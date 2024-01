El PP andaluz evita debatir ahora en el Parlamento sobre sanidad a pesar de su deterioro

El PP ha evitado, con sus votos en contra, celebrar un debate extraordinario sobre la situación de la sanidad en Andalucía a pesar del deterioro que sufre. En este momento, la presión sobre las urgencias por la falta de confianza y los retrasos en el funcionamiento de la Atención Primaria y las abultadas listas de espera, ha llevado a los representantes de los trabajadores a convocar nuevas concentraciones.

Aunque el Gobierno andaluz vende una y otra vez que el presupuesto aumenta año tras año en cientos de millones de euros y anuncia planes de choque y reitera que está en la senda de la estabilidad del sistema, lo cierto es que la sanidad pública acumula problemas tras los recortes de hace años y que los gabinetes del PP no han logrado frenar su deterioro, según recogen los informes que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Además, ha habido dos dimisiones recientes, el pasado mes de diciembre, en puestos clave. Así, dejaron el cargo el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas. Los sindicatos UGT y CCOO han convocado nuevas concentraciones para este jueves, esta vez por la saturación de las urgencias.

"El sistema sanitario público está en peligro. La gente busca una salida. Si la Atención Primaria se colapsa, la gente va a las puertas de los hospitales. Hay bajas por depresión más que nunca por no poder atender a la gente cómo se merece. Que un médico vea 106 pacientes en un día. ¿Cómo llega a su casa? No les da tiempo material. Esto viene de un problema desde hace mucho tiempo. Un verdadero plan de choque. No valen las medidas aleatorias, sino un plan de choque que mejore el sistema sanitario público", afirmó este martes Antonio Macías, de UGT Sanidad en rueda de prensa.

"Esta situación no es más que un reflejo del desastre organizativo asistencial que sufre la sanidad andaluza desde hace tiempo y que ante cualquier incidencia más alta de lo normal, termina desbordando los servicios. Incluso cuando se trata de un aumento de incidencia estacional y previsible, como es el caso de la gripe y las enfermedades respiratorias", analizan en un comunicado conjunto UGT y CCOO.

Dos iniciativas rechazadas

El PP rechazó dos iniciativas de la oposición, una de ellas registrada por el PSOE, por un lado, y otra de forma conjunta por los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Ambas solicitudes de convocatoria de una sesión extraordinaria fueron rechazadas en la Diputación Permanente (no hay plenos hasta el mes que viene) con los votos del PP. A estos se sumaron los de Vox para rechazar la iniciativa socialista, que sí fue respaldada por los grupos de Por Andalucía y Adelante. El grupo de Vox sí apoyo la propuesta de los grupos de la izquierda, que sólo contó con el voto en contra del PP.

Por otra parte, los 300 trabajadores de Salud Responde verán actualizados sus salarios un 10,3% en 2024 conforme al convenio colectivo tras el acuerdo firmado en la sede del Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos (Sercla) de Jaén, provincia desde la que se presta el servicio para toda Andalucía, según recoge Europa Press.