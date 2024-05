Las piruetas del PP para no posicionarse contra el genocidio de Israel en Gaza 

"Israel tiene una guerra con Hamás. En las guerras hay que respetar el Derecho Internacional". Es lo más cerca, aun siendo muy lejos, que ha estado Alberto Núñez Feijóo de condenar el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza como respuesta al ataque del grupo terrorista Hamás en el mes de octubre.

Los populares no solo rehúyen de la palabra 'genocidio', sino que defienden que el "Gobierno democrático" de Israel está ejerciendo su derecho a la legítima defensa y que el reconocimiento de Palestina como Estado es un premio a Hamás. Son las líneas generales de su posicionamiento político en el conflicto, con las que hacen contorsionismos a conveniencia.



Una postura inamovible desde hace ocho meses y que ni los más de 35.000 fallecidos palestinos ni la brutalidad de las imágenes que llegan desde Rafah tras el bombardeo sobre un campo de refugiados que provocó alrededor de 45 muertos han suavizado. Solo el portavoz nacional, Borja Sémper, calificó de "intolerable la muerte de tantos inocentes" a través de sus redes sociales y pidió al Gobierno israelí "investigar y depurar responsabilidades por la tragedia de Rafah".



La lucha contra el terrorismo de Hamas es legítima y su derrota es necesaria para el fin de la violencia y la liberación de los rehenes.



Pero es intolerable la muerte de tantos inocentes. El gobierno de Israel debe investigar y depurar responsabilidades por la tragedia de Rafah. — Borja Sémper (@bsemper) May 27, 2024

Estas declaraciones de quien hace poco defendía tener "la sensación" de que las acampadas estudiantiles en defensa de Palestina eran "en realidad" a favor de Hamás, son la excepción. La norma, con palabras más calculadas, se parece más a esto: "Lo que no puede ser es que quienes provocan se hagan ahora los ofendidos", aseguró, lejos de cualquier condena a Israel, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.



Feijóo, que insiste en el rechazo a la violencia y pide un alto al fuego evitando todo reproche al Gobierno de Benjamin Netanyahu, sólo ha dejado clara una única posición, que es la de oponerse a las decisiones de Pedro Sánchez.



Para el PP, el reconocimiento de Palestina es una acción "irresponsable e inoportuna". Así lo ha dicho este martes su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, muy alarmado por la sensibilidad de Netanyahu con el asunto. "Que Israel entienda la declaración unilateral de Sánchez como un guiño a una organización terrorista debe preocuparnos a todos los demócratas", aseguró. Para los populares, este es el principal motivo para rechazar la decisión que el Gobierno español, junto a Irlanda y Noruega, ha aprobado en Consejo de Ministros.

Sémper, el primer alfil de Feijóo tras la madrugadora comparecencia de Sánchez, subrayó que "no es el momento para actuar de esta manera" y en la misma línea se pronunció la candidata del PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Dolors Montserrat. Según la dirigente catalana, el reconocimiento de Palestina —que también ellos incluían en su programa electoral a través de la solución de los dos Estados— sólo responde al interés "personal y político" de Sánchez. Feijóo, que este martes no ha tenido agenda pública, no se ha pronunciado.



La mención a Feijóo del ministro israelí

Tampoco han respondido en su partido a las preguntas sobre las menciones explícitas al líder de la oposición que el ministro de Exteriores israelí hace en los mensajes contra el Gobierno que postea en su cuenta de X (antes Twitter). Este martes, tras el anuncio institucional de Sánchez sobre el reconocimiento de Palestina, escribió un tuit comparando a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con Hamás o con el ayatolá iraní, Alí Jamenei, acusando al presidente del Gobierno de ser "cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra". Al final del mensaje citaba a Núñez Feijóo.

Khamenei @khamenei_ir, Sinwar y la Vicepresidenta de España @yolanda_diaz_ - llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar.



Presidente @sanchezcastejon - al no despedir a @yolanda_diaz_ y… pic.twitter.com/Gq4mcRlndo — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 28, 2024

En el PP le restan importancia, pero se unen a la ofensiva israelí contra el Ejecutivo. "Yo tengo la sensación de que el Gobierno está desnortado. Cuando el Gobierno de España recibe las felicitaciones de Hamás y las felicitaciones de los talibanes, tiene que reflexionar si está en el camino correcto", aseguraba Tellado, que no quiso valorar ni sus ataques ni sus amenazas.

Aunque empiezan a aflorar voces que creen que la dureza de Israel en su ofensiva —que ha recibido hasta el reproche de la Justicia Internacional— les obliga a moldear su discurso, de momento no se ha producido. Es más, Isabel Díaz Ayuso lo elevó al máximo el pasado viernes, comparando a ETA con Hamás para atacar al Gobierno: "Mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Mata, que yo te daré un Estado", aseguró. Feijóo excusó estas declaraciones de Ayuso.

El PSOE ha reprochado al líder de la oposición que no muestre "ni un solo atisbo de lealtad en política internacional". "En Argentina, a favor del ultra Milei; en Israel, a favor del ultra Netanyahu", trasladaban fuentes socialistas.