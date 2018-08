El PP desacredita el decreto de medidas urgentes contra la violencia de género del Gobierno por haberles copiado el texto

Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno comparecía hoy en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género "para informar sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno en el marco del Pacto", a petición propia. El PP, además, la había convocado para que informase sobre esas medidas "ante la gravedad de los episodios ocurridos estos días pasados y los continuos casos de violencia de género que están sucediendo" y para que informara sobre "la motivación, contenido y urgencia de hacerlo a través del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto. "

El diagnóstico

Carmen Calvo ha querido empezar su comparecencia con los datos clave de este año: 29 mujeres asesinadas por violencia de género, 23 de ellas sin denuncia previa y 15 huérfanos menores y en estos datos se ha basado para explicar la urgencia y el procedimiento, que ha justificado porque es perfectamente democrático y porque "si no hubiera habido medidas que eran urgentes, no habría llegado este Gobierno, a lo mejor".

La vicepresidenta, además, ha hecho un repaso a lo acordado en la conferencia sectorial del 31 de julio y de las medidas acordadas por unanimidad en dicha institución multipartidista. Ha terminado su exposición inicial con un propósito que pocos minutos después ha quedado claro que le va a resultar imposible cumplir. Carmen Calvo ha pedido a todos los grupos que sigan en el pacto para poder hacer posible que los cambios legislativos que implica llevarlo a cabo puedan convertirse en una realidad antes de que acabe el año.

El PP acusa al Gobierno de copiarles

La portavoz de los populares en la comisión, Marta González, ha exigido medidas urgentes, ha enumerado algunos casos recientes, ha sacado pecho porque se llegó al pacto bajo el Gobierno del PP, ha acusado a la vicepresidenta de inacción y al decreto de contener medidas "inconstitucionales". Después , a renglón seguido, paradójicamente, ha atacado a ese mismo texto por haber copiado un montón de artículos de la proposición de ley que el PP presentó el pasado julio, poco después de perder el Gobierno. La vicepresidenta en su réplica le ha recordado que esos artículos son los mismos, con las mismas palabras, que se aprobaron por unanimidad en el Pacto. Ante la amenaza de recurso de inconstitucionalidad, Carmen Calvo le ha recordado que los socialistas han ganado todos los recursos de inconstitucionalidad que el PP ha presentado contra las leyes socialistas por ampliar o conseguir derechos, en los últimos 40 años.

Ciudadanos dice que el decreto da "alas al machismo"

Carmen Calvo ha confesado que ha sufrido ataques machistas "hace nada" que ha preferido no hacer públicos

La portavoz del grupo naranja, Patricia Reyes, ha enumerado medidas del pacto que no están en el decreto pero, sobre todo, ha atacado al procedimiento porque dice que va a "dar alas al machismo" si no lo convierten en proyecto de ley. Ha afirmado que hay "un montón de juristas" que lo cuestionan y que "toca la patria potestad" y sienta "un grave precedente". Por otro lado, la portavoz ha sacado un póster de una muñeca hinchable con la cara de Inés Arrimadas para recordarle que su líder sufrió acoso con ese montaje y que solo el presidente del Gobierno la apoyó. Le ha exigido sororidad después de acusarle de "juzgar a las mujeres distinto según su carnet político". Calvo le ha contestado confesando que ha sufrido ataques como ese "hace nada", que no cree que ninguna mujer que se dediqué a la política no los reciba y que no hay apoyo mayor que el del Presidente del Gobierno.

Unidos Podemos exige más

Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez Martínez, como portavoces de Unidos Podemos- En Comù-En Marea le han exigido un calendario para llevar a cabo las 214 medidas del pacto, que el cómputo de mujeres asesinadas por violencia de género incluya a las fallecidas fuera de la pareja - "como aprobó hasta el PP", que los movimientos feministas participen activamente en los cambios y que de cuenta sobre dónde están los 80 millones del pacto que siguen sin explicitarse en los presupuestos generales del estado, como denuncia la plataforma Impacto de Género ya. Castañón, haciendo un discurso personal emocionado, ha terminado su intervención pidiéndole "sin reproches" más.

La vicepresidenta le ha contestado pidiéndole a ella y a tod@s que se reserven "los deseos de máximos porque si no el pacto no existirá" y les ha animado a apoyar el real decreto en la votación del próximo jueves, 6 de septiembre.

El futuro del decreto, que se votará el 6 de septiembre

Después de este agrio debate de más de cuatro horas en comisión, fuentes del partido socialista comparten con Público su inquietud por la votación en el pleno del próximo jueves. Creen que sería realmente inexplicable el voto en contra, después de todo el consenso conseguido en esta materia. ¿Qué mensaje se enviaría a las víctimas? Se preguntan. Fuentes populares afirman que votarán en contra y las de ciudadanos que todavía no han decidido el sentido de su voto.