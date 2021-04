Una plataforma "sanchista" en Andalucía planea presentar un candidato alternativo a Díaz y Espadas a las primarias del PSOE

Luis Ángel Hierro, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, exdiputado en las Cortes y exsecretario general de la Agrupación Sur, una de las de tamaño medio del partido en Sevilla capital, trabaja ahora junto a un grupo de militantes en la plataforma Andalucía Socialista-Bases en Marcha para presentar una alternativa a las de Susana Díaz, que ya ha dicho por activa y por pasiva que se va a presentar a las primarias que decidirán el rumbo y el liderazgo del PSOE en Andalucía, y Juan Espadas, que aun no lo ha hecho, pero que ya está, sin haber cruzado aún el Rubicón, trabajando para ello.

En un encuentro con Público, Hierro asegura que todo el proceso en el que trabaja Andalucía Socialista desembocará, después de que acabe de concretarse el programa, que él coordina, en la presentación de un candidato a la convocatoria que se haga, sea para una candidatura a la Junta adelantada, antes del verano, por la que han apostado las Ejecutivas provinciales de Jaén y de Granada, o sea para un Congreso Ordinario, a final de año, que es lo que está ahora mismo programado, y por el que han optado las de Sevilla y Almería. Para llegar a la fase final, por así decirlo, necesitarán lograr los avales, el 2% del censo, que se cierra cuando se convoquen las primarias.

"Los órganos del partido decidirán el orden del proceso y nosotros, Andalucía Socialista-Bases en marcha, participaremos en él, lo ordenen como lo ordenen o lo organicen como lo organicen, sea para elegir una cosa u otra, sea antes o después. Los aparatos están discutiendo sobre qué es antes el huevo o la gallina, cuando deberían estar armando un proyecto socialista nuevo y rompedor para ganar al PP en las próximas autonómicas, algo que es independiente del orden de elección. Creemos que las bases socialistas y el pueblo andaluz necesitan un PSOE como el que propone Andalucía Socialista y vamos a intentar ofrecérselo", afirma Hierro.

Sobre el nombre del candidato, de momento, nada. Hierro se limita a afirmar lo siguiente: "Lo que hemos hecho es una consulta, que está en proceso –esto es un movimiento de base–, en la que una de las respuestas estables que siempre se mantiene es que hay que presentar un candidato propio del movimiento cuando termine el proceso de debate del programa, en mayo-junio, que es cuando pensamos sacar nuestras propuestas a la luz. El proceso abierto es construcción de programa y luego, candidato".

Pero, ¿Quién? ¿El mismo Hierro? A esta pregunta responde: "Eso no se ha consultado. Lo que sí tenemos claro es que va a haber. Yo actúo como portavoz y coordinador del programa. Pero va a haber candidato. Es evidente que tiene que haber candidato. Se puede afirmar que va a haber un candidato sanchista en el proceso a nivel andaluz".

Hierro es un tradicional defensor de las primarias y de los procesos participativos. Siendo miembro de la Ejecutiva del PSOE de Sevilla apoyó a Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Antes, ya se había presentado al Congreso en el que el ya fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba venció a la también fallecida Carme Chacón, pero no llegó a entrar en la disputa final, que eligió al líder mediante delegados. "Lo hice como gesto para defender la eliminación del 20% de avales. Fue parte de mi lucha en favor de las primarias", afirma en el encuentro con Público.

¿Hay masa crítica en el partido para lograr los avales necesarios y competir con la expresidenta de la Junta y con el alcalde de Sevilla? "Hay masa crítica. Yo tengo experiencia en este tipo de cosas. He hecho cosas de este tipo como gesto. Creo que no solo hay agua en la piscina, sino que está más llena que cualquier otra, pero no por lo que se percibe de cara al exterior. Tenemos que pensar que el PSOE ha cambiado. Existía un PSOE hasta el 39 Congreso y otro que es el de ahora, el del 2% de avales. Hemos reducido sustancialmente los avales, 1% a nivel nacional, 2% a nivel regional, 3% a nivel provincial. Eso cambia completamente el juego. Esto no va de controlar un congreso: el congreso está controlado cuando ganas las primarias. Aquí hay gente que está jugando al juego de tronos tradicional, hablando con barones, en el entendido de que tienen unas filas perfectamente prietas, y entiende que si habla con el secretario de Jaén, habla con el 70% de Jaén y eso no es la realidad. Esas filas prietas tienen agujeros como el queso de gruyere. Y esos agujeros el día de votar irán a otras candidaturas", afirma Hierro.

