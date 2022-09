Podemos pide que el impuesto a las grandes fortunas sea permanente y no temporal, como propone el PSOE

Podemos ve un paso positivo en la aceptación por parte del PSOE de un impuesto a las grandes fortunas, pero advierten de que su carácter debe ser "estructural y permanente", y no temporal, como defienden los socialistas en este momento.

La pasada semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo diseñaría un impuesto a las grandes fortunas, después de que el PP lanzara una ofensiva legislativa en sus territorios para bajar los tributos a las personas ultra ricas. El impuesto a las grandes fortunas forma parte de la reforma fiscal planteada por Podemos, y Unidas Podemos lo ha puesto encima de la mesa en las negociaciones de cara a los Presupuestos de 2023.

Este lunes, Isa Serra y Pablo Fernández, portavoces de la formación morada, han recordado que "hace solo tres meses el PSOE votó en contra en el Congreso de los Diputados de la propuesta (de reforma fiscal, que incluye el impuesto a las grandes fortunas) que llevamos desde Unidas Podemos; saludamos y celebramos que Pedro Sánchez haya rectificado".

En Podemos, sin embargo, precisan que "el PSOE dice que el impuesto a las grandes fortunas tienen que tener carácter temporal, y la justicia fiscal no puede ser de quita y pon", y por eso insisten en que "el PSOE tiene que entender que ese impuesto debe ser permanente y estructural".

Los de Ione Belarra han vuelto a mostrar su preocupación con el hecho de que las negociaciones presupuestarias sigan bloqueadas, y han acusado al PSOE de no cumplir ninguna expectativa ni avanzar con las medidas más trascendentales para su organización: la ley de vivienda, la derogación de la ley mordaza, el refuerzo de los servicios públicos, la ley de familias y la reforma fiscal.

"Esta semana deberían llegar los Presupuestos al Consejo de Ministras, pero el PSOE tiene bloqueadas las negociaciones. Si no llegan pronto, no se presentarán en tiempo y forma, y estos Presupuestos son fundamentales en este momento", ha dicho Serra.

Yolanda Díaz: "Estamos lejos"

La portavoz de Podemos ha explicado que la trascendencia de estas cuentas reside en que "tienen que hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y acometer las transformaciones sociales pendientes que tienen que ofrecer un horizonte de país con certezas. Tenemos que dar certezas políticas de que estamos preparados para gobernar con más fuerza".

En este sentido, Pablo Fernández se ha referido a la victoria de la ultraderecha de Meloni en Italia y ha apuntado al "blanqueamiento de su figura y de su discurso", como, a su juicio, sucede en España con el PP y con Alberto Núñez Feijóo. "Frente a los que quieren terminar con los derechos de todos y retroceder al pasado es fundamental que nuestro país sea un ejemplo con políticas valientes que protejan a la gente", ha concluido.

También ha mostrado su preocupación por la negociación presupuestaria la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha advertido a la entrada de su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso que "todavía estamos muy lejos del acuerdo".

"No me gustaría dar esta idea, pero la tengo que transmitir. Estamos todavía muy lejos de la negociación en materia presupuestaria, y hay cuestiones que en un Gobierno progresista no deberíamos discutir", ha trasladado Díaz, que ha explicado que no se han producido avances significativos en ninguno de los cinco bloques que plantea Unidas Podemos: reforma fiscal, permisos y ley de familias, medidas contra la inflación, transición energética y reversión de los recortes del PP