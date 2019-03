Casado vuelve al ojo de la polémica con su propuesta de que las mujeres migrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción no puedan ser expulsadas mientras dure el proceso. Esta iniciativa se basa en un un protocolo contra el abandono de menores implementado desde el año 2009 en la Comunidad de Madrid, según el cual los datos se anonimizan cuando una mujer accede al proceso. Este diario ha preguntado a los 'populares' cuantos casos se dan al año para conocer la magnitud del problema, pero éstos no han sido proporcionados.

El único dato que se conoce es el que da la Comunidad de Madrid, al que Pablo Casado se ha referido en su intervención este jueves en Valladolid. "324 bebés han sido entregados en adopción gracias al programa No me dejes en la calle", con "absoluta confidencialidad" y con un "encriptado de los datos" de las madres y de las familias adoptantes, ha señalado el líder del PP. No obstante, en la circuscripción madrileña se producen unos 50.000 partos cada año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que esta cifra representa un porcentaje muy reducido.

Un programa que cumple diez años, aprobado y redactado por la Dirección de Familia y Menor, que tiene por finalidad evitar el abandono de bebés y ayudar a las madres que deseen renunciar al cuidado de sus hijos a que lo hagan de forma responsable y con las máximas garantías. "Se puso en una época en la que se produjeron varios abandonos de bebés y que aparecieron en medios", según apuntan fuentes de la Conserjería de Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid.

Esta cifra incluye el total de adopciones del programa, sin que se conozca cuantas de ellas han sido madres migrantes en situación irregular. "Nosotros no distinguimos por nacionalidades. Nuestro para protocolo es para mujeres que renuncian a sus hijos. No se hace, precisamente, para mantener anonimato y confidencialidad", señalan citadas fuentes.

El documento explica que la entrega de hijos e hijas en adopción "no tiene perjuicios legales o administrativos para las madres biológicas", pero no concreta -las fuentes preguntadas remiten al Ministerio del Interior-, qué sucede si una mujer migrante en situación irregular es detenida, ni si está embarazada en el momento de la detención e indica que dará a su bebé en adopción.

Lo que detallan desde la Comunidad de Madrid es que entre la renuncia y la adopción, el bebé es acogido con carácter de urgencia, es decir, de manera inmediata, en una residencia o por una familia, que es la opción preferente para la Administración madrileña.