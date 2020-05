El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, manifestó este viernes que "si hace falta el estado de alarma para acabar con el virus, votaremos que sí" a una nueva prórroga porque la decisión que tome su partido "estará dirigida a combatir la epidemia".

Así lo aseguró en una entrevista a Servimedia en la que quiso remarcar que desde su formación "no pensamos en los votos, no pensamos en el rédito electoral; pensamos en los ciudadanos, en sus vidas y en sus empleos".

Bal señaló que, como condición a esa hipotética nueva prórroga, habrá que "profundizar" en el acuerdo al que ya llegaron el Ejecutivo y Cs. "Acordamos la desvinculación de las ayudas y de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del estado de alarma. Ahí se puede profundizar". "La realidad es que pusimos condiciones y se van cumpliendo. No hemos dado al Gobierno un cheque en blanco para que haga una pantomima", aseguró.

No obstante, la formación liberal cree que, en la desvinculación de las ayudas al estado de alarma, el Gobierno "se ha quedado corto". "Los ERTE se vinculan al 30 de junio. ¿Y qué pasa con el turismo? El 30 de junio no va a ser una fecha tope en la que el turismo se va a revitalizar. ¿Qué va a pasar con la prestación extraordinaria en beneficio de los autónomos? Aunque se levante el estado de alarma los autónomos se van a encontrar, ojalá que no, en una situación de necesidad porque no pueden revitalizar sus negocios".

Plan B legislativo

Respecto a las medidas legales que se pueden tomar como alternativa al estado de alarma y que, a su vez, garanticen la salud de los ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso explicó que "se trata de pelear con una pandemia que no es estática, sino dinámica".

Por consiguiente, razonó que harán falta "medidas más potentes" para los momentos álgidos del coronavirus "y en otros momentos en los que ya vayamos ganando nosotros, a lo mejor podemos relajar esas medidas". "¿Existen medidas que se pueden aplicar en ese segundo nivel, más suave, en el que vayamos ganando nosotros? Claro que existen. Lo que hay que decidir es el momento y su oportunidad", remachó.

Además, Bal se mostró partidario de introducir reformas legales que den soporte a las nuevas normas que garanticen la seguridad sanitaria, tal y como ha propuesto la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

"Me parece una cosa muy razonable. Pero esto no significa que cualquier reforma que nos vaya a plantear el Partido Socialista nos vaya a parecer buena. Pero como filosofía, como principio, me parece bien".

La hoja de ruta que propone la formación liberal pasa, por tanto, por decidir "qué reformas hay que realizar en las leyes y que salgan por consenso, y una vez estén las leyes aprobadas, decidir qué medidas se adoptan y que el Gobierno las plantee".

Negociación "a escondidas"

Preguntado por las negociaciones que están teniendo lugar entre el Gobierno y el PP para elaborar una reforma sanitaria que permita prescindir del estado de alarma en caso de rebrote, sin que se esté contando con Cs, Bal afirmó que quiere conocer "los detalles".

"Si es así, que no lo sé, porque no me encuentro en el PP, que lo digan. No hay que ocultar. ¿Cómo vamos a ocultar algo a la sociedad española, en los momentos en los que nos encontramos, después de casi dos meses de confinamiento? ¿Ahora vamos a negociar a escondidillas? No, no, no", aseveró el diputado de Ciudadanos.

"Esto lo tenemos que negociar todos, en esto tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que verlo entre todos. O, por lo menos, lo tenemos que ver los partidos que creemos en soluciones de centralidad, moderadas, que ponemos por delante a España", prosiguió Bal.

Para Cs, es fundamental que los "ciudadanos españoles conozcan en qué va a consistir ese plan B y conocerlo en detalle". "Nada de brochazos generales, nada de globos sonda. Detalles. Y una vez que los conozcamos, daremos nuestra opinión", concluyó.