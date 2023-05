La política local, sin mujeres: 302 municipios españoles nunca han tenido una concejala

Cervantes (Lugo), Cillorigo de Liébana (Cantabria) y Muiños (Ourense) son tres localidades que tienen algo en común: están gobernadas por hombres. Y solo por hombres. Son los tres municipios con mayor número de concejales donde el liderazgo ha sido exclusivamente masculino en la última legislatura municipal —que acabará tras las elecciones locales de este 28M—. En mayo de 2019 se escogieron nueve concejales en cada uno de estos tres pueblos. En total 27 ediles; y en total 27 hombres.

La web del Ayuntamiento de Muiños anuncia sus "concejales/as", pero todos son hombres.

Desde las primeras elecciones locales tras la dictadura franquista en 1979, en España se han elegido muchos más concejales hombres que mujeres. Todos los municipios han tenido concejales, pero no todos han tenido concejalas.



Así, en 302 de los 8.131 ayuntamientos nunca ha habido una concejala, según el análisis de Público de la base de datos de alcaldes y concejales del Ministerio de Política Territorial —obtenida tras una solicitud de acceso a la información pública vía ley de transparencia—. Se trata de municipios que en 44 años de democracia local no han tenido a una mujer en su consistorio.



Esto se produce casi siempre en municipios pequeños. De hecho, la población media de estas localidades es tan solo de 62 habitantes. El más grande es Riofrío de Aliste (Zamora), con 632 residentes, y los más pequeños, Maján (Soria) y Valtablado del Río (Guadalajara), con ocho cada uno, según los datos del padrón municipal del INE a 1 de enero de 2022.

"El mundo local, el más masculinizado"

La politóloga y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Sílvia Claveria explica a Público que "el mundo local es el más masculinizado a todos los niveles políticos". Claveria explica que confluyen diferentes causas y destaca, entre ellas, que los cargos públicos locales, especialmente en municipios pequeños, no cobran. "Participar en los asuntos públicos se convierte en una tercera jornada laboral y a las mujeres, que tienen menos tiempo libre, se les hace muy costoso participar. Normalmente tienes tu trabajo remunerado, tienes que cuidar de tus hijos y de las tareas domésticas y luego, militar o participar".

"A los hombres, si son agresivos, se les va a considerar mejores líderes que a las mujeres que lo sean"

Otra de las causas que apunta la experta es el tipo de liderazgo. "El liderazgo de una mujer en sitios con gente más mayor y con valores más tradicionales no lo acaban de aceptar tan bien. Es más fácil que prefieran a un hombre que a una mujer, sobre todo de alcalde, por los recursos expresivos. Hay una serie de características asociadas a los hombres que se ven más relacionadas con el buen líder que las que han tenido las mujeres históricamente. A los hombres, si son agresivos, se les va a considerar mejores líderes que a las mujeres que lo sean. Ellas pueden tener otro tipo de liderazgo, más cooperativo, más dubitativo, que entre los vecinos no acabe de gustar tanto", detalla Claveria.

Cuantos menos ediles, menos concejalas

En estos 302 municipios donde no ha habido concejalas se concentra poca población y, por ello, se eligen menos concejales. La ley electoral establece que la cantidad de ediles se determina según el número de habitantes. En Madrid capital en 2019 se escogieron 57. Pero en los municipios de menos de 100 habitantes se eligen solo tres.

En algunos, incluso, se elige a un único concejal: el alcalde. Son los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto. El pleno está abierto a todos los habitantes del municipio y el único representante es el alcalde. Y como en los otros casos, en estos también hay municipios que nunca han escogido a una mujer como concejala o alcaldesa. Sucede en Aguatón (Teruel), Portilla (Cuenca) o La Zoma (Teruel).

Entre 251 y 1.000 residentes los municipios seleccionan siete concejales. Es el caso del mencionado Riofrío de Aliste. Este pueblo de Zamora escogió en las municipales de 2019 a seis concejales del Partido Popular —Germán Matellán, José Miguel Blanco, José Río, Casimiro Rodríguez, Pablo Reguero y Francisco Javier Lorenzo— y uno de Ciudadanos —Florentino Casas—. Los siete candidatos de la lista de Ciudadanos eran hombres y en la del PP solo había una mujer, pero iba en séptima —y última— posición y, por lo tanto, no salió elegida.

