El PP cambia el discurso de la "corrupción cutre" acuñado por Feijóo ante el temor de que 'Mediador' no desgaste al PSOE

Fue el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien bautizó al 'caso Mediador' como "corrupción cutre". Feijóo puso el foco del escándalo que le estalló al PSOE hace dos semanas en que "los congresistas y senadores acudan a Madrid, no a hacer sus funciones, sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas, desde la prostitución a la droga". Además, en el PP querían exprimir las informaciones sobre el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo — Tito Berni— de cara al 8M. Por eso durante días los populares lo apostaron todo a un mensaje, "diputados del PSOE, drogas y prostitución"; y dejaron en un segundo plano el presunto cobro de comisiones por el amaño de subvenciones y concursos públicos del Gobierno de Canarias.



En el PP temen ahora que "focalizar" el caso en Fuentes Curbelo no penalice electoralmente al PSOE como pronosticaban y tratan de redirigir su discurso par agrandar el caso y extenderlo a un "modus operandi socialista" en el Congreso cuestionando también el papel de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

Así, el partido de Feijóo le pidió este martes a Ana Pastor, diputada popular y vicepresidenta del Congreso, que exigiera a Batet que se pusiera en marcha una investigación interna en la Cámara Alta para aclarar si se destruyeron pruebas en las instalaciones del grupo parlamentario socialista o si el exdiputado Fuentes Curbelo hizo un uso "espurio" de "elementos y recursos" del Congreso. Fuentes parlamentarias aseguran a Público que el todo de Pastor fue duro, el propio de una bronca, aunque desde el PP lo niegan y señalan que solo "defendimos nuestra postura".



Los populares tratan de engordar el caso deslizando la connivencia de la presidencia del Congreso con el exdiputado socialista y ponen en la diana que no le requisaran los dispositivos electrónicos que le fueron entregados como diputado en el momento de su dimisión. "Cómo es posible que se llevara su móvil y su Ipad cuando su división viene motivada por su implicación en una presunta trama criminal del que era el propio cabecilla. Hay mucho que se tiene que conocer", recriminó Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz en el Congreso.

Todos los diputados tienen la posibilidad de adquirir (por un precio simbólico) tanto los teléfonos móviles como los Ipads del Congreso tras perder la condición de parlamentario. Es más, lo habitual es que se haga así. Fuentes Curbelo hizo lo propio y los dos dispositivos pasaron a ser de su propiedad y no de la de la Cámara.

Además, no ha sido hasta este lunes cuando la jueza que investiga el caso pidió al Congreso que entregase todos los dispositivos y material del despacho del exparlamentario. Ese mismo día Meritxell Batet dio luz verde para resolver la petición a la mayor brevedad posible y la Policía accederá al Parlamento para registrar las dependencias en las que trabajaba Fuentes Curbelo. Con todo, los populares esparcen dudas sobre la actuación de la presidencia de la Cámara Baja.

La jueza del caso Tito Berni sitúa los despachos del Grupo Socialista en el @Congreso_Es como sede principal de la trama corrupta



Patxi López: "....¿y a ti qué más te da?" pic.twitter.com/x1ShoB8SRT — Jaime de Olano (@jaimedeolano) March 8, 2023

Un sector importante del PP cree ahora que esa es "la foto" que "más daño" hará al PSOE, la de la Policía registrando el despacho de un diputado socialista. Más que el discurso hiperbólico sobre el consumo de prostitución y cocaína que exprimen algunos dirigentes nacionales. "No es ya un tema de putas y cocaína sino de que usaron el Congreso como base de operaciones de una trama corrupta", dicen fuentes populares. "Tenemos que incidir en eso", dice otro dirigente del partido, "o no les va a pasar más factura". Hasta el momento la investigación judicial solo implica directamente a Fuentes Curbelo, que fue expulsado del partido cuando saltó el caso, y fuentes socialistas aseguran tener plena seguridad de que no habrá ningún parlamentario más implicado.



Así , en el seno de la formación conservadora han surgido opiniones enfrentadas sobre qué discurso articular entorno a 'Mediador'. Hay quien cree que "caricaturizar" al exparlamentario del PSOE, Tito Berni, incidiendo en las informaciones más tórridas sobre la trama, no desgasta a los socialistas. En cambio, esta fue la estrategia inicial de Génova.

Las ansias por copiar la primera campaña de Moreno

La evidenció el coordinador general, Elías Bendodo, la semana pasada en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido en la que comparó el caso Mediador con el de los ERE en Andalucía subrayando hasta la saciedad el tridente 'PSOE+putas+droga'. "La misma trama, la misma historia de droga, prostitución y corrupción", dijo Bendodo. Más tarde, fuentes autorizadas del partido reconocían en privada que "no se puede comparar".

Pero Bendodo tenía muy claro lo que quería hacer, a pesar de la distancia evidente en los hechos probados: recuperar una campaña que le dio la victoria al PP en Andalucía. En el año 2018 Juanma Moreno, hoy presidente de la Junta, arrancó su campaña electoral en puerta del prostíbulo Don Angelo en el que se habían gastado más de 14.000 euros con tarjetas black a cargo de la Consejería de Empleo del gobierno socialista. El ideólogo de esa campaña, que le dio la primera victoria Moreno, era Bendodo, hoy 'número tres' en Génova.