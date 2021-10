El tiempo corre y la posibilidad de que los socios del Gobierno veten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 sigue en el aire. Y todo ello a menos de 24 horas para que expire el plazo para registrar enmiendas de devolución, que finaliza este viernes a las 14.00 horas.

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha reconocido que "en las últimas horas" su grupo ha "intensificado" los contactos con el resto de partidos con los que espera aprobar las cuentas públicas del año que viene, aunque no ha dudado en volver a manifestar "optimismo" sobre el resultado de estas conversaciones.

"No contemplamos escenarios de bloqueo a los Presupuestos", ha llegado a deslizar. "Transmito confianza de que lleguen a buen puerto las conversaciones", ha reiterado en una rueda de prensa convocada tras la sentencia de la Audiencia Nacional por la que condena a Luis Bárcenas y al PP por pagar la reforma de Génova con dinero negro.

Optimismo en las filas del PSOE ante una amenaza de vetar los Presupuestos que se ha ido intensificando en los últimos días. Esa amenaza procede, sobre todo, de ERC, que asegura tener ya redactada la enmienda a la totalidad para presentarla este viernes si no se producen avances en las negociaciones. PNV continúa barajando esta posibilidad mientras que EH Bildu, en menor medida, todavía no ha comunicado una decisión al respecto, aunque la portavoz de los independentistas vascos, Mertxe Aizpurua, anunciaba en una reciente entrevista con Público que esperaban no presentarla.

Los republicanos siguen esperando "gestos" del Gobierno en lo que respecta a la la futura Ley Audiovisual, que pasan por establecer cupos mínimos de las producciones de plataformas como Netflix o HBO en los idiomas cooficiales. También piden determinar un mecanismo de control para supervisar la ejecución de las partidas destinadas a Catalunya ante el escaso grado de materialización de las mismas.

Con todo, sus socios en el Govern, Junts, han decidido presentar este jueves una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas después de que se dieran un margen de tiempo para hacerlo. Según avanzaron fuentes de los posconvergentes a este medio, han esperado hasta este jueves por la tarde una "respuesta satisfactoria" por parte del Gobierno a los cinco puntos planteados por Junts, como el blindaje del catalán en la norma Audiovisual. Ante la "falta de voluntad real para negociar con el independentismo", el grupo ha presentado un veto, como lo hizo el año pasado, instando a su vez a ERC a hacer lo propio.

La CUP había anunciado previamente la presentación de una enmienda a la totalidad para "garantizar" así la llegada de un "texto alternativo que defienda el derecho a la autodeterminación, la ley de amnistía y las políticas de reparto de la riqueza". Este veto se suma a los ya previstos procedentes de PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias.