La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se acerca a su fin después de que la comisión parlamentaria del ramo haya aprobado este jueves las distintas secciones del proyecto, así como el informe de la ponencia.

Para salvar las votaciones, los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han contado con el apoyo del PNV y EH Bildu, mientras que ERC, Junts y Coalición Canaria (CC) se han abstenido. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.

Las cuentas públicas, que han incorporado más de 130 enmiendas parciales (principalmente del PNV y Nueva Canarias, pero también ERC, EH Bildu, Más País, Teruel Existe, Compromís y el PRC), llegarán al Pleno de la próxima semana para encarar su última fase, la definitiva antes de tramitarse en el Senado.

En este sentido, pese a los votos favorables recibidos en la Comisión de Presupuestos, el proyecto del Gobierno todavía no tiene garantizados los apoyos suficientes (se necesita una mayoría absoluta de 176 diputados) para sacarlo adelante, ya que los grupos apurarán hasta el último momento las negociaciones antes de dar el sí definitivo a las cuentas.

Mejoras introducidas por los grupos

El Grupo Vasco, que ha sido el que más enmiendas ha conseguido incorporar en este último trámite (41 enmiendas en total por un valor de 30 millones de euros para inversiones en I+D+i, promoción cultural e infraestructuras), ha manifestado su confianza en "seguir discutiendo los PGE en su recorrido por el Senado" y en encauzar definitivamente el soterramiento del TAV en Bilbao antes de dar su apoyo a los Presupuestos.

EH Bildu ha añadido otro paquete de medidas destinadas a incrementar las inversiones económicas, mejoras en infraestructuras ferroviarias "obsoletas", actuaciones para hacer las estaciones más accesibles, trabajos de adecuación en diversas zonas y la rehabilitación de espacios como el Horno Alto de Sestao, en Bizkaia.

Destaca además el acuerdo alcanzado con el Gobierno para dotar de 25 millones de euros el fondo de compensación para indemnizar a las víctimas del amianto, una reivindicación prácticamente unánime de la sociedad vasca, reclamada durante décadas por el colectivo, que servirá para "saldar una deuda histórica y empezar a hacer justicia".

Más País ha pactado con los partidos del Ejecutivo un plan de salud mental en institutos dotado con cinco millones de euros, habilitar criterios ecológicos para favorecer menús 100% vegetarianos en comedores de entidades públicas, mejoras de infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid y 400.000 euros para dos proyectos: un mapa de vías ciclistas y otro un estudio de rutas ferroviarias nocturnas.

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado su apoyo al proyecto presupuestario después de cerrar un acuerdo que suma 26,8 millones para el territorio valenciano en materia de inversión ferroviaria y actividades culturales.

ERC, la principal incógnita

Al margen de que el Gobierno consiga cerrar los apoyos de estas formaciones, la principal incógnita la mantiene ERC, que ha pactado en este trámite solo dos pequeñas inversiones territoriales de apenas 350.000 euros. En este sentido, las negociaciones se mantienen abiertas y vinculadas a la protección del catalán en el marco de la Ley Audiovisual, con una cuota de producción en esta lengua aún por determinar.

"Con ERC todavía queda unos días por delante... Las técnicas de negociación muchas veces apuran hasta el último minuto para que alguien ceda, pero estoy francamente optimista", ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha expresado su confianza de cara a superar las votaciones finales a las cuentas en el Pleno.

Asimismo, el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha señalado este jueves que tiene todas las opciones de voto sobre la mesa, incluyendo el voto en contra, y ha exigido al Gobierno que demuestre voluntad negociadora porque, según ha dicho, ni siquiera ha cumplido todo el acuerdo de investidura de enero de 2020.

La polémica enmienda de Junts

Durante la tramitación de las cuentas en la comisión parlamentaria, la principal incorporación ha llegado de la mano de una enmienda de Junts, apoyada por PP, Vox, ERC, Cs, EH Bildu y CC, para crear un fondo de 9.632 millones de euros para compensar a las comunidades autónomas gastos derivados de la pandemia.

Si bien, la titular de Hacienda ha aclarado que no ve posible "ejecutar" dicho fondo, señalando que la enmienda da de baja un programa que no existe en los Presupuestos, por lo que no existen esos fondos. Asimismo, ha insistido en que la sección afectada no cuenta con recursos suficientes.