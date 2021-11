Pilar Llop deja la pelota sobre la ejecución de la sentencia contra la inmersión lingüística en el tejado del TSJC

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado sobre la negativa del Govern de Catalunya a acatar la sentencia del TSJC, ratificada por el Supremo, que le insta a garantizar un 25% de las clases en español, que no es al Ejecutivo sino al tribunal sentenciador al que corresponde su ejecución y pedir que se cumpla.

Al respecto, ha expuesto que los procedimientos de ejecución de una sentencia tienen sus fases y que por eso habrá que ir viendo "cómo se van resolviendo".

"Corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso a la ejecución" y, por tanto, ha remarcado, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que en un plazo de dos meses pida al Govern que cumpla la sentencia y ahí se verá cuál es su respuesta.

Sobre el anuncio del Gobierno catalán de no acatarla, Llop ha respondido: "Eso es lo que ha dicho, pero le tendrán que requerir primero" desde el TSJC, y ha reiterado que habrá que ver "cómo se desarrolla la fase de ejecución".

También se le ha preguntado por las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo que ha manifestado que no contempla "otro escenario" que no sea su renovación.