En las primarias de 2017 entra Sánchez y Díaz, entonces presidenta de la Junta, que ganó el primero en todas las Comunidades, menos en Andalucía, votaron, según los datos que aportó el partido, en esta Comundad 39.759 personas. Los resultados fueron los siguientes: 25.112 sufragios fueron para Díaz; 12.588 para Sánchez y 2.059 para Patxi López, el tercero en discordia. Este es el último y único dato disponible a día de hoy que permite hacer un análisis de la sensibilidad de la militancia del PSOE en Andalucía. Hay también datos dispersos en algunos sondeos, pero insuficientes para hacerse una idea de lo que piensan hoy las bases.

Andalucía Socialista es una plataforma, que lleva un tiempo compartiendo opiniones, en grupos de whatsapp, llamadas por Zoom y encuentros telemáticos emitidos por la red, en los que ha participado por ejemplo, el histórico dirigente socialista Luis Yáñez. En todas las provincias, cuentan con gente trabajando para una alternativa a las dos que hay ahora sobre la mesa.

El proyecto

¿Qué es Andalucía Socialista-Bases en Marcha según Hierro? "Es un movimiento sanchista, pero entendido no como el seguidismo de una persona, sino como un movimiento de base, en el que la participación de la militancia es fundamental y netamente socialdemócrata. El sanchismo entendido como un movimiento de bases, de izquierda. Muy demócrata en cuanto a la participación y muy socialdemócrata. Es el pilar de izquierdas del PSOE, que en este caso es amplísimo. En el caso de Andalucía es muy amplio ese espectro. El sanchismo como nosotros lo entendemos no es seguidismo al líder Sánchez, sino que él fue la encarnación de este movimiento de base y de izquierdas. Ese sanchismo debe ofrecer un candidato, una alternativa, un programa. Lo que hay ahora o lo que aparentemente puede haber no es representativo ni del PSOE ni de nuestros votantes. Ideológicamente, no creo que representen el 20% del partido, los dos juntos, Susana Díaz y Juan Espadas. Espadas está más a la derecha que Susana. Juan es más socialliberal, los dos tienen componentes socialcristianos".

Hierro define a la plataforma como "sanchista". ¿Está Ferraz al tanto de las intenciones de presentar candidato? ¿Las apoya? "Nos hemos comunicado con Ferraz y hemos transmitido nuestra certeza absoluta de que los nombres que se han barajado hasta ahora, y, en particular, el último que está en la mesa, Juan Espadas, suponen un error político. No hay quien quiera apoyar a Juan Espadas en el ámbito del sanchismo de base. No es porque yo quiera o no. Es porque no lo hay. Eso se lo hemos transmitido a Ferraz y lo que tenemos sobre Juan son indicios, pero ni hay candidato ni hemos visto a Sánchez decir este es el candidato. Y a lo mejor no lo vemos, ni siquiera, Se ha llegado ya a un poco de paranoia. Estamos ya en el nivel cuando en la URSS había kremnilógos, si se habían sonreído al saludarse. Aquí se pueden presentar más candidatos. Es fácil recoger los 800 y pico avales", responde Hierro.

¿En qué consiste el proyecto en el que trabaja Andalucía Socialista? "La alternativa tiene que ser claramente de izquierdas, capaz de captar el voto de quien se va a quedar en casa por las luchas intestinas en la izquierda. Captar el voto de Ciudadanos es una entelequia como se está demostrando en Madrid; los votos de ciudadanos eran del PP. El posicionamiento ideológico tiene que ser netamente socialdemócrata y abierto a la izquierda. El PSOE acoge a todo el que ha venido de su izquierda", afirma Hierro.

"Nuestro objetivo –prosigue el coordinador del programa– no es derrocar a Susana. Eso no es un objetivo político. Nuestro objetivo es ganar las elecciones a Bonilla, las próximas, no dentro de seis, de ocho años, las próximas. En ese objetivo contamos con los nuestros, con recuperar a los que se desilusionaron y también con los que se habían ido a otra alternativa de izquierdas. Andalucía Socialista es hoy por hoy el único mecanismo que tiene capacidad de atraer votantes externos al PSOE".

