La exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo, contraria al no a la moción de censura de Vox, ha defendido que "la impugnación ad hominem" de Santiago Abascal es un "error" que puede volar "los puentes" con los votantes de Vox.

"La impugnación ad hominem de Santiago Abascal fue una injusticia y un error y me pregunto con inquietud si el proceso iniciado hoy conduce a la voladura de Vox o solo a la voladura de los puentes con los votantes", ha afirmado Álvarez de Toledo, que abogaba por la abstención, en un vídeo en su redes sociales·

La exportavoz del PP ha expresado su discrepancia con el presidente de su partido, Pablo Casado, por votar que no y ha cargado contra una decisión a su juicio tomada sin la necesaria "deliberación transparente" y "pública".

Defiende que senadores y diputados no forman "un ejército de clones" sino que tienen conciencia, y que su libertad de expresión es "compatible" con la disciplina. En cambio, ha señalado que lo que no tiene sentido "es la disciplina sin deliberación" puesto que "la autoridad sobre el voto no otorga al partido el monopolio de la voz".

"Mi voz es mía, siempre, mi voto es del partido, casi siempre", ha apuntado Álvarez de Toledo, que ha votado en contra de la moción pese a ser partidaria de la abstención por "respeto a la decisión colectiva".

Reconstruir la derecha

Para la diputada la tarea más importante es reconstruir la derecha y su "trama de complicidades" porque la de los "afectos está a partir de hoy bastante más difícil" y para atraer a los "millones de personas" que abandonaron el PP receta "ejemplo y pedagogía".

Álvarez de Toledo ha apoyado en cambio el discurso del Casado contrario a "cualquier forma de nacionalismo y populismo" pero lo ve "compatible" con la abstención que ella propugnaba, que a su juicio casaba mejor con la reconstrucción "del ancho espacio del constitucionalismo" y no suponía avalar la continuidad de Pedro Sánchez.

Cesada por Casado el pasado mes de agosto, Álvarez de Toledo ha sido muy crítica con las discrepancias internas del PP, apuntando que quien está en minoría no puede imponer su posición pero sí defenderla y que la mayoría tiene que ejercer "su responsabilidad sin silenciar al discrepante".

La diputada del PP ha finalizado su vídeo asegurando que seguirá ejerciendo su libertad de expresión "por más que a la aristocracia del crimen le ponga de los nervios". Casado ha protagonizado este jueves la segunda sesión del debate de la moción de censura presentada por Vox, con un duro ataque al partido de Santiago Abascal, al que ha colocado en la ruptura y al que no se quiere parecer, ha dicho, porque no quiere ser "otro partido del miedo, la ira y la bronca".