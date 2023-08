Pilar Alegría: "Feijóo busca una repetición electoral para sobrevivir en el PP"

La primera pregunta es clara. ¿Va a haber un Gobierno progresista liderado por el PSOE?

Sí. Y desde luego vamos a trabajar en ello. Porque ese Gobierno daría respuesta a lo que los ciudadanos dijeron en las elecciones del 23 de julio claramente. Nuestra obligación, interés y responsabilidad es atender a esa demanda ciudadana.

Antes de llegar a esa posible investidura de Pedro Sánchez tenemos la investidura de Feijóo. Está fijada para los días 26 y 27 de septiembre. ¿Hay alguna posibilidad de que obtenga los apoyos que le faltan?

No, ninguna. Me atrevería casi a llamarla una pseudo investidura. Porque esa investidura va abocada al fracaso. Va a ser el tercer fracaso del PP y de Feijóo. El primero lo tuvieron el 23 de julio cuando los ciudadanos dijeron que querían que su país siguiera avanzando y consolidando leyes progresistas. El segundo lo tuvieron en la constitución de la Mesa del Congreso el pasado 17 de agosto. Y sin lugar a dudas vamos a repetir y ver ese tercer fracaso esos días en los que se ha fijado la investidura. Sobre todo porque a Feijóo no le dan ni los votos ni los números. Por tanto, lo único que vamos a ver durante todo este tiempo es un bloqueo de nuestro país. Lo que vemos es un plazo de 35 días que Feijóo ha solicitado y negociado con la presidenta del Congreso. Pero lo único que vamos a ver en esta investidura fallida es cómo se bloquea el país retrasando la formación del único Gobierno posible, que es un Gobierno progresista.

Y una cosa que me parece muy importante, y que se está hablando poco estos días. No es una cuestión solo de campaña electoral. Y es que el señor Feijóo no cumple con los estándares de ejemplaridad. Ni para un dirigente político ni para un dirigente que quiere ser presidente del Gobierno.

¿Se refiere a cómo ha ocultado su salario?

Aquí nos hemos encontrado con un Feijóo que llegó a la política nacional diciendo que era un político moderado. Bueno, pues desde que es presidente del PP han hecho más de 140 gobiernos con Vox. Ha asumido todas las políticas de Vox y ha blanqueado y naturalizado a un partido de ultraderecha. Además, se presentó a la política diciendo que era un político austero. Una austeridad que se ha visto reflejada en tres sobresueldos y con una opacidad absoluta. Y luego, una de las cosas que me parecen más serias y graves, que todavía siguen sin explicarse esas relaciones del señor Feijóo tuvo, o tiene, con un narcotraficante. Una persona con ese pasado, por muchos votos que haya tenido, no debería ser dirigente de un partido político como el PP. Es más, una persona con ese pasado, visto lo visto, solo puede prosperar en el PP. En ningún otro partido de España veríamos esta situación.

Al PP le queda un largo camino en materia de regeneración democrática. Me parece muy serio, no es un asunto de campaña electoral. Es mucho más grave que todo eso. Es inimaginable que un dirigente con esas relaciones turbias e inquietantes, donde nos mintió a todos de nuevo porque nunca acaba de explicar su relación, en cualquier partido no sería el dirigente para intentar presidir el país.

Sobre la elección de la fecha por parte de Francina Armengol ha habido cierto revuelo porque se dilate tanto. Sumar, por ejemplo, ha criticado que se pierda mucho tiempo. ¿Preferían en el PSOE que fuera más rápido o no cambia nada su posición este calendario?

Hay que mostrar el respeto a esa potestad. Estamos ya delante de unas fechas que son reales y por tanto entrar en disquisiciones en uno u otro sentido no tiene mucha relevancia. Hay que respetarlo. Lo que no acabo de entender es que cuando tienes un mandato del rey lo primero que digas es que no quieres usar esa semana hábil. Esto se produjo el martes. Lo que tenía que haber hecho Feijóo es decir que a partir del miércoles se ponía a trabajar o debatir con todos los grupos para hacer factible esa investidura a la que se ha querido someter. Esta huida hacia delante y querer marear la perdiz solamente nos lleva a una situación clara, a ese bloqueo del país. Con dos consecuencias, el mismo bloqueo y el retraso de la formación del único Gobierno posible.

