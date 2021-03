El portavoz del PP en la comisión sobre 'Kitchen' arremete contra el investigador de la trama Gürtel

Ha regresado este jueves el inspector jefe Manuel Morocho al Congreso de los Diputados como compareciente en una comisión de investigación. Lo hizo en 2017, en la investigación que llevó a cabo el Parlamento acerca de la financiación irregular del Partido Popular. Entonces denunció las trabas que sufrió en su investigación sobre el caso Gürtel y la caja b del PP. Morocho fue objeto de siete querellas por parte de dirigente del PP, todas archivadas. Además, en 2013 a él y a sus compañeros se les investigó internamente.

También este jueves ha sido objeto del ataque del PP. "Lleva usted desde el 2007 investigando al PP --le he echado en cara el diputado del PP Eloy Suárez--. ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?". Morocho ha contestado: "Yo actúo como policía judicial como establece la ley. Auxilio a los tribunales en el esclarecimiento de unos hechos. Yo no abro investigaciones ni las cierro". "Usted hace juicios de valor en sus informes", le ha acusado Suárez, que ha dicho que "la inconsistencia de sus informes casi le precede". El comportamiento del diputado 'popular' contrasta con el seguido por su compañera, Ana Belén Vázquez, en la precedente comparecencia del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, este jueves, al que ha dedicado una exagerada alabanza.

El inspector jefe Manuel Morocho es el hombre clave en las investigaciones de la UDEF sobre Gürtel y la caja b del PP. "Somos cuatro personas en mi equipo de la UDEF y llegamos a ser nueve", ha dicho. También ha desvelado que su superior llegó a decir cuando trasladaron a Morocho en 2014 a la Dirección Adjunta Operativa (DAO). "Esto es ya insoportable". En cuanto a presuntas presiones recibidas, ha explicado que "me han ofrecido tres destinos a la carta, y todos las rechacé", ha contado.

En la anterior comisión de investigación, Morocho apuntó que el comisario José Luis Olivera se negó a que identificara en el informe que se enviaría al juzgado por la trama Gürtel a "M. Rajoy" como Mariano Rajoy y a "López Hierro" como a Ignacio López del Hierro, el empresario amigo de Villarejo desde hace más de 30 años y marido de María Dolores de Cospedal, a pesar de los indicios en los apuntes del extesorero Luis Bárcenas sobre estas dos personas.

Según explicó Morocho durante su declaración como testigo en el marco de la pieza 'Kitchen' el 21 de febrero de 2019, a cuyo audio ha tenido acceso Público, el periodo comprendido entre 2013 y 2015 fue uno de los más "convulsos", de "carga de trabajo muy elevada" para la unidad de investigación de la que él era responsable en la UDEF porque estaba analizando la información remitida desde Suiza para elaborar los informes sobre "los elementos indiciarios de la estructura financiera que tenía Luis Bárcenas en Suiza". Sobre este asunto, la portavoz de Vox, Macarena Olona, ha vuelto a insistir en lo que presuntamente le contó Villarejo cuando fue a visitarlo a la cárcel. "Los 47 millones de euros que se localizaron en cuentas de Bárcenas tenía más titulares. Y nos habló de Javier Arenas", pero el inspector jefe Morocho ha indicado que "no nos consta que haya una co-titularidad con terceros".

Informe sobre el patrimonio de Villarejo

Santiago Romero, portavoz de Unidas Podemos, ha pedido disculpas a Morocho por el "comportamiento" del portavoz del PP. Romero le ha pedido que explique el motivo por el que fue trasladado desde la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa, en 2014. "Me encargaron un informe a raíz de otro de inteligencia que emitió el Sepblac (Servicio de Blanqueo de la Policía) que reportaba una operativa sobre un conjunto de operaciones financieras de Villarejo. Pero no tuve opción de recomendar nada porque no lo quisieron, no quisieron conocer las conclusiones de mi trabajo". Morocho ha dicho que cree que aquel encargo tenía el objetivo de cargarle la trabajo para que no prosperara el que estaba realizando sobre Gürtel. También ha dicho que cree que el entorno de Villarejo sabía que él estaba haciendo ese informe sobre el patrimonio del comisario.

Respecto a su destino actual, como jefe de la Sección de Extranjería en Canfranc (Huesca), Morocho ha indicado que no pudo optar a ningún otro puesto. Ahora está en comisión de servicios en la UDEF.

Pablo Iglesias, S.A., el informe PISA

Sobre el conocido como informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.), es decir, el falso informe sobre el líder de Podemos, el diputado Romero ha querido incidir. "Me dieron el documento apócrifo que me entregó José Ángel Fuentes Gago [inspector de Policía] con informaciones de fuentes abiertas y fuentes cerradas, es decir, yo no podía evaluar la trazabilidad del origen y podía incurrir en ilegalidad. El documento incluía una serie de notas, informaciones, titulares, con una visión no neutral desde el punto de vista político", ha explicado Morocho, que ha añadido: "No era un informe de la Policía, era un informe elaborado en el ámbito de la DAO, pero no hecho según el protocolo del Cuerpo Nacional de Policía".