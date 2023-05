Pilar Lima: "Nos falta un Ayuntamiento de València más reivindicativo"

Candidata de Podem al Ayuntamiento de València, muchas gracias por atender a Público . València lleva dos legislaturas con un gobierno municipal progresista. ¿Qué balance hace? ¿Qué echa en falta? ¿Qué podría aportar Podem-EU en el Ayuntamiento?

Haciendo balance, hay cosas positivas. Claro que sí. Evidentemente, a la ciudad de Valencia le sentó muy bien cuando en 2015 echamos a Rita Barberá y las políticas de corrupción del Partido Popular que durante tanto tiempo, durante 24 años, se han sufrido en la ciudad. Una forma de corrupción que ha terminado gracias a este gobierno.

Y es verdad que hemos saneado las cuentas, la deuda ha disminuido, pero hemos visto que hay limitaciones del gobierno de Compromís y

PSPV. Hay un aspecto muy importante que se ha visto que es la

situación de emergencia habitacional en la ciudad de València. No se

han hecho políticas de vivienda en la ciudad de València, ninguna. Entonces, no se ha afrontado tampoco la edificación, que tiene mucha relación con el auge de apartamentos turísticos, con la atención de los precios del alquiler, están estrechamente unidos, y no se ha afrontado este aspecto.

"Nos alegramos mucho de que ahora otras fuerzas políticas se preocupen del tema de la vivienda"

Nos alegramos mucho de que ahora otras fuerzas políticas se preocupen del tema de la vivienda y del acceso a esta, que se entienda como un derecho y no como un bien de mercado. Me alegro muchísimo de que esté ocurriendo ahora. Es importantísima la ley de vivienda que se ha aprobado hace poco, pero lamentablemente ha tardado tres años, ha costado tres años que la compañera Ione Belarra ha estado peleando, pero por fin se ha aprobado.

No dudaremos, cuando gobernemos en el Ayuntamiento de València, que la vamos a aplicar desde el minuto uno, porque urge. Yo vengo de una ruta que hemos hecho por los barrios y hemos visto que se está

expulsando a los vecinos y vecinas, incluso a personas mayores que

pagaban la renta antigua del alquiler. Se está expulsando y yo lo he

visto. Queremos evitar esto. No se puede permitir que ocurra esto en la

ciudad de València.

También apuestan por la remunicipalización de los servicios.

Ese es otro aspecto que quería comentar, que es muy importante, el tema de la municipalización de servicios. Es un melón que no se ha abierto y estamos dispuestas a abrir dicho melón, porque hay que garantizar los servicios públicos de calidad con unas condiciones laborales dignas. Hablamos, por ejemplo, de la gestión del agua, que es un bien finito y debemos apropiarnos y hacer una gestión pública

de dicho recurso. También el servicio de ayuda a domicilio, porque, durante la ruta que hemos hecho, hemos visto que hay muchas personas en situación de soledad no deseada, personas mayores que están aisladas, entonces ese servicio no funciona del todo bien. No entendemos que esté en manos de la empresa de Florentino Pérez, no entendemos cómo se le ha concedido. Estos melones los vamos a abrir.

Sobre la remunicipalización de servicios, el problema es económico, de presupuestos. ¿Tiene un ayuntamiento capacidad para asumirla?

"No vamos a dudar en explorar todas las posibilidades y recuperar los servicios públicos"

Tenemos unas cuentas que están ahora mismo en superávit y, evidentemente, el dinero público debe gestionarse lo mejor que se pueda, pero no vamos a dudar en explorar todas las posibilidades y recuperar los servicios públicos. Buscaremos las herramientas, todas las que sean posibles, para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en políticas de vivienda. Es nuestra prioridad número uno. Lo tenemos muy claro. En tres años ha subido un 50% los precios del alquiler en la ciudad de València. Debemos erradicar los desahucios sin alternativa habitacional y esto va unido a la ampliación que debe tener el parque público de vivienda que en València es de un 0,3%, y deberíamos estar cerca del 15%. Este es un reto que vamos a afrontar.

En segundo lugar, hablamos también de las viviendas vacías. Debemos ponerlas a disposición del mercado gracias a las herramientas y mecanismos que tenemos, por ejemplo, en la Consejería de Vivienda. El vicepresident (de la Generalitat, Héctor Illueca) ha estado trabajando para crear normas y decretos que nos permitan actuar en este aspecto, intervenir en los grandes tenedores, obligarles a que pongan sus viviendas vacías en el mercado y cumplir su función social. Nosotros eso es lo vamos a cumplir, no tenemos ninguna duda. Usaremos todos los mecanismos que tengamos y, si no hay, pues los crearemos. Muchas veces nos han dicho "esto no se puede hacer", pero nosotros sabemos que es posible porque somos cabezones y eso nos ayuda, para eso estamos trabajando y para eso necesitamos un gobierno en el Ayuntamiento de València que esté coordinado, que las áreas estén coordinadas.

