos los enemigos de España que quieren destruir la unidad nacional, la libertad, la legalidad constitucional y el futuro".

Montero recuerda a Maroto sus acuerdos con la izquierda abertzale en Vitoria

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha defendido este lunes de las críticas vertidas por el PP contra el Gobierno por pactar los Presupuestos Generales para 2021 con Bildu recordando a su portavoz en el Senado, Javier Maroto, los acuerdos alcanzados con la izquierda abertzale en su etapa como alcalde de Vitoria. "¿Por qué le recrimina al Gobierno que los Presupuestos los apoyen otros grupos?", ha preguntado la ministra al dirigente popular, a quien ha recordado que en 2011 admitiera que había "mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio" o que defendiera la necesidad de hablar con "todos", como él hacía en Vitoria.

En este punto, le ha recordado un tuit que escribió, siendo primer regidor en Vitoria, donde presumía de haberse celebrado un primer debate de impuestos municipales "sin excluir a nadie". "He aceptado propuestas del PNV, PSE y Bildu. Hay que buscar consensos con todos", escribía entonces Maroto. Montero también ha puesto de relieve que en 1993, "cuanto ETA asesinó a 14 personas", el Gobierno de Navarra, que compartían el PP y UPN, citó a Batasuna hasta en dos ocasiones para negociar los Presupuestos autonómicos.