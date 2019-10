El PP crece tras la crisis catalana y Cs trata de parar la caída endureciendo el discurso

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra la cúpula del 'procés' ha provocado todo un terremoto político, social y judicial en Catalunya, que afecta al conjunto del Estado. El tribunal que preside el magistrado Marchena imputó los delitos de malversación y sedición —no así el de rebelión— a los políticos y activistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre. Una condena tachada de "injusta", por una parte, y de "insuficiente" por otra.

Las últimas encuestas publicadas dibujan una clara tendencia tras las protestas ciudadanas en Catalunya y la tensión provocada por los violentos episodios de las noches. El Partido Popular se acerca a un PSOE que pierde fuelle y Pablo Casado resulta el principal beneficiado no solo de la repetición electoral, sino de la crisis en Catalunya. También lo es Vox, al que algunos sondeos sitúan en tercera posición, por delante de Unidas Podemos, en escaños no así en votos. Ciudadanos, por su parte, no logra parar la caída libre que sufre desde que se anunció la convocatoria del 10N, a pesar de haber endurecido el discurso.

Catalunya es un territorio en el que ha sido precisamente Ciudadanos el que ha capitalizado el voto de la derecha no independentista en favor del PP, donde tras las elecciones autonómicas de 2017 quedaron en primera posición, aunque sin posibilidad de articular una mayoría alternativa a los partidos independentistas. Es también el lugar en el que nació la formación hace 14 años. En noviembre de 2006 se presentaron, por primera vez, a unas elecciones en la región, donde obtuvieron tres escaños y un total de 89. 840 votos.

El PP, por su parte, es una fuerza residual en la comunidad. Jamás ha pasado de los 19 escaños en la Cámara autonómica, obteniendo su peor resultado en 2017, al obtener únicamente 4 parlamentarios. Es un lugar especialmente complicado para los de Pablo Casado después de la gestión de Mariano Rajoy al frente del Gobierno desde 2011 hasta 2018, que se saldó con un único escaño en las generales, el de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona, el 28 de abril.

Los 'populares' reconocen en privado que no serán alternativa de Gobierno si esta tendencia no mejora en esta repetición electoral, teniendo en cuenta que Catalunya es la región que más escaños reparte (48) y aunque sus trackings internos auguran una mejora -especialmente en la España interior- pronostican que si el PSC sigue fuerte, no podrán recortar las distancias.

Los conservadores están convencidos de que su discurso de "estabilidad y orden" está llegando "favorablemente" al resto del país. El discurso de Pablo Casado de este lunes en el Comité de dirección del PP muestra su giro de 180 grados. De pedir insistentemente la aplicación del 155 en abril a querer romper "la dinámica de bloques" para líderar entre los que quieren "entenderse en catalán y español".

Voces de la dirección consideran que Sánchez no ha gestionado bien lo ocurrido la pasada semana y que lo pagará el 10-N, mientras que critican que Ciudadanos se haya puesto a la altura de Vox, discursivamente hablando. "Rivera no va a subir por pedir el 155 más alto", subrayan fuentes de la dirección. "Lo de decir que va encarcelar a los políticos independentistas es un patinazo grande. Eso lo hacen los jueces", señalan.

"Yo no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en La Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país", fueron las palabras textuales de Albert Rivera en el discurso, una aseveración que comparte el líder de la formación ultraderechista Vox y censuradas por el propio Casado.

Respecto a las medidas que hay que aplicar en Catalunya de inmediato, el líder de Ciudadanos es partidario de aplicar el 155 "de verdad", "sin complejos". "Lo utilizamos ya con Puigdemont y lo quitamos de frente de la Generalitat", dijo tras reunirse Sánchez en La Moncloa la pasada semana.

Su tono ha ido en aumento a lo largo de la semana. El jueves comparó los incidentes ocurridos en Barcelona con las guerras en ciudades como Alepo y Bagdad. "Esto no es Alepo, ni Bagdad... es Barcelona. Estamos ante una emergencia nacional y con un presidente autonómico liderando a los comandos separatistas. El Gobierno no puede seguir paralizado ante el tsunami de violencia. Señor Sánchez, #155YA, vamos tarde", escribió en su cuenta de Twitter.

El viernes, tras la sucesión de altercados en Barcelona, compareció para volver a pedir que se aplique el 155 de inmediato, como lleva solicitando meses. "Basta de estar acojonados, con perdón, con lo que hacen los separatistas", dijo. "Bajémlosle el volumen a Torra, ¿saben cuál es la manera de ponerle en mute? Cesándole", ha dicho este lunes.