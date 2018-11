Pablo Casado, presidente del PP, ha convocado para este miércoles una reunión con los partidos que constituyen lo que denomina como "bloque constitucionalista" y que incluye a Ciudadanos, Coalición Canaria y sus socios electorales de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y Partido Aragonés (PAR). Pero tanto el PAR como Coalición Canaria ya han asegurado que no acudirán a la cita y fuentes del partido naranja han confirmado la asistencia del diputado Ignacio Prendes. No será Rivera, como demandaba el Partido Popular.

La intención de tal reunión, según explicaba la pasada semana Teodoro García Egea, el número dos del PP, en rueda de prensa en Génova, es "fijar una estrategia conjunta en defensa de la Carta Magna y de la unidad de España". "Creemos que los constitucionalistas tenemos la obligación de ir siempre juntos, no solo en la calle, también en las instituciones", afirmó el conservador.

Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Congreso, a la salida de la Junta de Portavoces esta mañana, también ha apelado a que todas las fuerzas políticas trabajen "en el reforzamiento de las instituciones", y que desde el PP esperan una respuesta de "alto nivel" a la convocatoria de mañana, pero fuentes del partido conservador han lamentado la ausencia de Rivera.

Por lo que respecta al resto de partidos convocados, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha anunciado esta mañana que no irá porque "no tiene nada que demostrar". Lo mismo sucede con el PAR, socio del PP en el Senado, que ha rechazado la invitación, porque el término "frente" no le convence y ha criticado haberse enterado de esta reunión por los medios de comunicación.

Así pues, los partidos que sí irán, además de Ciudadanos, son UPN, representado por su presidente, Javier Esparza, y Foro Asturias, que mandará a su único diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca.

La estrategia del PP: la unión de la derecha

"No se puede excluir al PSOE para hablar de la Constitución", afirmaba el presidente de PAR esta mañana, pero esa es, precisamente, la estrategia que están siguiendo los conservadores: excluir a los socialistas y dejarles fuera del espacio "constitucionalista".

La estrategia del PP es excluir a los socialistas para dejarles fuera del espacio "constitucionalista"

Fuentes del Partido Popular, ya apuntaron la pasada semana que llamarían a todos "aquellos partidos constitucionalistas que no estuviesen de acuerdo con la gestión del Gobierno con el tema catalán", por lo que la cuestión se reduce a ese particular.

No es casualidad que, desde hace meses, el PP sostenga que el PSOE se ha 'vendido' a los "separatistas" y "populistas", y que, de hecho, esta misma mañana, Pablo Casado, en su intervención durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum y celebrado en Almería, haya retado a los socialistas a retratarse ante la "izquierda populista" que cree que las banderas "son para sonarse los mocos".

Catalunya sigue estando muy presente en la agenda del PP, a pesar de que este mismo jueves comienza la campaña andaluza, cuyas elecciones serán el 2 de diciembre. Hoy, sin ir más lejos, se vota en el Congreso una de las primeras proposiciones que registró el partido conservador cuando Casado ganó las primarias, "relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales" y que pretende blindar la figura del rey y prohibir la exhibición de lazos amarillos en las instituciones catalanas.

La iniciativa no cuenta con los apoyos suficientes (únicamente la respaldará Ciudadanos, además de los dos de UPN y Foro), por lo que no saldrá adelante, pero esta proposición de ley evidencia que la campaña contra el independentismo catalán continúa y que la reunión del "bloque constitucionalista" pretende unir a la derecha parlamentaria para actuar conjuntamente y con más fuerza.