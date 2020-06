La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que "para pedir unidad política al resto de los grupos" desde el Ejecutivo regional tienen que estar "unidos primero", por ello ha vuelto a abogar por debatir en el Consejo de Gobierno la relación que se va a mantener con la oposición.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en la reapertura del Centro de Turismo de la Comunidad, en Sol, al ser preguntada por la reunión que mantuvo este lunes su vicepresidente, Ignacio Aguado, y los partidos políticos de izquierda en la Asamblea de Madrid. A ella no asistieron, pese a ser invitados, ni PP ni Vox.

"Yo creo que para pedir unidad política al resto de los grupos, nosotros tenemos que estar unidos primero y eso es en lo que yo estoy, en que estas decisiones se tomen en el Consejo de Gobierno para, después, unidos hablar con el resto de grupos", ha sostenido.

Respecto al encuentro que ya tuvo lugar no ha querido hacer "ningún tipo de declaraciones" que fuese en otro sentido porque los ciudadanos tienen "una serie de preocupaciones muy claras y muy concretas", que son protegerse ante un posible repunte de coronavirus o recuperar sus empleos.

Ayuso: "Tengo claro que la Comunidad tiene que ser libre y la economía es liberal o no será"

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "todo lo que se salga" de políticas que vayan en ese sentido "no ayuda". Por ello, ha afeado que las propuestas que se pusieron sobre la mesa fuera medidas como "la subida de impuestos". "Tengo claro que la Comunidad tiene que ser libre y la economía es liberal o no será", ha defendido al tiempo en que ha subrayado que los ciudadanos van a tener que aportar desde su esfuerzo individual, que apuesta por la colaboración público-privada, por la flexibilidad o por eliminar trámites innecesarios.

La dirigente regional ha sostenido que tiene "un proyecto claro" para la Comunidad y no entiende por qué ahora "ideológicamente" lo tendría que mover a algo que cree que "no es bueno para Madrid". Además, ha hecho hincapié en que cree en la "pluralidad política y en los contrapoderes" y por eso no entiende que todo tenga que ser "un gran pacto hegemónico" en el que no haya "disenso ni opiniones contrapuestas".

Sobre su relación con el resto de formaciones políticos, la presidenta ha recordado que cuando decretó el cierre de los colegios fue la primera que los convocó así como ha defendido que en una situación inédita de medios tecnológicos y con el Parlamento cerrado ha mantenido reuniones con los portavoces por videoconferencia. Del mismo modo, ha incidido en que ha respondido a todas las cartas que le han enviado.

Ayuso cree que todos tienen un punto de vista "para que Madrid se recupere" y por ello ha insistido en que su idea es debatir la hoja de ruta sobre las reuniones en el seno de su Gobierno, después iniciar una ronda de contactos, empezando por Vox, el grupo que les ha dado su apoyo, y seguir con el resto.