Un gobierno de coalición, pero que realmente sea de coalición, no como ahora, que estamos viendo un poco descoordinada la gestión del

Ayuntamiento. Vemos la concejalía de Vivienda, que gestiona las vías

de alquiler, por un lado; luego, por otro lado, tenemos a Sandra Gómez, que es la responsable de AUMSA, la empresa que permite las construcciones de vivienda pública y la gestión y demás. Entonces, van separadas, debería estar unido, debería de tener más coherencia.

"Las decisiones importantes deben tener las tres patas del gobierno de coalición, como se ha hecho en el Botànic"

De la misma forma, las decisiones importantes deben tener las tres patas del gobierno de coalición, como se ha hecho en el Botànic. En el Botànic, por ejemplo, en la Conselleria de Sanitat, nosotros no estamos, pero hemos tenido un papel y hemos presionado por el servicio de resonancias del Hospital de Torrevieja; hemos presionado para que se acuerden de la salud mental, que se tenga en cuenta, porque se ha visto que la mirada adulto-centrista de la política afecta y los jóvenes son los que tienen más conciencia con la salud mental, le dan más importancia. Entonces, hemos peleado y no hemos conseguido todo lo que hemos querido, pero hemos preparado una ley de salud mental valenciana que hemos trabajado durante muchísimo tiempo con los colectivos, con expertos, con diversas asociaciones en consenso.

El año pasado, por ejemplo, sí que conseguimos que en el presupuesto

se incluyera la figura del psicólogo clínico en los centros de Atención Primaria. Entonces, las cosas cuestan. Por eso decimos muchas veces Héctor Illueca y yo que a la correlación de fuerzas debemos darle la vuelta, porque si no nos das más poder para gestionar algunas cosas, no podremos hacerlo. Pero si lo tuviéramos, madre mía, todo lo que podríamos hacer.

Todo esto que hemos hecho, si nos votan, lo queremos trasladar al Ayuntamiento de València, porque tenemos una forma de hacer política que hemos demostrado en los otros niveles y lo vamos a demostrar también a nivel municipal. Vamos a por ello.

Pilar Lima tras la entrevista con 'Público¡. — Jaime García-Morato

Uno de los grandes proyectos que afectan a la ciudad de València es la ampliación del puerto. Movimientos sociales se han movilizado contra ello. ¿Qué propone su candidatura y qué influencia puede tener el Ayuntamiento?

Nos falta un Ayuntamiento de València más reivindicativo como otros niveles, con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno de España. Lo primero, debo agradecer la lucha de los movimientos sociales y ecologistas en la ciudad de València. La Comisión Ciutat Port ha tenido un papel fundamental, hasta incluso ha usado la vía judicial para paralizarlo. La última cosa que pasó es el Ministerio de Transición Ecológica le dio delegó a la Autoridad Portuaria de Valéncia la decisión de la ampliación del puerto y eso no puede ser.

En segundo lugar, es importante que en todos los niveles estemos gobernando porque gracias a las compañeras ministras en el Consejo de Ministros, en el Gobierno de España paramos la ampliación. Intentaron meter en el orden del día la ampliación del puerto y lo paramos allí en Madrid. Conseguimos que se quitara del orden del día gracias al apoyo de las ministras. Y yo me siento muy orgullosa en este aspecto.

"Hay una carencia en la ciudad de València y es que las decisiones deberían ser preguntadas a los colectivos"

A mí nadie me ha preguntado si me parece bien la ampliación del puerto como ciudadana. Hay una carencia en la ciudad de València y es que las decisiones deberían ser preguntadas a los colectivos, asociaciones de vecinos… Que haya una participación ciudadana porque a día de hoy parece que es nula. Y València es una ciudad portuaria. Sí, convivimos con el puerto, pero pensamos hay que aprovecharlo al máximo. El puerto de València no está bien aprovechado.

Además, hemos visto que en tiempos de emergencia climática a veces vemos que hay ceguera política que no se ve la realidad. Vivimos otros tiempos y debemos proteger y cuidar el planeta, el territorio. Entonces, tenemos la Albufera, hemos visto lo que ha pasado en Doñana, debemos proteger la Albufera. Es nuestro pulmón verde, también las playas del sur y tenemos que protegerlas. Tenemos un problema grave con las playas del sur. Los expertos han dicho que las playas de Nazaret se están destruyendo. Van a ir destruyéndose más y más. En cuanto a la contaminación excesiva que tenemos, los accesos a la ciudad de València hacen que haya mucha contaminación, sobre todo los camiones están ahogando a la ciudad.

"La forma de hacer política de Podem se nota que falta dentro Ayuntamiento de València"

Y luego hay una cosa que me indigna y es que dicen que el puerto va a crear empleo. La ampliación del puerto en realidad no va a ser así, está todo robotizado. Ha faltado más contundencia por parte del Ayuntamiento de València, que está dentro de la Autoridad Portuaria. Debemos tener esto en cuenta. No puede ser que un naviero esté en el Consejo de la Autoridad Portuaria, se ve que hay conflictos de intereses. No puede ser que se haga un polígono industrial en el mar.

