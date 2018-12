Podemos ha suavizado su discurso ante la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Los dirigentes del partido morado ya no lanzan el mensaje de "alerta antifascista", más bien ponen el foco en defender "el patriotismo de las cosas de comer" frente al "patriotismo de banderas". En esta línea, sostienen que lo importante es "mejorar las condiciones de la vida de la gente" a través del pacto presupuestario negociado entre el Gobierno y Unidos Podemos.

La rueda de prensa de la ejecutiva del partido ha estado dirigida hacia esta dirección: "Hacemos un llamamiento al Gobierno para que se mueva, ponga en marcha todas las medidas que les hemos arrancado y traiga los Presupuestos al Congreso lo antes posible. No entendemos por qué el Gobierno sigue sin moverse y sigue planteando el acuerdo presupuestario como una herramienta para hacer estrategia política y táctica electoral", ha indicado Pablo Echenique, secretario de Organización y de Acción de Gobierno de Podemos.

Echenique ha explicado que no ha hablado en los últimos días con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque ha considerado que la interlocución con el Gobierno es "habitual". Además, ha abierto la puerta a aprobar la senda de estabilidad del PP de Mariano Rajoy alegando que el pasado julio se abstuvieron en la votación en el Congreso porque "se trataba de un dispositivo mediático y comunicativo", ya que el Senado tenía capacidad de veto para bloquearla.

Podemos insiste sobre los partidos catalanes: "No puede ser que defiendan al pueblo catalán y no aprueben la subida del SMI"

El secretario de Organización también ha valorado que la situación actual respecto a los PGE se equipara al escenario de la moción de censura: "Se repite el mismo esquema. Entonces había dudas sobre si Sánchez quería que saliera adelante la moción y fuimos otras fuerzas políticas las que presionamos para echar al PP. Estamos ante el mismo escenario y aunque fuera verdad que quiera utilizar los PGE como una herramienta de táctica electoral, si el resto de fuerzas políticas estamos por la aprobación, estos PGE tendrán que ser aprobados", ha expresado, haciendo así el segundo llamamiento del día dirigido a las fuerzas catalanas.

Aunque Podemos cree que el escenario más posible es el adelanto electoral, seguirán intentando que se aprueben las cuentas generales hasta el último momento. Por esto, ante el 'no' de los partidos catalanes, han decidido mantener la presión y seguir pidiéndoles que apoyen los PGE para "mejorar las condiciones materiales de la vida de la gente". "No puede ser que los partidos que dicen defender al pueblo catalán no aprueben la subida del SMI”, ha insistido Echenique.

La ley contra las violencias sexuales llega al Congreso

Noelia Vera, la coportavoz del partido, ha hecho mención al 70 aniversario de la Carta de Derechos Humanos señalando que les preocupa tanto los líderes internacionales actuales como Bolsonaro, Trump o Salvini "no firmarían esta Declaración Universal" como la vulneración de estos derechos en el Estado español.



Entre los derechos que señalan que no se están cumpliendo ha hecho referencia al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la vivienda, al derecho "a llegar a fin de mes" y a los derechos en materia de igualdad. Sobre este último punto, Vera ha avanzado que la semana que viene llevarán al Congreso la ley contra las violencias sexuales para que se someta a votación.

Por último, y más enfocado al terreno andaluz y la irrupción de Vox, Vera ha explicado que la dirección de Podemos todavía no ha recibido ningún informe del análisis de Adelante Andalucía sobre los resultados de las elecciones, aunque asegura que siguen trabajando en ello. Mientras que Echenique ha terminado la rueda de prensa haciendo un "llamamiento a la tranquilidad". Con esto, ha hecho referencia a las declaraciones de Quim Torra, considerando que son "irresponsables" y que ante el conflicto tan tensionado actual hay que "dialogar; hablar menos en público y ser trabajadores en privado".