El alcalde de Riofrío de Aliste, Germán Matellán, explica a Público que espera que este año el municipio tenga por fin una concejala a pesar de que otra vez ha colocado a la única mujer de su lista en última posición. Él lidera de nuevo la lista del PP, que vuelve a estar formada por seis hombres y una mujer en séptima posición, pero asegura que ve probable que este año obtengan los siete concejales en juego.

"Las mujeres no quieren ir en las listas, no quieren dar el paso. Van bastantes como suplentes, pero no quieren ser concejalas. Si hubiera alguna, yo le cedía el puesto ahora mismo encantado", explica Matellán, "pero cuando hacemos las listas es mucho más complicado convencer a mujeres que a hombres".

"Las cuotas fuerzan a buscar mujeres; si no en muchos casos ni se molestarían"

La profesora Sílvia Claveria explica que el caso de los municipios más pequeños es el más complicado. "Por eso son importantes las cuotas, porque fuerzan a buscar mujeres; si no en muchos casos ni se molestarían". "También es importante que no busquen mujeres solo cada cuatro años para hacer listas, sino que las busquen para intentar implicarlas en los espacios políticos y participativos a lo largo de los años".

Paridad obligatoria, pero con excepciones

La ley electoral obliga a que las candidaturas sean paritarias. Cada cinco puestos, la lista de un partido político tiene que estar formada por tres hombres y dos mujeres o tres mujeres y dos hombres. Así se pretende que los partidos cumplan con la paridad y que cada género ocupe al menos un 40% de los puestos.

El 40% para cada género en las listas solo se exige en los municipios de más de 3.000 habitantes

Pero hay una excepción. Para las elecciones locales solo se exige este requisito cuando los municipios tienen más de 3.000 habitantes. Por ello, en localidades como Riofrío de Aliste los partidos pueden presentar listas llenas de hombres y en pleno 2023 siguen sin haber tenido ninguna concejala. "Hay toda una serie de consecuencias positivas de esas cuotas que no suceden en los pueblos pequeños, donde no se exigen", explica Claveria.

A pesar de que la paridad no ha llegado aún a los pequeños municipios, la exigencia de correspondencia de género en las listas sí ha ayudado a mejorar la representación política femenina a nivel local. El 40% para cada género en los tramos de cinco puestos llegó con la ley de igualdad de 2007 —durante el Gobierno de Zapatero— y desde entonces ha aumentado la participación política de las mujeres.

En la legislatura municipal de 2003 a 2007 ellas ocuparon el 25,74% de los cargos electos. En la siguiente, ya con la ley en aplicación, representaron el 30,71%. Un aumento de cinco puntos en una sola legislatura. El propio Ministerio del Interior hablaba por aquel entonces de un "claro impacto positivo" y de un "incremento significativo de la presencia de la mujer en los cargos de representación política".

Como consecuencia, en los últimos años la brecha de género ha seguido disminuyendo, aunque el ritmo se ha ralentizado. En esta última legislatura, de 2019 a 2023, las mujeres han sido el 38,81% de los concejales escogidos. El aumento es de ocho puntos desde la aprobación de la ley, pero han tenido que pasar tres legislaturas municipales. Siempre según los datos del Ministerio de Política Territorial obtenidos por Público a través de la ley de transparencia.

En la primera legislatura local se eligieron concejales hombres en todos los municipios; en 6.321, ninguna mujer

De hecho, ya hay localidades gobernadas solo por mujeres. En la primera legislatura local se escogieron concejales hombres en todos los municipios. Incluso en 6.321 de ellos solo salieron elegidos varones. Ahora hay algunos únicamente con concejalas, algo que no pasaba entonces. Este fenómeno se ha dado en 47 municipios en la última legislatura. Pero la cifra aún está muy alejada de los 1.191 que solo han tenido ediles hombres entre 2019 y 2023, según los datos de Política Territorial.

