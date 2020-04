"En España han muerto por coronavirus más personas que soldados en el desembarco de Normandia. No le escuchado hacer referencia al número de víctimas que hay en España. Eso no es casual ni moral. Así no se puede seguir", ha sido el inicio de la intervención del líder de la oposición, Pablo Casado, en la tribuna del Congreso, tras el discurso inicial del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha presumido de liderar la oposición "más generosa de la democracia" y ha anunciado el voto a favor de su grupo a la prórroga del estado de alarma, que su portavoz en el Congreso dejó en el aire, aunque su discurso ha estado cargado de reproches y críticas al Gobierno. "Esto no va bien. No es verdad que España esté en la media mundial. Si esto fuera así, en el mundo habría 16 millones de víctimas", han sido sus palabras dirigidas a Sánchez.

El conservador ha vuelto a situar los eventos del pasado 8 de marzo como catalizador de la expansión del virus, a pesar de que no hay datos que lo avalen, y ha acusado al Gobierno de alentar las marchas feministas como parte de una "agenda ideológica". Asimismo, ha comparado la situación de la pandemia con el peor atentado terrorista que ha sufrido España: "Ha habido días en España en los que han muerto como si hubiera habido cinco 11-M", le ha espetado al presidente Sánchez.

"Su Gobierno pone la propaganda antes que los bueyes y con la salud de los españoles no se juega. No digan que han pecado de prudencia. Están pecando de incompetencia. No se juega con nuestros hijos. Los españoles han cumplido y el Gobierno debe de cumplir con ellos", ha proseguido el popular, tras la polémica con la salida de los niños menores de 14 años, que se saldó con la rectificación del Gobierno a última hora del martes.

Casado le ha recomendado a Sánchez que no se deje arrastrar por las ideas de Unidas Podemos y del vicepresidente Pablo Iglesias, sino que mire el ejemplo de la gestión del PP: "Nosotros sí que sabemos de crisis económicas. Recuerde a Varoufakis y recuerde cómo acabo Tsipras", ha dicho, en referencia al exprimer ministro de Grecia y al anterior ministro de finanzas.

Abascal acusa al Gobierno de querer convertir España en "una gigantesca cárcel chavista"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación no apoyará la prórroga del estado de alarma, al igual que ocurrió con la anterior votación. El presidente de la formación de extrema derecha ha acusado al Gobierno de "querer convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento".

Abascal también ha pedido a Sánchez que se marche "para salvar la democracia" porque "que usted nos represente en Europa nos penaliza".En esa linea, ha solicitado que la Unión Europea abandone las inversiones en Transición Ecológica para destinarlas a la crisis del coronavirus. "No necesitamos mensajes de la niña Greta ni feminismo radical".