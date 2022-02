El asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca por un grupo de ultras durante una manifestación de ganaderos se ha saldado hasta ahora con un detenido que se entregó en la tarde del martes al saber que su rostro sin mascarilla aparecía recogido en multitud de grabaciones de vídeo mientras forcejeaba y agarraba por el cuello a un policía. Ya ha quedado en libertad con cargos a la espera de ser citado a declarar por el juez que instruye el caso.

Las autoridades de la localidad murciana esperan que este miércoles se produzcan más detenciones. Las investigaciones conjuntas de Policía Local y Nacional continúan abiertas y han llevado a la identificación ya de otras seis personas, según han confirmado fuentes municipales. Los investigadores están escrutando las imágenes para tratar de poner nombre y apellidos a todos los participantes en el tumulto. Esas grabaciones están siendo cotejadas con las de las cámaras de seguridad del edificio del Centro de Desarrollo Local, en el que se produjeron los hechos para evaluar cómo y por orden de quién se desató el asalto de los ganaderos al interior del inmueble. El asalto del pasado lunes se investigará por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y amenazas y coacciones.

El Ayuntamiento de Lorca ya ha anunciado que "va a presentar un querella criminal" en los juzgados para determinar quiénes fueron "los autores materiales del asalto", quiénes fueron "los autores intelectuales, quién alentó, quién dio instrucciones y quien instigó" los actos violentos ocurridos en Lorca.

El concejal de Seguridad de Lorca, José Luis Ruiz, ha afirmado también que "parece que el asalto pudo estar organizado" y ha explicado que en los vídeos se aprecia que un grupo de personas, desde una segunda fila, son los que inician el asalto. Ruiz quiere aclarar "si recibieron alguna instrucción" para irrumpir de forma violenta en el Pleno municipal.

En declaraciones a La Sexta, Ruiz ha señalado a dos miembros de la Nuevas Generaciones del PP de Murcia, aunque no he hecho una acusación expresa: "En los momentos previos al Pleno, veo a dos personas de las Nuevas Generaciones del PP, pero no puedo hacer ningún tipo de acusación, sólo puedo detallar hechos objetivos". Lo cierto es que Lorca es una ciudad de 100.000 habitantes donde mucha gente se conoce y muchos de los asaltantes son reconocibles. De hecho, un testigo contó a Público: "En las imágenes yo he reconocido al dueño de un cebadero de cerdos que está a 30 metros de mi casa".

El concejal de Seguridad de Lorca señala a dos miembros de Nuevas Generaciones del PP pero dice que no puede acusarlos: "Estaba allí, es un hecho objetivo"

En este sentido, otro asaltante ha reconocido su participación en los hechos. Se trata del ganadero y empresario del queso Pedro Giner que, en una conversación con Efe, pidió disculpas públicas a las autoridades y se lamentó por "tomar una vía que no era la aconsejable" para canalizar su protesta contra la nueva normativa de granjas. Manifestó que lo que hicieron "no estuvo bien" y reiteró que nunca tuvo intención "de hacer daño a nadie". También su rostro era reconocible en las grabaciones realizadas por periodistas y testigos de la turba que irrumpió en el edificio municipal.

El diario El País ha publicado este miércoles detalles de cómo fue el asalto. Los ultras que irrumpieron en el Pleno amenazaron a los concejales de PSOE e Izquierda Unida. "Os vamos a matar, gandules". Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, cuenta al diario que preguntó a los asaltantes por qué habían entrado. Dice que no obtuvo respuesta: "No tenían conocimiento de lo que estaban pidiendo".

Un testigo que estaba presente en el Pleno, Pepe García, portavoz de la plataforma Stop-cebaderos junto a casas Lorca, aseguró este pasado martes a Público que que el asalto fue premeditado y planificado: "Fue orquestado desde dentro y desde fuera. Los ganaderos, el PP y Vox tenían una hoja de ruta clarísima: que no se celebrará el Pleno; desde fuera por la protesta de los ganaderos y desde dentro por los concejales de PP y Vox".

Según Pepe García, el portavoz de la plataforma Stop-cebaderos junto a casas Lorca añade que él estaba dentro de la sala el lunes y vio cómo los concejales del PP "se asomaban a las ventanas" para espolear y animar a los manifestantes, mientras que la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Lorca, Carmen Menduiña, "se dedicaba a provocar" a los concejales del PSOE y de Izquierda Unida.

Acusaciones cruzadas

Los incidentes han provocado una gran polémica en la región y en la ciudad de Lorca, con cruce de reproches. En Lorca está muy extendida la sospecha de que tanto PP como Vox han alentado la protesta de los ganaderos. El PSOE, IU y Podemos han pedido la dimisión del portavoz municipal del PP, Fulgencio Gil. Él se ha defendido de las críticas y recalca que su partido fue el primero en "rechazar" la toma por la fuerza del pleno municipal, pero insiste en que esas formaciones tratan de distraer a la opinión pública del problema de fondo, que es "que al campo en España se le está llevando a una situación límite". La portavoz del grupo municipal de Vox en Lorca, Carmen Menduiña, ha dicho que su partido"rechaza cualquier tipo de violencia, venga de donde venga", pero muestra su "solidaridad y compromiso" con los ganaderos.

El alcalde, Diego José Mateos, no ha comparecido públicamente y mantiene su agenda ordinaria y tampoco se ha anunciado ningún acercamiento con el sector ganadero, después de que este solicitara la apertura de una nueva negociación al ayuntamiento tras los incidentes.

La polémica también ha saltado a la política nacional. Para la izquierda, el bulo sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, alimentado por la derecha, y las elecciones en Castilla y León, donde la campaña se ha centrado en las macrogranjas, ha provocado esta situación. En ese sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mostró este miércoles su preocupación por la "politización" que está viviendo estos días el sector primario en España.

"Con la campaña electoral de Castilla y León, se está agitando una situación que no me gusta, porque es un momento complicado para el conjunto del sector", ha dicho Planas en declaraciones en los pasillos del Congreso.

El titular de Agricultura volvió a expresar su rechazo al asalto de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca (Murcia), que calificó de actuación "minoritaria pero intolerable para la convivencia colectiva". "Esto poco tiene que ver con ganaderos y macrogranjas, tiene que ver con el respeto a las personas y las instituciones, en un momento como el presente tenemos que llevar todos mucho cuidado con cualquier manifestación por parte de un grupo de personas y rechazar de forma taxativa todo tipo de violencia", agregó Planas.