Han dicho en todo momento que respetan la decisión de Felipe VI de designar a Feijóo. Pero al mismo tiempo califican esa investidura como bloqueo. Parece un poco contradictorio. ¿Podría haber tomado otra decisión el rey?

La decisión que ha tomado el jefe del Estado entra dentro de la normalidad. Por tanto, máximo respeto.

¿Por qué cree que Feijóo tiene tanta insistencia en intentar este proceso de investidura? ¿Para salvar sus propios intereses en el PP? ¿Para retrasar una crisis interna?

Además de bloquear el país, uno de los temas fundamentales que esconde esta investidura fallida es acudir a una repetición electoral. Ese es el interés de Feijóo y el PP. Porque es lo único que tiene. Intentar acudir a una repetición electoral porque lo que busca es su propia supervivencia dentro del PP.

"Tenemos que apelar e interpelar a una parte de los dirigentes del PSOE". Lo dijo este miércoles Borja Sémper. Otros dirigentes han apuntado en la misma línea. ¿Temen que el PP intente algún tipo de maniobra como la que vimos con UPN en la reforma laboral?

Estamos viendo una legislatura donde el PP insulta y falta el respeto a prácticamente todos los grupos parlamentarios. Como portavoz del PSOE le pido respeto a una organización tan seria como la nuestra, con más de 140 años de historia. Somos una organización seria, democrática. Y que, a diferencia del PP, estamos unidos en el rechazo de ese PP y Vox y sus políticas. Por favor, máximo respeto al PSOE. Ellos ya sabemos que lo utilizan todo. Lo vimos con esa compra de los votos de los dos entonces diputados de UPN para tratar de tumbar al Gobierno y la reforma laboral. Son sus artes, son sus formas de entender y hacer política. Difieren de plano con el PSOE.

Como curiosidad, ayer la palabra "tamayazo" fue tendencia en redes sociales. Es decir, a la gente le preocupa ese asunto. ¿Puede mandar un mensaje el PSOE de tranquilidad en este sentido?

Sí, somos una organización seria y estamos unidos. Pido máximo respeto al PSOE y sus votantes. Y, por supuesto, a los cargos y diputados del PSOE. Somos muy conscientes de lo que hemos vivido estos cuatro años, continuos desprecios a la acción del Gobierno y su propia legitimidad. Es importante recordar que todas las decisiones y opiniones son siempre aprobadas en asambleas y el Comité Federal. El PP siempre entra en este tipo de cuestiones y comentarios. Ya lo vimos cómo lanzaron por la ventana a Pablo Casado en un juego truculento. Lo siento por ellos pero el PSOE es una organización mucho más seria.

La máxima en el PSOE es "discreción" para hablar de las negociaciones. Pero entiendo que se están produciendo con todos los grupos necesarios. ¿Es más difícil lograr el apoyo de Junts que de otras fuerzas políticas? ¿Hay confianza entre ambos partidos?



Nunca establecemos ningún diálogo o conversación con los grupos políticos partiendo de la desconfianza. Somos grupos diferentes, con posiciones en muchos aspectos que difieren. Pero si algo hemos demostrado esta legislatura es nuestra capacidad para dialogar y llegar a consensos en beneficio de leyes importantes para nuestro país. Lo hemos repetido muchas veces, no era tan importante el quién sino el qué para aprobar una reforma laboral, subida de las pensiones o una ley de Formación Profesional. A diferencia de lo que hacen PP y Vox, reconocemos la legitimidad que tienen todas las fuerzas políticas que están representadas en el arco parlamentario. Iremos hablando y trabajando con todas ellas. Porque a diferencia de lo que va a pasar con esta investidura fallida de Feijóo, nosotros queremos generar una investidura para gobernar.

Lo que resulta llamativo es el giro del PP respecto a Junts. Hace pocos días lo rechazaban de plano y ahora están dispuestos a sentarse con ellos. ¿Qué sentido le dan desde el PSOE a esto?

Lo hemos visto también toda la legislatura. El PP es muy proclive a ser ellos quienes otorgan las medallas de constitucionalistas, de partidos de bien y diferentes términos que repiten. Lo que pasa es que no son conscientes es que todo el mundo ha podido escuchar esta legislatura una retahíla extensa de insultos hacia todos los partidos políticos o no reconocer su legitimidad. Esto entra dentro de esa forma de hacer política del PP.

