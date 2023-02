PNV y EH Bildu buscan perfil propio de cara a las municipales y forales con la 'ley mordaza' de por medio

La fecha del 28 de mayo se aproxima y los partidos meten una marcha más en esa suerte de carrera electoral. 2023 está cargado de citas con las urnas. En el marco de esta pugna, PNV y EH Bildu, dos fuerzas relevantes en el escenario de la política estatal al ser socios del Gobierno de coalición en el Congreso, acentúan sus diferencias de cara a las próximas elecciones municipales y forales.

Cabe destacar que ambos partidos son los grandes protagonistas de la foto fija de la política vasca, formando parte de un "sistema bipartidista imperfecto", como define Asier Blas, profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Y es que, aunque precisan de la alianza de otras fuerzas menos fuertes en este territorio para gobernar, el PSE-EE y la coalición de Podemos-IU, respectivamente, "la pugna de las alcaldías está entre estos dos, quitando algunos feudos históricos de los socialistas", como define este politólogo.

En los últimos comicios locales del 26 de mayo de 2019, el PNV logró el 36,24% de los votos (1.057 concejales), seguido por EH Bildu, con el 24,79% de los sufragios (930 ediles). Muy por detrás quedaron el resto de formaciones: PSE-EE (16,1%), Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak (7,32%) y PP (5,87%). Este resultado tampoco distó mucho de las elecciones municipales de 2015.

Además, dicha distribución tampoco es muy distinta en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia (los comicios para las diputaciones forales coinciden con las municipales). En este sentido, a pesar de la hegemonía de los jeltzales en las tres juntas generales, las previsiones para el 28M otorgan a EH Bildu serias posibilidades de disputarle el puesto al PNV en al menos dos de ellas: Gipuzkoa y Araba.

El nuevo rol de EH Bildu

En el marco de este reparto, y de cara a la nueva cita con las urnas, hay otro factor a tener en cuenta, como es el rol actual de EH Bildu en Madrid, convirtiéndose en un interlocutor estable del Gobierno. Este nuevo papel, aunque se inauguró con el apoyo a la moción de censura que desbancó a Rajoy de la Moncloa (Arnaldo Otegi justificó este respaldo no como "un apoyo al PSOE", sino como "rechazo al PP"), se ha profundizado a lo largo de esta legislatura, con el apoyo a los tres Presupuestos Generales del Estado (2021, 2022 y 2023) y a la mayoría de medidas del Gobierno.

"En el Congreso, hay una competencia por mostrarse más útiles en Euskadi, cada uno con su sensibilidad. A EH Bildu le ha venido relativamente bien este cambio de política, a pesar de que la participación ha bajado dramáticamente en los últimos años. Y es que, al mostrarse como una formación pragmática, puede arrancar también votos del electorado más moderado, esto es, le abre el target de votantes", señala Asier Blas.

Por ende, esta pérdida del "monopolio del papel negociador" pone "nervioso" al PNV, algo que es "normal", tal como añade la filósofa y escritora Jule Goikoetxea. "Siempre ha tenido la voz hegemónica en Madrid y ahora no, por eso están desencajados", añade.

Ambos especialistas coinciden en señalar que el papel pragmático de la coalición abertzale, sumado al "desgaste" del PNV por el "largo ciclo" en el poder (también autonómico) y a la eventual crisis por el futuro recambio del lendakari Iñigo Urkullu, arrojan una "pugna muy igualada en muchos municipios", en la que "por pocos pocos votos y poco porcentaje, puedes perder el poder".

Con estas previsiones bajo el brazo, las dos formaciones vascas afrontan los próximos meses en el Congreso como una carrera en la que ahondar aún más en las diferencias de sus modelos. El primer debate del año en la Cámara Baja fue una prueba de ello, en la que sus portavoces enfatizaron en sus reivindicaciones y reclamos durante sus intervenciones frente a Pedro Sánchez.

Aitor Esteban recordó al presidente del Gobierno una tarea pendiente pactada con el PNV, como es el encaje nacional vasco y catalán, mientras que Mertxe Aizpurua se centró en otras asignaturas también pendientes, pero de marcado carácter social, como son la ley mordaza, la ley de vivienda y la reforma de las pensiones.

La profesora de la UPV/EHU sostiene que el PNV "saca cada cierto tiempo el tema del encaje territorial", algo que normalmente hace "cuando empieza a perder protagonismo, que es lo que ha pasado en el Estado", añade. Asimismo, entiende que EH Bildu, pese a ser un partido independentista, agita menos esta bandera porque "el eje soberanista está más desactivado a nivel general" dada la presencia del actual Gobierno progresista. Si bien, la filósofa alerta de que puede reactivarse si PP y Vox llegan a la Moncloa tras las elecciones a las Cortes Generales previstas para finales de este año. "Hay que estar muy pendientes de las generales porque si llegan, se podría cambiar esa dinámica de ejes", achaca.

Con respecto a esta cuestión, fuentes del grupo vasco niegan que hayan perdido peso con la presencia de EH Bildu. "El PNV lleva más de 100 años trabajando en el Congreso en defensa de los intereses de la ciudadanía vasca, y nunca lo ha hecho condicionado por lo que hagan otros. El pueblo vasco conoce y sabe distinguir entre la trayectoria de unos y otros", zanjan a este medio.

Mientras tanto, la reforma de la 'ley mordaza'

En medio de esta pugna, la reforma de la ley de seguridad ciudadana simboliza las divergencias de ambos modelos. Por un lado, el PNV es el impulsor de la propuesta sobre la que los grupos partidarios de la reforma trabajan desde hace un año. Por otro, EH Bildu lidera el rechazo al actual texto, que se enfrentará próximamente a su examen en la Comisión de Interior sin los apoyos garantizados, al considerarlo "descafeinado".

PP, Vox y Cs también rechazan la reforma, pero por cuestiones muy distintas (plantean no solo mantenerla, sino endurecerla). Y es que, tanto la coalición abertzale como ERC (estos sí apoyaron la nueva norma en su fase de ponencia) abogan por "desactivar los artículos más lesivos" de la ley impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015.

Sin embargo, en el marco de este pulso por el contenido de la reforma, tanto el PNV como el PSOE han pedido a EH Bildu que aparquen sus "intereses electorales" y apoyen la norma. "Los partidos que se posicionen en contra de una reforma como la que se propone para la ley mordaza", que supone "mejoras sustanciales con respecto a la ley vigente, con alrededor de un 90% de acuerdos alcanzados, que modifican un 60% de los preceptos de la norma y un 60% de su régimen sancionador, tendrán que explicar por qué priorizan sus posiciones partidistas por encima del interés general y de la demanda da una mayoría social", cuestionan desde la formación jeltzale.

No obstante, el politólogo Asier Blas sitúa esta batalla en las diferencias "más que comprensibles" de ambos partidos más que en el interés electoral. Asimismo, la profesora Jule Goikoetxea descarta que la ley mordaza sea una batalla electoral para EH Bildu, ya que mantiene el no a la reforma por los mismos cuatro puntos que planteó desde el principio y que "no tiene nada que ver" con las propuestas del PNV registradas en esta materia junto al PSOE y Unidas Podemos. "Aunque pongan otros puntos de confrontación en la campaña de las elecciones, EH Bildu no sigue esa estrategia de utilizar esta ley y menos en Madrid", afirma la filósofa en unas declaraciones a este medio.