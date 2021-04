Un policía condenado por acoso a Sonia Vivas podría suplir la cárcel por un curso sobre el colectivo LGTBI y el feminismo

La Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado el ingreso en prisión del policía local Rafael Puigrós por los delitos de coacciones, denuncia falsa y falso testimonio en relación al acoso sufrido por su compañera Sonia Vivas, en la actualidad regidora en el Ayuntamiento de Palma. El policía fue condenado a tres años y cinco meses de prisión, de los que ya cumplió tres meses en prisión provisional. La Audiencia le da un plazo de cinco días para que el acusado ingrese voluntariamente en prisión y otro de diez días para que pague la multa de 3.600 euros a la que fue condenado.

Respecto a Alberto Juan Llaneras, el otro policía condenado por coacciones a Vivas a 15 meses de prisión, la Audiencia balear dispone que las partes presenten sus alegaciones sobre la suspensión de la ejecución de la condena, al no sobrepasar los dos años de prisión. A Juan Llaneras le restan doce meses de condena.

Sonia Vivas ha informado a Público de que no pedirá el ingreso en prisión para Alberto Juan, sino que va a solicitar que el policía condenado realice cursos sobre el colectivo LGTBI y sobre feminismo. "A mi me acosaron por ser mujer y por ser lesbiana. Es violencia machista, ademas de lesbofobia. Por eso creo que sería muy importante que esta persona adquiriera habilidades para poder respetar a las mujeres y al colectivo LGTBI. Tiene que aprender a empatizar con nosotras". Vivas ha matizado que no busca "revancha". "Es mucho más importante formar a una persona en valores de respeto que pedir que vaya a la cárcel, en este caso", dice Sonia Vivas.

Sonia Vivas, que había entrado en la Policía Local de Palma de Mallorca en 2004, reveló en una emisora de radio el acoso que había sufrido en el cuartel de San Fernando por determinados compañeros policías, "que la habían vejado y menospreciado por su condición de lesbiana". Los hechos probados recogen que ambos acusados, "movidos por su odio y desprecio a la condición homosexual" de Vivas --que ahora ostenta el cargo de regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma--, y convirtiéndolo "en la forma habitual" de relacionarse con ella, "hicieron chistes, gestos y mofas de ella", lo que le generó a la mujer "afectación psicológica".