Para ganar la Junta, analiza Hierro, "tenemos dos problemas": "Que no llegue el PSOE y que no llegue un grupo de partidos capaces de formar una coalición vencedora. Del resultado de las encuestas a las que no hay que hacer mucho caso, porque están manipuladas casi todas, me quedo con la abstención. Lo que hay que analizar y promover es la participación de la izquierda en las elecciones. La derecha ejerce el voto útil de forma muy pragmática. Se tapan la nariz y votan. Nuestro problema es movilizar a la izquierda".

Agrega Hierro: "Nuestro problema tiene dos aspectos: la desintegración de la izquierda a la izquierda del PSOE y nuestra deslocalización ideológica. Los trabajadores no confiaban en nosotros, Aparte de eso, está después el tercer factor, el de la ilusión de los jóvenes, necesitamos darles un motivo para que te voten. Hoy no lo encuentran".

Al respecto de que la presentación de una nueva candidatura pudiera beneficiar a uno u otro candidato, Hierro lo resume en una frase: "Cuando alguien se lanza, genera participación. Miremos lo que sucede en EEUU. Se genera un grupo de colaboradores autónomos, que se acercan a la oficina y se ponen a trabajar. Eso es hacia lo que caminamos. Todavía sobran los avales, habría que quitarlos. Ese es nuestro proyecto, está muy definido ideológicamente, aquí hay una pugna ideológica. Susana Díaz y Juan Espadas representan el mismo proyecto. Susana rompió un acuerdo de izquierdas y después lo pagó y Juan podía haber construido un proyecto de izquierdas y no lo ha hecho y prefiere mantener la inestabilidad presupuestaria en el Ayuntamiento. Nosotros ofreceríamos una alternativa de pacto estable de izquierdas para gobernar Andalucía. Creemos en ello".

"En el congreso federal, –prosigue Hierro– estaba el proyecto del aparato y el de las bases. Se enfrentaron esos dos proyectos y las bases le ganaron al aparato. Aquí hay un solo proyecto, que lo quieren encabezar dos personas, que además tienen perfiles muy parecidos. Han estado en el Gobierno de la Junta, en el Ayuntamiento de Sevilla, los dos llevan toda la vida en el ejercicio de la política. Lo que no hay es el que representa al 80% del partido, que es más de izquierdas. Esto va a ser una disputa ideológica. Hay quien quiere jugar a otro juego, pero no es el juego. Por recurrir a un símil televisivo, tan de moda, hay quienes están en la pelea de los siete reinos, y están los guardianes de la noche que vigilan el muro. Nosotros somos los vigilantes de la noche, que estamos viendo que viene la derecha toda armada y aquí nosotros estamos en los escarceos de poner este barón u otro y nadie está echando cuentas de que la pelea es contra la derecha".

Sobre la batalla para adelantar las primarias a candidato a la presidencia de la Junta que lidera el PSOE de Jaén, Hierro opina que "el adelanto es un poco absurdo". "Si quieren adelantar algo, –razona– que adelanten la elección de secretario general. Esas son las que hay que adelantar. Este partido no es de bicefalias. Eso solo funciona en el PNV, pero el PSOE no va por ahí. Aquí lo razonable es elegir primero al Secretario General. Que tienen prisa porque quieren elegir al candidato, que convoquen los dos procesos juntos".

"De todas formas, –agrega– eso también es un banderín de enganche que han creado para contar. Si yo apoyo el adelanto, es que estoy con fulano, y si no, estoy con otra persona. Esto es absurdo, el 4 de mayo está aquí y si [Juanma Moreno] Bonilla, convoca, convoca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un flaco favor. Bonilla, presidente de la Junta, debe estar riéndose, sentado, de la que tenemos liada sin que él haya hecho nada. Nosotros aquí discutiendo y mientras jugándose si se cierra Airbus en la bahía. ¡Vamos a ser serios, hombre! Esto lo hace la gente que ejerce la política como una profesión de tipo juego de tronos, pero no la ejerce como servidor público. Si uno se pone como servidor público, el resultado es que todo eso [adelantar o no las primarias] es accesorio. El problema está en que tienes que hacer un proyecto para los andaluces. ¿Nos interesaría tener con nosotros alcaldes, presidentes de Diputación? Sí. Nos interesaría porque si están es que creen en un proyecto, y como son referentes políticos, lo que esa persona, piense políticamente influye en otras personas. Aquí hay mucha gente socialista, y si concluye que este es el proyecto, sabemos que al final va a estar con nosotros".