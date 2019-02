Ante el anuncio oficial de elecciones de este viernes por parte del Gobiernos, los partidos empiezan a preparar su campaña. Fuentes cercanas a Pablo Casado aseguran que no se hablará sobre el aborto ni de la exhumación de Franco durante la misma; entre los motivos, alegan que el resto de partidos políticos lo utilizan para atacarles. "No volveremos a morder el anzuelo, es lo que quiere la izquierda" - subrayan - pero lo cierto es que la interrupción voluntaria del embarazo es una de las cuestiones que más discrepancias internas genera entre las filas 'populares' y que siempre han mostrado cierta tibieza en cuanto al dictador se refiere.

Durante estos meses, -y para contentar al electorado más conservador- ha defendido que la ley de supuestos, tenía "mayor consenso" que la actual, pero este consenso no existe ni en su propio partido. De hecho, la ley de plazos nunca fue derogada por Mariano Rajoy en sus siete años al cargo del Ejecutivo; la única medida al respecto fue recurrirla ante el Tribunal Constitucional en el año 2010. El amago de Alberto Ruiz Gallardón, cuando ostentaba el cargo de Ministro de Justicia, con una ley más restrictiva que la de 1985, ya que eliminaba incluso la malformación, cualquiera de ellas, como un supuesto para abortar.

Respecto a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos -que el Gobierno aprobó mediante un decreto ley y posteriormente ratificó en el Congreso con la abstención de PP y Ciudadanos- los de Casado interpusieron, en primera instancia, un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los conservadores alegaron que el Ejecutivo empleaba la vía de urgencia para sacar al dictador del mausoleo y para ellos esta "urgencia" no era tal. Meses más tarde, Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, anunció que su formación retiraba el recurso, al no tramitarse por esta vía. "Siempre nos hemos opuesto a las formas, no al fondo de la cuestión", subrayó.

A principios de esta semana, Marta González, vicesecretaria de Comunicación de la formación, reconocía públicamente que en el Partido Popular existen "sensibilidades diferentes" sobre el aborto entre sus filas. De hecho, los planes de los 'populares' no incluyen presentar ninguna iniciativa legislativa, sino esperar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre dicha norma.

A pesar de que el PP defiende que no tienen "problema alguno en decir que Franco fue un dictador", se han mostrado reticentes a condenar el franquismo en varias ocasiones, siendo el único precedente, el de noviembre de 2002, cuando se condenó por unanimidad en el Congreso el golpe de Estado franquista. No obstante, desde esa fecha, el PP no ha vuelto a ratificar en la Cámara Baja ninguna propuesta o ley en la que se condenara expresamente el franquismo.

Desde el PP remiten a las declaraciones de González para explicar su posición actual. "Pensamos en que hay asuntos más importantes que hablar de Franco y el aborto" y destacan que Casado ha dicho "mil veces" que apuesta "por la cultura de la vida, y de dar ayudas a todas aquellas mujeres que lo necesiten".