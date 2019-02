"Deberían empezar sus arengas democráticas pidiéndole perdón a los españoles". El diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy ha cargado este miércoles duramente contra las posiciones de PP y Ciudadanos en política internacional y por la oposición que han desempeñado en los últimos meses contra el Gobierno socialista. "Los traidores y los felones son los que han utilizado la democracia, la visita del Papa o las funerarias para saquear el Estado, para saquearnos a todos", ha afirmado.

Bustinduy ha explicado que la posición del "tripartito de derechas" es clara: "Defender la patria por encima de todo", excepto de los "beneficios de los privilegiados y los poderosos". El diputado también ha afeado a los líderes de PP y Ciudadanos su crítica a la subida del Salario Mínimo: "El enemigo de nuestro país no es el SMI, son las horas extras sin pagar y la brecha salarial de las mujeres". "El problema no es lo que diga la derecha", le ha advertido a Pedro Sánchez, "es que ustedes no han derogado las reformas laborales".

En esta línea, el parlamentario ha defendido que, dada la situación actual, lo que se necesita es "crear un horizonte de certidumbre y seguridad", lo que, a su juicio, tiene una materialización concreta, que pasa por "recuperar el control democrático sobre la economía y los recursos de todos, reestructurar las deudas impagables y acabando con la impunidad de las grandes sociedades financieras. Solo así se podrá conjurar la violencia de un nacionalismo autoritario".

"Nosotros lo tenemos claro, pero ustedes van a tener que decidirse", le ha advertido al presidente del Gobierno. Bustinduy le ha recordado a la bancada socialista que "solo quedan dos partidos socialdemócratas en Europa", aquellos que "han apostado por el Estado del bienestar: el de Reino Unido y el de Europa". El diputado de Unidos Podemos se ha congratulado por el triunfo de la moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy, pero ha lamentado que Sánchez se decidiera "tan tarde y que necesitara una sentencia cuyo contenido todos conocíamos".

"Su giro fue tarde, dubitativo y ha sido sofocado por una derecha incapaz de digerir la pérdida del Estado. Vimos en Madrid que se echaba a familias de sus casas con niños pequeños. La vergüenza es que en España se siga permitiendo violar los derechos humanos por el beneficio de unos pocos", le ha espetado a Sánchez, al que ha acusado de no querer blindar las pensiones y de privatizar el sector ferroviario: "No se han atrevido a firmar el tratado contra las armas nucleares, como tampoco han derogado el voto rogado por estar esperando al PP".

Bustinduy también ha afeado a Casado y a Rivera su posición en cuestiones de política internacional como Venezuela o el Brexit, debatidos este miércoles en en el Congreso: "Deberían decir si van a apoyar una guerra en Venezuela ¿Es eso lo que están pidiendo? El diputado ha asegurado que "lo que está en juego es el papel de España en el mundo; es una cuestión de Estado y necesita responsabilidad"

"El Brexit no es el problema de Europa, es el síntoma de algo más profundo", ha defendido, recordando que, además del triunfo del referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la "ultraderecha racista ha ganado en Italia, Hungría o Polonia".

"En Grecia llegaron a aplastar un gobierno democráticamente elegido dejando sin dinero los cajeros", ha denunciado, insistiendo en la necesidad de "frenar el abuso de los poderes financieros". "Si se ha rescatado a alguien en esta crisis es a los bancos alemanes", ha zanjado.