De momento lo que sí hemos visto es que se han puesto de acuerdo para la votación de la Mesa del Congreso. Y se favorecerá además que se forme grupo propio. Esos son pasos importantes, supongo, para los mimbres de la investidura de Sánchez.

Hay dos pasos importantes hasta la investidura. El 23 de julio hubo dos partidos, PP y Vox, que se presentaron con un único proyecto, el de derogar el 'sanchismo' y todo lo construido por el Gobierno progresista. Fracasaron. Más de 12 millones de ciudadanos les dijeron que no querían ese proyecto para su país. El segundo fracaso es cuando se construye y se trabaja esa mayoría de la Mesa del Congreso. Conseguimos ahí una mayoría progresista. Vamos a seguir trabajando. Con discreción y humildad con el resto de fuerzas porque es muy importante conseguir la investidura que permita que este país siga proyectando nuevas leyes de progreso.

Las exigencias de Junts, en todo caso, son claras. Se habla mucho del asunto de la amnistía para los implicados en el Procès. Desde Sumar, socios de Gobierno, ya han dicho que es posible. ¿Lo ve igual el PSOE? ¿Sería un paso más para la desjudicialización del conflicto en Catalunya?

Si hay algo claro y palpable para los ciudadanos, especialmente para los catalanes, es que durante esta legislatura, a través de la política se ha dado respuesta al principal problema territorial que tenía este país. Venía heredado del PP. A través de ese diálogo y distintas decisiones hemos sido capaces de resolver problemas políticos a través de la política. Hoy en nuestro país hay un clima de convivencia y respeto que hace que estemos en un momento más positivo en 2023 que en 2017. Eso es lo verdaderamente importante. En la Catalunya de 2023 se respira convivencia y normalidad. Es fundamental. Además los ciudadanos lo valoran positivamente. Tal es así que en las elecciones se apostó claramente por el PSC.

A partir de ahí, ahora corresponde hablar. No vamos a negociar nada con PP y Vox. Porque su objetivo va de la mano. Cuando el PP habla de 11 millones de ciudadanos es porque hacen suyos los votos de Vox. Están blanqueando claramente a una fuerza de la ultraderecha como es Vox, a diferencia de lo que están haciendo todos los partidos conservadores en otros países europeos. Y además están haciendo suyas todas sus políticas. Vamos a seguir hablando con el resto de fuerzas. Y a partir de ahí, el presidente ya fue muy claro en esto, nuestra seña de identidad es el diálogo. Pero también el marco siempre será la Constitución.

PP y Vox siguen conformando Gobiernos. A la espera de lo que sucederá en la Región de Murcia, uno de los últimos ha sido en Aragón, territorio que usted conoce bien. Se están tomando medidas muy significativas como la derogación de la ley de memoria, la ley trans, cambios en la política lingüística, etc. ¿Qué valoración hace?

En el caso de Aragón es curioso, porque el que es hoy presidente, Jorge Azcón, no quiso estar en la foto. Me recuerda a lo sucedido con Feijóo. Él arrancó su periplo posibilitando ese primer Gobierno con Vox en Castilla y León sin aparecer en la foto. Somos conscientes de esas comidas y encuentros secretos que tienen los señores Feijóo y Abascal. Lo ocultan pero se dan la mano en todo y para todo. El PP parece que se avergüenza de aparecer con Vox en distintos actos pero lógicamente han hechos suyas, en todos los sitios, las políticas de la ultraderecha en materia de igualdad, cambio climático o memoria democrática. Vox propone y el PP dispone.

Parece que Luis Rubiales anunciará su dimisión este viernes según publican los medios de comunicación. ¿qué valoración hace de la salida del presidente de la Real Federación Española de Fútbol?



Dijimos que al señor Rubiales le quedaban pasos por dar. Su conducta el pasado fin de semana fue inapropiada. España no puede ser representada por alguien así. Lamentamos que el triunfo de la selección femenina se viera embarrado por esta actitud. Y lo destacable es que esa conducta, por fin, no ha sido silenciada. El feminismo ha llegado para hacernos mejores, para hacer un país mejor. Más Justo e igualitario.