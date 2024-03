El PNV entra en campaña en el Aberri Eguna: "La cosa está reñida, pero vamos a ganar"

Las elecciones en Euskadi del próximo 21 de abril han acaparado el protagonismo de los actos del Aberri Eguna, día de la patria vasca. Las encuestas internas dibujan un empate técnico entre el PNV y EH Bildu en número de escaños, con los socialistas como tercera fuerza. "La cosa está reñida, pero vamos a ganar", ha alentado Andoni Ortuzar este domingo en un encuentro con la militancia del PNV. El presidente de la formación ha pedido "movilizar el voto a tope" y ha cargado contra la izquierda abertzale en la antesala de la campaña electoral.

Ortuzar ha sugerido que EH Bildu tiene "una agenda oculta con sus verdaderas intenciones", que pondrá en marcha si gana y consigue gobernar. El líder del PNV ha reconocido se ha mostrado convencido de que su partido vencerá en las urnas. "El asunto es cómo y por cuánto. Hay que llegar a los indecisos para ganar con claridad. No es lo mismo un gobierno que otro, no es lo mismo un partido que otro", ha continuado.

El presidente de los nacionalistas vascos ha resaltado que "lo que está en juego es la respuesta de las instituciones de Euskadi para garantizar progreso y bienestar". El PNV ha reunido a cientos de simpatizantes en la Plaza Nueva de Bilbao, donde han ondeado ikurriñas y han intervenido también el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el nuevo candidato de la formación, Imanol Pradales.

Ortuzar ha destacado que en la precampaña electoral el PNV "está mostrando sus cartas y propuestas para cada reto", pero otras opciones, como EH Bildu, "hablan mucho y dicen poco", según el jefe de los nacionalistas vascos. "Si algo les obliga a posicionarse y creen que les puede ir mal electoralmente, lo meten en el cajón", ha matizado.

"No vaya ser que la gente piense y se pregunte: ¿Pero cuánto han cambiado estos? ¿Será de verdad? ¿No tendrán por ahí una agenda oculta, una agenda con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrán en marcha si gobiernan, como pasó en Gipuzkoa?", ha cuestionado. El líder del PNV ha comparado a EH Bildu con una vaca de su abuelo, que "daba mucha leche, pero luego pegaba una patada al balde y... ¡adiós!, ya no servía para nada". Ortuzar ha subrayado que "igual ahora dicen [EH Bildu] que quieren hacer un yogur sin calorías, eso sí, con la leche que ha ordeñado el PNV, pero si consiguen el poder vuelven a la patada al balde".

"Les escuchas y sustancialmente siguen siendo los mismos de antes. Se han apuntado al yogur light, al cero calorías. ¿Se puede cambiar tanto y en tan poco tiempo? ¿Lo de ahora es sincero? Tenemos derecho a expresar nuestras dudas", ha puntualizado. Ortuzar también ha citado los retos que tiene Euskadi por delante, que se concretan en la adaptación a la transición energética y a la sostenibilidad ecológica, así como al envejecimiento de la población.

Urkullu, por su parte, ha agradecido a la sociedad vasca "la confianza depositada durante estos años" y ha puesto en valor el "modelo PNV".

El todavía lehendakari ha enumerado los logros de su partido desde el gobierno de las instituciones vascas y ha reconocido que Euskadi "es más nación y goza de más autogobierno y bienestar" que cuando llegó al poder. Además, ha criticado a quienes "buscan solo desestabilizar y alentar una confrontación permanente". El actual candidato, Imanol Pradales, también se ha referido a EH Bildu para decir que en las elecciones del 21 de abril "hay que elegir entre dos modelos para ir a mejor o a peor".

EH Bildu reivindica la nación vasca en Pamplona

La izquierda abertzale ha reivindicado la nación vasca en el día de la patria con el acceso previo a los gobiernos de los territorios actuales como "fase intermedia" para realizar su proyecto "con vocación de Estado soberano". EH Bildu ha encabezado una manifestación multitudinaria por las calles de Pamplona con motivo del Aberri Eguna.

En una jornada fría y lluviosa, la marcha ha contado con cerca de 15.000 participantes, según la delegación del Gobierno en Navarra. El acto ha contado con la participación del núcleo duro de EH Bildu, con su coordinador general, Arnaldo Otegi, a la cabeza. Además, han participado la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y el también exdirigente de la misma formación Raül Romeva, así como el responsable de relaciones internacionales del BNG, Rubén Cela.

Arnaldo Otegi ha aprovechado el contexto electoral para lanzar un mensaje de "oposición a que haya dos Estados que pretendan decidir por nosotros y nosotras". "Los vascos no somos españoles ni franceses, somos vascos y punto", ha zanjado. El coordinador de la formación ha explicado que el proyecto de EH Bildu "tiene una clara vocación de Estado soberano, de Estado independiente y de República vasca", pero mientras tanto "necesitamos alcanzar los gobiernos y demostrar que este es un país que tiene un proyecto nacional". Otegi ha garantizado que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos".