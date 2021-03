La plana mayor del PP de Aznar y de Rajoy  declara en el juicio por la caja b sobre los supuestos sobresueldos 

Por el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por los presuntos usos de la caja b del PP, como la reforma de su sede nacional y la adquisición de acciones de Libertad Digital, desfilará esta semana la plana mayor de los Ejecutivos de Mariano Rajoy (2011-2018), así como altos cargos del partido durante el mandato de José María Aznar. Lo harán por videoconferencia. Ambos expresidentes del Gobierno están citados el próximo miércoles. Una docena de ex altos cargos del Partido Popular deben comparecer en calidad de testigos, al ser nombrados por el extesorero Luis Bárcenas como perceptores de sobresueldos con fondos de esa caja b, a excepción de Aznar, excluido por Bárcenas del cobro presuntamente ilítico de dinero negro.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición realizada por Aznar, Rajoy, María Dolores de Cospedal, los exministros José María Michavila y Federico Trillo, el expresidente del Senado Pío García Escudero y el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo para que no testifiquen de forma presencial. Todos ellos han seguido los pasos del ex secretario general del PP y exministro Ángel Acebes, primer ex alto cargo del partido que ha testificado en esta vista oral, y han invocado el artículo 14.1 de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que señala que hasta el 20 de junio de 2021, "los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática".

Siete ex altos cargos del PP y un periodista

Este martes está citado a las 10 de la mañana el expresidente del PP de Navarra Jaime Ignacio del Burgo, que ya confesó haber recibido fondos extraoficiales, en sobres, de Luis Bárcenas, para que "se lo hiciese llegar a otros personas del partido, no por decisión suya sino porque era un simple ejecutor de órdenes", declaró Del Burgo en 2019 en la Audiencia Nacional. Del Burgo indicó que recibió dinero del partido para entregárselo al exdiputado de PP navarro Calixto Ayesa y a una víctima de ETA.

A continuación está citado el exdiputado del PP Eugenio Nasarre, que ha admitido que su partido le pagó sobresueldos o "pagos complementarios" de 1.800 euros al mes, entre 2000 y 2004, por sus "responsabilidades internas" que compatibilizaba con su cargo en el Parlamento.

El siguiente testigo este martes, el expresidente del Senado, Pío García- Escudero, también reconoció como cierto un apunte de los 'papeles de Bárcenas'. Se trata de un "crédito" de cinco millones de pesetas (30.000 euros), que solicitó para reparar su casa, afectada tras un atentado de ETA. García-Escudero afirmó haber devuelto el préstamo a plazos.

El expresidente balear Jaume Matas ha admitido el pago de cuatro nóminas por valor de 21.346 euros cuando dejó de ser ministro de Medio Ambiente, en 2003; una especie de una "compensación habitual" en el Partido Popular, aunque ha negado haber percibido los 8.400 euros anotados en los 'papeles de Bárcenas' en concepto "para piso".

A partir de las 12 de la mañana está previsto que comparezca por videoconferencia el expresidente del PP andaluz Javier Arenas, que, según asegura Bárcenas, conoció la contabilidad paralela del PP porque él le entregó una copia de un acta notarial que incluía los apuntes contables en b.

Le seguirá Francisco Álvarez Cascos, otro exsecretario general del PP. Bárcenas afirma que fue Cascos quien estableció el sistema de sobresueldos para los altos cargos del Gobierno, con el PP en el poder, mediante la caja b, ya que estaba prohibido por la Ley de Partidos que un cargo del Gobierno percibiera dinero de su partido.

Por último, testificará este martes María Dolores de Cospedal, exsecretaria general de los 'populares' y exministra de Defensa. La suya es quizá la comparecencia más esperada y la que más expectación provoca, tras las declaraciones de Luis Bárcenas en las que sitúa a Cospedal detrás de la operación de espionaje que sufrió para neutralizar las pruebas que el extesorero poseía sobre la caja b del partido, operación conocida como 'Kitchen'. Bárcenas ha indicado que Cospedal siente animadversión hacia él.

