La portavoz de Unidas por Extremadura denuncia ante la Policía a una diputada del PP por amenazas

Irene de Miguel, presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, ha denunciado a la Policía unas amenazas relacionadas con su hijo que le profirió una diputada regional del Partido Popular durante un pleno.

En concreto, la dirigente de la formación morada pidió que constase en acta que la diputada del Partido Popular le acababa de "amenazar" aludiendo a su hijo, y tras lo cual la portavoz de Unidas por Extremadura ha tildado de "inaceptable" lo ocurrido.

"Ten cuidado y protege a tu hijo", denuncia De Miguel que le espetó la diputada del Partido Popular mientras le cogía del brazo. "Quiero que conste en acta que la señora Valencia Ramos me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo. Me ha hecho una amenaza en esta misma Asamblea una diputada. Quiero que conste en acta y lo tramitaré a donde tengo que tramitar este tipo de cuestiones que creo que son inaceptables en una Cámara", expresó De Miguel.

Fue entonces cuando el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, pidió la palabra para indicar el rechazo de su formación al "circo" en el que a su juicio Unidas por Extremadura pretende convertir la Cámara autonómica.

Por su parte, la diputada del PP ha afirmado que lo ocurrido "en ningún momento ha sido una amenaza" y que, en todo caso, tiene "la conciencia muy tranquila [...] En ningún momento ha sido una amenaza sino un comentario en un tono distendido y sin intención alguna de ofender".

Ione Belarra exige la dimisión

Tras lo sucedido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fuerce la dimisión de la parlamentaria. "La violencia política contra Podemos está cada día más normalizada y eso es un problema democrático de primer orden", ha escrito Belarra en un mensaje en redes sociales en el que ha reclamado a Feijóo que intervenga "de inmediato para que esta diputada del PP en la Asamblea extremeña "dimita".

La también ministra de Derechos Sociales en funciones ha mostrado así su respaldo a Irene de Miguel, que también en redes sociales confirmaba la denuncia. "Lo he denunciado a la Policía porque no voy a permitir ninguna amenaza a mi familia", ha expresado la portavoz de Unidas por Extremadura, a la vez que ha lamentado que el nivel de crispación política actual "es muy preocupante". "Lo que ha sucedido hoy en la Asamblea de Extremadura no tiene nombre y es inexcusable", ha reiterado.