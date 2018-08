Rosa Aguilar, la consejera andaluza de Justicia, compareció ayer por la tarde, obligada por la oposición, para hablar de inmigración en una sesión extraordinaria de la comisión de Interior del Parlamento de Andalucía. Aguilar dejó dos ideas fundamentales. Por un lado, manifestó que la Administración Autonómica había creado 1151 plazas más para acoger a los menores de edad no acompañados -el 70% de ellos, varones de edades entre los 16 y los 18 años- que han ido llegando a las costas andaluzas este verano. Es decir, que la Comunidad protege al mayor número de menores, el 40%, de todo el Estado español. El Gobierno andaluz pretende que la carga económica de acoger a los inmigrantes que por razones geográficas se produce en la costa, se reparta entre todas las Comunidades Autónomas. Una idea que comparte el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y, por otro lado, Aguilar situó las políticas de inmigración como políticas de Estado, estructurales, y reclamó así un gran pacto, un gran acuerdo español que permita acudir a la Unión Europea y aportar ideas para esquivar una situación que calificó de “preocupante y bochornosa” debido al ascenso de la xenofobia. El próximo día 5 de septiembre hay prevista una nueva reunión del Gobierno con las Comunidades para hablar de estos asuntos.

“Hablar de inmigración en la frontera sur -dijo Aguilar- es hablar de flujos migratorios, de miles de personas que dejan atrás sus países por la pobreza, el hambre y las desigualdades, personas que no tienen posibilidad de vivir donde han nacido y arriesgan su vida para un futuro. No es un hecho coyuntural. Es un fenómeno estructural que requiere de una perspectiva global. El hecho migratorio exige una respuesta integral y permanente por parte de la UE. Es imprescindible una política migratoria común definida y clara, para que cada país asuma su responsabilidad”.

La consejera agregó: “La respuesta ante un drama humanitario debe ser una respuesta colectiva y coordinada, donde haya corresponsabilidad con los países que somos puerta de entrada. La UE debe ser una. No caben dos europas, la del norte y la del sur. Hasta este momento Europa no está dando las respuestas necesarias, más bien al contrario. Crecen las posturas extremistas y xenófobas en los gobiernos de la UE, que olvidan que hablamos de seres humanos”.

Aguilar remachó: “Los acuerdos son imprescindibles y necesarios cuando hablamos de seres humanos. Tenemos la necesidad de llegar a acuerdos y de que la inmigración no sea un elemento de confrontación, sino que debemos ver cómo avanzamos más y mejor y cómo fortalecemos el papel de España en la UE en esa demanda que hay que hacer en la UE para una política común. Andalucía ya se planteó la necesidad de un gran acuerdo por la inmigración, donde estemos todos, el Estado (CCAA y Ayuntamientos), las ONG, pero las Comunidades del PP no se manifestaron a favor. Se trata también de un acuerdo de estado que nos permita definir juntos las propuestas. Desde la corresponsabilidad, desde la cooperación. Juntos somos más fuertes y Europa necesita de propuestas de Estado con fortaleza para que podamos poner punto y final a la situación en el marco de la UE, preocupante y bochornosa”.

Debate a derecha e izquierda

El debate central fue con Carmen Crespo, hoy diputada y ex delegada del Gobierno en Andalucía con el PP, partido que registró la petición de comparecencia y que se dedicó a arrimar el ascua a su sardina y dejó una frase para la hemeroteca. Al referirse a algunas imágenes de migrantes publicadas este verano, Crespo, que conoce bien los entresijos de las políticas migratorias, por su responsabilidad de gobierno, llegó a poner como ejemplo de gestión la cárcel de Archidona, que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó el invierno pasado como improvisado Centro de Internamiento de Extranjeros, y en el que murió un ciudadano argelino, Mohamed Bouderbala. Crespo dijo: “Ya me gustaría a mí que [los lugares habilitados por el Gobierno andaluz este verano] tuvieran las condiciones de Archidona”.

Crespo dijo también que en materia migratoria “tiene que primar la sensibilidad: la humanidad no es permisividad ni pasividad”. “Lo peor que puede ocurrir en la inmigración es el populismo, que reside en quienes se van a hacerse fotos al puerto de Valencia -donde atracó el Aquarius- por ejemplo, cuando esto repercute negativamente en la inmigración”. Aguilar rechazó que Crespo recurriera a recursos dialécticos como el del Aquarius, luego le recordó la foto que se hizo Pablo Casado, el presidente del PP, con migrantes, e instó así a Crespo a desterrar el “populismo”. Luego, insistió en que lo razonable y sensato era un acuerdo entre todos que deje fuera de la confrontación política la inmigración. “Queremos acuerdos de largo alcance. Los seres humanos que vienen se lo merecen”, dijo la consejera. Aguilar reprochó además con dureza a Crespo en varias ocasiones que son las comunidades del PP las que han frustrado y siguen frustrando el acuerdo para acoger a los menores inmigrantes.

Por la izquierda, tanto la diputada de IU Inmaculada Nieto como el de Podemos, Juan Moreno Yagüe, destacaron que las migraciones son un “fenómeno natural, inherente a la condición humana”. “Es algo cotidiano, un fenómeno del que hemos extraído los mejores valores. Cualquier análisis debe partir de esos valores de solidaridad. Somos una tierra de acogida, de llegada, de frontera”, dijo Nieto. La diputada de IU criticó que “hace años que hay reclamaciones de refuerzo de plantillas”. “La falta de planificación traslada una imagen distorsionada y no aceptamos determinados discursos” xenófobos, remachó.

El presidente de Ciudadanos, Juan Marín, puso en cuestión que la Junta defienda que la inmigración es un fenómeno estructural pero que en cambio no contemple para afrontarla “soluciones permanentes”. “Si dice que hay que evitar la confrontación, no eche la culpa a los demás”, espetó Marín a Aguilar. El jefe del grupo de Ciudadanos exigió que se apruebe ya el próximo plan autonómico de inmigración, porque el anterior caducó en 2016. Aguilar respondió que el plan se está desarrollando de acuerdo con las ONG y que, mientras no se apruebe, se sigue aplicando el anterior.