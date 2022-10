La Policía Nacional expedienta al jefe de la comisaría Centro de València por unas declaraciones xenófobas en un acto de Vox

La Dirección General de la Policía Nacional expedientará al inspector jefe y responsable de la comisaría Centro de València, Ricardo Ferris, por unas declaraciones xenófobas que hizo en un acto público organizado por Vox. Dijo que, para él, la inmigración irregular "es igual a delincuencia" y aseguró que "la práctica totalidad de los detenidos" son extranjeros.

"Nosotros ya hace cinco años que no trabajamos con detenidos nacionales", aseveró. Y bromeó al apuntar que cuando arrestan a algún español no lo llevan a un juzgado, sino al al centro de especies protegidas de El Saler. Unas afirmaciones que no son ciertas y que se puede comprobar acudiendo al INE, que recoge cómo la mayoría de los delitos son cometidos por españoles.

Delitos según la nacionalidad. — INE

Ferris defendió el bulo el pasado viernes en el Ateneo Mercantil de València en un acto sobre Inmigración y Ciudadanía organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes.

De hecho el inspector jefe no dudó en echar por tierra los datos al asegurar que le parecen "absurdos los porcentajes del 30%, 40% o 50%", porque en "la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros".

Sin embargo, para hacer esta afirmación tan solo se limitó a contar su presunta experiencia personal, a pesar de que las estadísticas desmontan esta afirmación. El encuentro, presidido por Javier Ortega Smith, estuvo plagado de afirmaciones xenófobas para tratar de vincular la inmigración, la pobreza y la delincuencia.