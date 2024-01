Un PP desconcertado ante la nueva victoria parlamentaria de Sánchez amenaza ya con recursos al TC

La bancada del Partido Popular sale "atónita" del pleno de este miércoles en el Congreso. De los tres reales decretos que el Gobierno llevaba a la Cámara para su convalidación ha conseguido sacar adelante dos: el de las medidas anticrisis y el decreto 'ómnibus'. Una victoria parlamentaria para Pedro Sánchez conseguida en último minuto y con importantes cesiones a Junts per Catalunya.

Y contra esto se revuelve ya el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que pocos minutos después de conocer el acuerdo amenazaba ya con acudir al Tribunal Constitucional. Según fuentes del PP, "hay cosas recurribles" que están estudiando. En concreto, han indicado que se plantean llevar al TC la tramitación de urgencia del real decreto sobre Justicia, el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya y el acuerdo relativo a regímenes locales.

El partido de Carles Puigdemont le ha arrancado al PSOE el traspaso de las competencias de inmigración al gobierno catalán a través de una ley orgánica específica para Catalunya vía del artículo 150.2 de la Constitución. También han aceptado los socialistas retirar el artículo 43 bis de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el decreto 'ómnibus'.

Este último punto que especificaba que cualquier proceso legislativo se paralizaría cuando se elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que desaparecerá del decreto cuando entre en su proceso de enmiendas, habida cuenta de que se terminará tramitando como proyecto de ley, era la principal exigencia de Junts.

El acuerdo se ha conocido a través de un comunicado de Junts y, al cierre de esta información, el PSOE solo se ha referido a ellos en una nota de prensa, pero sin confirmar lo anunciado por Junts y sin concretar su alcance ni su aplicación.

"Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura", dijo Feijóo en una comparecencia sin preguntas en el Senado —el pleno se celebró allí porque el Congreso está en obras— antes de que arrancase el segundo turno de votaciones en el que quedó aprobado el decreto anticrisis.

Según avanzaba la jornada y las informaciones corrían por los pasillos del Senado, en el PP daban por hecho que los tres decretos decaerían. Por eso la sorpresa fue mayúscula en el hemiciclo al descubrir que Junts no había votado y, por tanto, el decreto anticrisis y el 'ómnibus' saldrían adelante. El que contenía el subsidio por desempleo fracasaba tras el rechazo de Podemos.

"Humillación" y "ridículo", según el PP

Desde Génova insisten en que lejos de ser una victoria es un "ridículo" y una "humillación", aunque tras fuentes del partido reconocen en privado que al lograr salvar las medidas económicas del decreto anticrisis el Ejecutivo consigue oxígeno y deja al PP sin margen de maniobra en los asuntos materiales.

Los de Feijóo están resignados a la disposición del PSOE a pactar con las fuerzas independentistas durante toda la legislatura y, apuntan, "confían" en que su mensaje "de que no todo vale" acabe calando. "Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, días y horas no me hubiese dedicado a la política", dijo Feijóo este miércoles.