El PP se enreda con los pactos postelectorales en Catalunya y sobre un hipotético apoyo a Illa

El PP se ha enredado con los pactos postelectorales en Catalunya pese a que nadie en el partido espera tener un papel decisivo después del 12 de mayo. Apenas tres horas tardó Miguel Tellado en zanjar desde el Congreso de los Diputados la polémica abierta por unas declaraciones de Alejandro Fernández, candidato del PP en Catalunya, en la que entreabría la puerta a apoyar a Salvador Illa si eso implicaba dejar a las fuerzas independentistas en la oposición. "Irreal", sentenció Tellado.

"Vamos a estar a la altura de las circunstancias y las circunstancias las van a marcar los catalanes con su voto", defendía Fernández a primera hora de este martes en un desayuno informativo junto a Alberto Núñez Feijóo. Preguntado directamente por si esto supone que harán presidente a Illa si con sus votos suman una mayoría no independentista, Fernández insistía: "Puedo asegurar que no vamos a participar en ninguna operación que le acabe dando la Generalitat al separatismo (...) Como no me fío de Illa exigiré hechos, no palabras".

Fernández aseguró que el PP ha puesto "encima de la mesa" sus condiciones, que pasan por "abrir una nueva etapa y enviar al separatismo a la oposición". "Pero eso", añadía, "tiene que significar la ruptura de todos los acuerdos con el separatismo". En otra ocasión, el dirigente del PP de Catalunya había sido explícito al condicionar su apoyo a los socialistas a la ruptura de "sus acuerdos con el separatismo en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez". Este martes decidió no hacerlo.

El precedente de Barcelona

Además, el líder catalán también recordó que en su momento apoyó "públicamente y en privado" la decisión de "que tomó Daniel Sirera" de dar los votos del PP para que el socialista Jaume Collboni se hiciese con la alcaldía de Barcelona e impedir que gobernase Xavier Trías, candidato de Junts. Fue en junio de 2023, un mes antes de las elecciones generales del 23 de julio y el acuerdo se cerró tras una llamada de Elías Bendodo y Santos Cerdán, dirigentes de la cúpula de PP y PSOE, respectivamente.

El momento en el que los populares hicieron ese movimiento era muy diferente al actual: Feijóo se adentraba en la campaña electoral de las generales y buscaba todos los elementos para su relato político. "Con nuestro voto de hoy en favor de Collboni logramos retirar de la gobernabilidad de la Barcelona tanto al partido de Carles Puigdemont como a la izquierda rupturista y soberanista", defendían entonces fuentes del PP. Ahora, el escenario es distinto: Sánchez ha amarrado la legislatura sumando el apoyo de Junts y el PP repite que sus votos "no serán gratis".

La repetición electoral

Y por eso pocas horas después de las declaraciones de Fernández el portavoz del PP en el Congreso cerraba esa vía. "Creo que no es muy creíble que el señor Illa renuncie a sus acuerdos con el independentismo", zanjaba Tellado. "Es completamente irreal, lamentablemente irreal", remachó con la intención de cerrar el debate de cuajo.

Con Vox resistiendo más de lo esperado por Génova, lo último que quieren los populares es darles "aire" con un hipotético acercamiento al PSC, al que el PP ha igualado al independentismo durante toda la campaña. Fuentes del PP no esconden que el equilibrio entre no parecer un partido irrelevante en Catalunya —en 2021 quedaron como última fuerza— y mantener la distancia radical con el PSC es "difícil". Y reconocen también que lo más "realista" es pensar en la repetición electoral.