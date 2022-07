El PP carga contra Montero por su viaje a EEUU y desprecia sus reuniones con dirigentes, la ONU o Gloria Steinem

"Lo que hemos visto son fotos con las amigas" o "un posado groupie", así ha hablado Elías Bendodo, coordinador general del PP, del viaje de la ministra de Igualdad a Estados Unidos. Montero estuvo cuatro días en la ciudad de Nueva York y mantuvo encuentros con dirigentes de la Casa Blanca y la ONU, pero una foto con su equipo en Times Square ha provocado una oleada de críticas y ataques de la derecha.

Irene Montero se ha reunido con la responsable de de Justicia Racial y Equidad de la Casa Blanca y con la directora Ejecutiva del Consejo de Políticas de Género. Estuvo también con la responsable de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Estado de Nueva York, con representantes de ONU Mujeres y con colectivos sociales. Además, mantuvo un encuentro con la histórica feminista Gloria Steinem.

Pero esta agenda no es "seria" a ojos del PP. "Yo he analizado con quienes se han reunido y la verdad no creo que esto vaya a cambiar mucho y mejorar la situación en España", criticó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una entrevista en la Cadena SER.

Además, para el PP las imágenes que la ministra de Igualdad y su equipo colgaron en redes sociales, un selfie en el punto más conocido de la ciudad, llevan a pensar que el viaje ha sido "de vacaciones gratis total". "Las familias no entenderían que esto se quede en un un posado groupie", criticó Bendodo este lunes tras la habitual reunión de la dirección del partido.

Inversión sí, feminismo no

La imagen que ha indignado a Génova es muy parecida a otra protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también en la ciudad de Nueva York y con "un nutrido grupo de asesores" como el que Bendodo le reprocha Irene Montero. Además, hace poco que Ayuso volvió de un viaje a Miami en el que, por ejemplo, acudió a un partido de baseball. Para el PP de Feijóo el viaje de su presidenta está justificado porque tenía "una agenda de atracción de inversores para la Comunidad de Madrid".

Bendodo ha anunciado que el PP pedirá información sobre el viaje de Irene Montero para conocer "qué objetivos se han cumplido, cuál fue la motivación, en qué avión y cuánto nos ha costado". Las visitas oficiales a otros países y los encuentros como los que ha mantenido Irene Montero son habituales en todos los ministerios.