En esta misma jornada del martes declarará también el periodista Pedro J. Ramírez por haber aportado al juzgado los documentos originales de la caja b manuscritos por el extesorero, que pudo habérselos hecho llegar el exabogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño.

La primera vez para Aznar y la segunda para Rajoy

Este miércoles será la primera vez que Aznar --cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)-- comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la contabilidad paralela del PP; un asunto ya probado por la sentencia de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). Aznar aseguró en la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del PP, en 2018, que "no existe ninguna caja b" en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes del partido que presidió entre 1990 y 2004. Bárcenas ha excluido a Aznar de los pagos de sobresueldos.



José María Aznar en el balcón de sede de Génova, 13, junto a Mariano Rajoy, Álvarez-Cascos, Botella y Rato, celebrando el triunfo electoral del 3 de marzo de 1996. — Archivo / Efe

Mariano Rajoy comparecerá a continuación, en lo que será su segunda vez como testigo en un juicio relacionado con la contabilidad opaca del PP. La expectación también es enorme ante su declaración, una vez que Bárcenas ha asegurado, en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' en el Congreso, que grabó a Rajoy en una reunión en la que el entonces presidente del PP le espetó que cómo podía seguir conservando anotaciones sobre esa caja, mientras introducía dichos papeles en una máquina trituradora.

La testifical de Mariano Rajoy ha sido solicitada por Adade e Izquierda Unida (IU). Fue precisamente la Asociación de Abogados Demócratas por Europa Adade la que consiguió que el expresidente compareciera ante la Audiencia Nacional, durante el juicio por la trama Gürtel, que acabó condenando al PP como partícipe a título lucrativo. En aquella ocasión, Rajoy alegó que "jamás" supo nada de la caja b del PP porque sus responsabilidades en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno que presidía.



Será el jueves 25 de marzo cuando comparezcan los exministros del PP Rodrigo Rato y Federico Trillo. El primero, exministro de Economía, afirmó en el juicio por Gürtel que los pagos trimestrales y semestrales que aparecen anotados a su nombre en los 'papeles de Bárcenas' entre 1997 y 2004 no tienen "nada que ver" con él y que nunca los percibió. La defensa de Bárcenas en aquel juicio, en el que resultó condenado a 29 años, interesó la testifical de Rato como "conocedor" de las campañas electorales, en las que el PP presuntamente hacía uso de fondos b procedentes de donativos de empresarios.

Rodrigo Rato, en libertad condicional por el caso de las 'tarjetas black'-- por el que fue condenado a cuatro años de prisión, será juzgado por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio.

Respecto al exembajador en Londres Federico Trillo, Bárcenas ha afirmado que le entregó dinero de la caja b para que con él afrontase la defensa por la catástrofe del avión militar Yak-42, en Turquía, el 26 de mayo de 2003. De las 75 personas muertas, 62 eran militares españoles. Un mes después del siniestro, según los 'papeles de Bárcenas', Federico Trillo percibía 36.000 euros en dinero negro. Así lo pone de manifiesto un informe de la UDEF.

También está citado el próximo jueves el director del diario 'El País' Javier Moreno, para que explique las circunstancias en las que su medio público los 'papeles de Bárcenas' en febrero de 2013. Desde prisión, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP de Galicia, declarará sobre los donativos de empresarios que llenaron presuntamente la caja b del PP. En este sentido, cerrarán las comparecencias del día los empresarios Alfonso García Pozuelo y el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, dos de los donantes más asiduos del PP.

El empresario Alfonso García-Pozuelo, que fue dueño de la Constructora Hispánica, es uno de los 'arrepentidos' de la trama Gürtel; confesó el pago de "millonarias" comisiones a cambio de obras públicas y fue condenado a dos años de cárcel por los delitos de cohecho y prevaricación continuada, una pena por la que no ingresó en prisión. Su voluntad de colaborar con la justicia volverá a someterse a una prueba más en este juicio por los usos de la caja b del PP.

El fundador de OHL, Villar Mir, está imputado en la causa sobre las presuntas donaciones finalistas de constructores al PP , que sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional. Según los 'papeles de Bárcenas', Villar Mir entregó al partido 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008, pero el empresario negó esos pagos en la comisión de investigación en el Congreso.