Uno de los municipios donde se ha dado ese 100% de representación femenina es Belianes (Lleida). Con poco más de 500 habitantes, no están obligados a la paridad en las listas electorales. En 2019 sólo se presentó una candidatura: Independents per Belianes - Acord Municipal. Logró los siete concejales. Por ser precisos, las siete concejalas, porque la lista estaba formada por siete mujeres —Maria Carme Culleré, Maria Carme Piqué, Maria Rosa Guasch, Elena Català, Elisabeth Navarro, Natalia Huguet y Maria Armengol—.

Cuando se acercaban las elecciones municipales de mayo de 2019, en Belianes organizaron varias reuniones entre los vecinos porque no había formada ninguna lista electoral. Finalmente, fueron ellas las que se ofrecieron voluntarias y formaron una candidatura para que hubiera alguna lista y el pueblo no perdiera autonomía, según explicaban a RTVE. Este 2023 repiten como única lista electoral en el municipio, pero entre los siete nombres van también dos hombres.



Una sola concejala

También hay municipios que han tenido una concejala en algún momento de la democracia, pero como una excepción que no se ha vuelto a repetir. Es el caso de La Bouza (Salamanca), un pequeño pueblo que en la primera legislatura municipal tuvo una concejala entre sus cinco ediles. Era Elisa Risueño, fue teniente de alcalde del Gobierno municipal y había sido elegida en la lista de la UCD de Suárez. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Castell de l'Areny (Barcelona) o Tinieblas de la Sierra (Burgos), que tuvieron a su única concejala en la segunda legislatura municipal, de 1983 a 1987.

"Las cuotas no habrían llegado si no las hubieran adoptado antes algunos partidos"

Aunque Sílvia Claveria explica que "hasta los 90 en España no hay casi mujeres en política y en los 2000 es cuando la situación empieza a estar mejor". La profesora explica que esto sucede por la modernización del país, pero también por los partidos, sobre todo de izquierdas, que comienzan a autoimponerse cuotas de paridad en las listas. "Las mujeres empiezan a trabajar, participar y considerar el ámbito público más suyo, pero tuvieron mucho que ver esas acciones positivas de algunos partidos políticos", detalla. "Todo eso culminó en que luego se aprobaran las cuotas a nivel legal. No habría pasado si no las hubieran adoptado antes algunos partidos", explica Claveria, que detalla que a partir de los años 90 formaciones como el PSOE, Izquierda Unida o ERC empezaron a utilizarlas.

Esta mejora se ha visto también en los consistorios de las principales ciudades. En Madrid capital, por ejemplo, en la primera legislatura municipal, por el Ayuntamiento pasaron 68 concejales y ocho concejalas. En esta última, de 2019 a 2023, ha habido 34 concejales y 33 concejalas. Algo similar ha sucedido en Barcelona. Entre 1979 y 1983 tuvo 50 concejales y cinco concejalas. Estos últimos cuatro años, 26 regidores y 23 regidoras. Una de ellas, Ada Colau, la líder de Barcelona en Comú, que al menos hasta el 28M ejerce como alcaldesa de la capital catalana.



Listas cremallera

La novedad ahora está en las listas cremallera: candidaturas en las que se intercalan hombres y mujeres, posición tras posición, en lugar de aplicar ese mínimo del 40% cada cinco puestos. Algunos partidos ya utilizan este tipo de listas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno iba a legislar para que sean obligatorias, aunque no se ha sabido más de esa propuesta.

Claveria explica que ese tipo de listas podrían ayudar a dar un paso más a favor de la presencia de las mujeres en política. "Las listas cremalleras blindarían que, independientemente de los resultados de los partidos, hubiera la misma proporción de hombres y mujeres, que ahora depende mucho de si gana la izquierda o la derecha y de si la izquierda o la derecha están o no fragmentadas, ya que los cabezas de lista acostumbran a seguir siendo mayoritariamente hombres".