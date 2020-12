La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno central haya reducido el número de vacunas que inicialmente iba a recibir la autonomía en enero y ha censurado que vendan "un plan sin plan". "A este paso, tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero porque el Gobierno de España va a gestionar la estrategia de la propia vacuna", ha declarado en el acto de presentación del Plan Vigía, en la Real Casa de Correos.

La dirigente apoya que haya un plan nacional de vacunación, pero ha censurado que el Gobierno haya decidido "gestionar solo la vacuna" y la haya anunciado "sin tener un plan" a pesar de los detalles que explicó Sanidad el pasado 24 de noviembre. "Ahora nos encontramos con que no conocemos los tiempos. En un estado de alarma como estamos no está habiendo ni una sola reunión de conferencias de presidentes. No tenemos información exacta de cuál es la información. Una vez vendido un plan sin plan nos encontramos que la Comunidad de tener 600.000 vacunas para 300.000 personas vamos a pasar a tener para 100.000", ha trasladado.

En este sentido, ha incidido en que esto les señala que no van a poder, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo o a los sanitarios y que "con tan pocas vacunas" irán solamente por ahora a las residencias. Ayuso ha subrayado que desde el Ejecutivo madrileño no pueden poner "todos los medios si la vacuna no llega pronto".

Díaz Ayuso: "Hay muchos anuncios nacionales pero luego no se están ejecutando"

"Hacen falta esas vacunas, planificación y mientras vendan un plan sin plan lo que está claro es que las comunidades autónoma seguimos haciendo frente a la pandemia. Hay muchos anuncios nacionales pero luego no se están ejecutando", ha indicado, al tiempo que ha recalcado que espera que hayan vacunas "para la inmensa mayoría de los ciudadanos en todo el país pero también para la Comunidad de Madrid, una de las regiones más castigadas". Así, ha demandado un plan de vacunación claro, concreto, transparente, "igual que tiene que ocurrir con las cifras de fallecidos".