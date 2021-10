PP y Cs lanzan una ofensiva contra Belarra y pedirán su reprobación en el Congreso

La trifulca en el seno del Gobierno, entre el PSOE y Podemos, a cuenta de la retirada del acta del diputado Alberto Rodríguez, está siendo aprovechada en la derecha para cargar de nuevo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En esta ocasión, la ofensiva tiene una destinataria concreta: la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Sus palabras contra el Tribunal Supremo, al que acusó de prevaricación en un tuit, han desatado las iras tanto en el Partido Popular (PP), como en Ciudadanos (Cs). Ambas formaciones han anunciado que intentarán la reprobación de Belarra en el Congreso de los Diputados.

La portavoz parlamentaria de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, adelantó ayer en declaraciones a los medios sus intenciones. El sábado, desde Logroño, señaló que "impulsaremos medidas en el Congreso para denunciar esta situación intolerable" para un miembro del Gobierno "e impulsaremos una iniciativa para la reprobación de la ministra Belarra". "La ministra Belarra no debería estar ni un segundo más sentada en el Consejo de Ministros", añadió al respecto.

Por su parte, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, se refirió también al asunto el mismo viernes en las redes sociales. "En cualquier Gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato". Casado afeó "el ataque a la Justicia y a las instituciones" por parte de "los socios radicales" de Sánchez y sus ministros. "Es intolerable. Si no actúa ya se convertirá en cómplice de ellos", escribió.

Cs llama "sectaria" a la ministra

Muy dura ha sido hoy la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas. En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, y a preguntas de Público, la dirigente del partido naranja se ha preguntado: "¿Cómo ha llegado esta señora a ser ministra?". Arrimadas ha calificado de "sectaria" y "poco preparada" a Belarra. "Por supuesto que tiene que cesarla, pero es que no tenía que haberla metido", ha añadido en referencia a Sánchez.

Desde Cs han registrado ya una Proposición No de Ley para pedir la reprobación de la ministra. También han registrado dos preguntas escritas sobre el tema: "¿Comparte el Gobierno la posición recientemente expresada por la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha acusado de prevaricar al Tribunal Supremo en relación a la sentencia dictada por este órgano contra el ex Diputado Alberto Rodríguez?"; "¿Tiene previsto desautorizar esas declaraciones en tanto que constituyen no sólo un ataque frontal al Poder Judicial sino incluso la imputación de un delito a los magistrados del Tribunal Supremo?".

No descartan en la formación naranja pedir también una comparecencia de la propia ministra. Y han vuelto a atacar a Sánchez, acusándolo de "caer bajo" si no toma medidas y preguntándose si "va a seguir escondido" sobre este asunto.

Las palabras de Belarra en redes sociales el pasado viernes provocaron la reacción de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano, que votó dividido y cuyo mandato está caducado desde hace tres años mostró su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones". Consideran los magistrados que la "atribución de un delito" al TS "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión".