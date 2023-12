El PP calca los argumentos de los conservadores del CGPJ para arremeter contra García Ortiz como fiscal general 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso como candidato para renovar el cargo, tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección tras haber sido cuestionado en una sentencia del Tribunal Supremo por "desviación de poder" y haber recibido un informe negativo de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que en 2022 sí lo avaló.

El trámite obliga a que el candidato a dirigir la Fiscalía General del Estado pase el examen preceptivo sobre su idoneidad en el Congreso y el del CGPJ, que por primera vez en la historia de la democracia no ha avalado al candidato. La opinión del Consejo no es vinculante.

Ha criticado García Ortiz este jueves ese pronunciamiento del CGPJ contra su idoneidad como fiscal general, instado por ocho vocales del bloque conservador, que son como "un tribunal de honor", ha dicho y ha intentado desmontar los argumentos que esgrimieron esos ocho vocales, como la sentencia del Supremo sobre el ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala, en la que se le acusaba de ejercer "desviación de poder". "No soy parte en ese procedimiento porque no estaba dirigido contra mí", ha espetado.

"La mayoría de las cosas que hay en ese informe no son ciertas", se ha defendido el fiscal general.

Álvaro García Ortiz fue designado para el cargo por primera vez el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud. El nuevo Gobierno de coalición decidió proponerle para la reelección el pasado 28 de noviembre.

"Soy fiscal vocacional", ha dicho García Ortiz, y ha repasado su trayectoria ante los portavoces de Justicia, recordando, por ejemplo, su labor sobre los incendios en Galicia o en la catástrofe del 'Prestige'" como fiscal de Medio Ambiente en Santiago de Compostela. Fue además el número dos de la Fiscalía General, al ser nombrado por la entonces fiscal general Dolores Delgado como fiscal jefe de la Secretaría Técnica.

García Ortiz se ha enfrentado al examen del Congreso sumido en la oposición frontal de los fiscales conservadores del Consejo Fiscal, que son la mayoría.

El Consejo Fiscal celebrado este miércoles otorgó por unanimidad el amparo a los fiscales que actuaron en todos los procedimientos derivados del procés independentista de Catalunya frente a las acusaciones por supuesto lawfare.

Pese a esta medida, los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), de sensibilidad conservadora, creen que la declaración aprobada es insuficiente, por lo que han decidido no firmarla.

En este sentido, García Ortiz ha recordado la carta que dirigió el pasado 16 de noviembre a todos los integrantes de la Carrera Fiscal. "Defendí explícita y públicamente la autonomía de los fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas. Y lo he reiterado en diferentes ocasiones en actos propios del Ministerio Fiscal", ha dicho.

Separación de Poderes

En el pleno de este miércoles, el fiscal general se opuso a realizar una declaración institucional sobre la ley de amnistía, como le exige la Asociación de Fiscales, porque, según García Ortiz, eso excedería las competencias del Ministerio Público. Tampoco este jueves ha querido hacer esa declaración.

"Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho", ha dicho en el Congreso, al tiempo que ha advertido de que no se pronunciará sobre asuntos políticos.

"No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos --la de todas las ciudadanas y ciudadanos-- tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que no pretende ser un "comentarista de la actualidad política o judicial". "Si el fiscal general del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional", ha indicado.

Lucha contra la corrupción

Sobre la lucha contra la corrupción, García Ortiz ha anunciado que "es intención de la Fiscalía General del Estado que actualmente dirijo, y cuyo mandato pretendo revalidar, incidir en el combate contra aquella corrupción que no genera tantos titulares de prensa por ser menos deslumbrante que las grandes operaciones contra el fraude y la corrupción, pero que de manera sistémica lacera el principio de igualdad".

En este sentido, ha precisado que "en los próximos meses" publicará "un conjunto de doctrina vinculante respecto de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios". No se ha olvidado García Ortiz de las 55 mujeres asesinadas por violencia machista este año.

Tono bronco del juez portavoz del PP

El Grupo Popular ha revalidado todos los argumentos del CGPJ para no avalar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. El portavoz del PP, el magistrado Fernando de Rosa, paradigma de las puertas giratorias de la judicatura, ha reprochado al fiscal general que no se pronuncie a favor de los fiscales frente al lawfare, pese al acuerdo por unanimidad del Consejo Fiscal de este miércoles antes referido.

Fernando de Rosa, en un tono bronco, ha repasado uno a uno todos los argumentos del informe del CGPJ contra García Ortiz, haciendo hincapié en la sentencia del Supremo sobre el nombramiento de Dolores Delgado. "Sus nombramientos no se ajustan a los parámetros de imparcialidad, podría parecer que hay nepotismo en su actuación", ha dicho De Rosa.

Apoyos de los grupos parlamentarios

Los portavoces del PNV y de EH-Bildu han manifestado que sus grupos darán su apoyo a su candidatura por reunir los requisitos que prevé la ley, sobre sus reconocidos méritos. El portavoz abertzale le ha preguntado expresamente sobre la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que dirige Dolores Delgado, felicitándole por haberse personado en un caso de torturas durante el franquismo.

La portavoz de ERC ha felicitado a García Ortiz por su instrucción a los fiscales respecto a la interpretación de la ley del solo sí es sí. "Una pena que la cosa acabara como acabó", ha dicho Pilar Vallugera, que también apoya al candidato del Gobierno.

Por su parte, Enrique Santiago, portavoz de Sumar, ha explicado que su grupo no tiene dudas sobre la idoneidad de Álvaro García Ortiz y le ha anunciado la propuesta de Sumar de la creación en la Fiscalía de una nueva unidad en defensa de los derechos de los trabajadores.

Ha instado Santiago a no dejar impunes a los criminales del franquismo, que van falleciendo y "una vez muertos se extingue la responsabilidad penal".

Por su parte, el portavoz de Vox ha espetado: "Es usted un fiscal al servicio del proyecto personal de Pedro Sánchez y carece de la idoneidad para ser fiscal general del Estado".