La forma de hacer política de Podem se nota que falta dentro Ayuntamiento de València, porque no nos tiemblan las piernas y nos vamos a enfrentar a eso, a lo que haga falta. Lo hemos hecho, nos hemos enfrentado a Juan Roig y a otros, evidentemente. Gobernar es enfrentarse al poder.

Por cierto, ¿cree que las campañas electorales son, hoy en día, accesibles para personas con diversidad funcional? ¿Piensan los partidos en cómo llegar a un electorado diverso en este sentido?

"La comunidad sorda está un poco distanciada y debemos animarle para que haya una participación política activa"

Vamos a centrarnos en ello, vamos a poner el foco en ello. Hay una cosa que quiero agradecer a la organización de Podemos, la accesibilidad a los actos con intérpretes de lengua de signos. Lo que siempre hacemos es intentar poner todos los documentos en lectura fácil para que las personas con cualquier tipo de diversidad funcional puedan leer el programa y también que tengan acceso a los vídeos, que siempre estén subtitulados. Pero falta más cercanía.

Hablamos de la comunidad sorda que está un poco distanciada y

debemos animarle para que haya una participación política activa por su parte. Pero bueno, lo mismo con con los demás colectivos. Falta muchísima pedagogía, mucha explicación, por ejemplo, de conceptos. Con el concepto de política, que tiene un concepto negativo y debemos cambiar este concepto para que participen más de acuerdo.

Finalmente, no consiguieron una candidatura unitaria de las izquierdas para el Ayuntamiento de València.

"Ha faltado Compromís, pero decidieron que no querían ir con nosotros"

Nosotros hicimos nuestro trabajo, estamos en coalición con Esquerra Unida y Alianza Verde. Lamentablemente, ha faltado otra fuerza política como Compromís, pero ellos decidieron, desde sus órganos de dirección, públicamente que no querían ir con nosotros. Estamos diciendo desde hace más de un año que apostamos por una fuerza política amplia y en unidad, con el objetivo de tener una correlación de fuerzas diferente, pues hay limitaciones gobernando con el PSOE y esto es una evidencia que se ha visto todo este tiempo en la experiencia de gobierno del Botànic que hemos tenido.

No lo hemos conseguido. Entonces nuestra misión es que nuestro proyecto político llegue a la gente lo máximo posible con la esperanza de movilizar, porque estamos viendo que Unidas Podemos somos la fuerza decisiva y que en el Ayuntamiento inclina la balanza hacia un lado o hacia otro.

Somos el muro de contención para que no vuelvan las por las políticas corruptas del Partido Popular, que no vuelva la heredera de Rita Barberá, que es la señora María José Català. Ya conocemos su forma de gobernar, ya fue alcaldesa de Torrent y fue consellera de Educación en la etapa del gobierno de la Generalitat del Partido Popular. No queremos que vuelva y vamos a darlo todo, a poner toda la carne en el asador.

Contamos con que nuestras compañeras de Unidas Podemos, incluyendo a Yolanda Díaz, como es obvio porque es nuestra vicepresidenta de Unidas Podemos, vengan y también que venga Alberto Garzón, Irene Montero e Ione Belarra. Claro, que vengan y que nos apoyen, claro que sí, para dar ese impulso. Pero el objetivo es que queremos reeditar dos gobiernos: el Ayuntamiento de València con nosotros dentro, en este caso, y también el Botànic.

Situémonos en la noche electoral del 28 de mayo, viajemos al futuro. Si están dentro de un nuevo gobierno de izquierdas en la ciudad de València, ¿qué es lo primero que haría?

¿Soñar? Gobernar el Ayuntamiento de Valencia. Empezar a hacer llamadas a otros compañeros y socios y juntarnos, sentarnos de forma

urgente



Pilar Lima, candidata de Unides Podem al Ayuntamiento de València. — Jaime García-Morato

Me refiero a cuál sería la primera medida que le gustaría impulsar desde ese gobierno.

"Vamos a darlo todo. Por nosotras no será"

La primera medida... No la voy a decir, no me gusta hacer

electoralismo porque somos realistas y siempre decimos que no hacemos promesas como hacen otros, que dicen, "Vamos a construir 4.000 viviendas", y luego no es verdad. No vamos a hacer eso. Nosotros hacemos propuestas y dependiendo de la correlación de fuerzas que tengamos veremos qué podemos hacer o qué no podemos hacer.

Primero, debemos explorar el Ayuntamiento de València, cómo está. Hay una cosa que no nos van a quitar y es que vamos de cara, vamos con la verdad por delante y queremos recuperar la conexión de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de los barrios con el Ayuntamiento de València, porque se está perdiendo, se está dejando esta conexión. Es una ciudad muy centrada en el centro y en el turismo.

Y bueno, la primera llamada, pues no sé, a mi madre, creo que sería mi madre, si no viene, claro. Vamos, vamos a disfrutar del momento en

equipo. Ese 28 de mayo lloraremos, estaremos alegres, reiremos, pero

vamos a darlo todo, desde luego, porque siempre decimos que por

nosotras no será.