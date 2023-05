El PP enturbia las generales con quejas sobre la fecha a pesar de creer que les beneficia

El Partido Popular lleva 48 horas acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar las elecciones generales el próximo 23 de julio para reducir la participación. En público, los populares han emprendido una ofensiva contra Sánchez por elegir el penúltimo domingo de julio, en pleno periodo de vacaciones y puente de Santiago Apóstol en cuatro comunidades autónomas, pero, en privado, el PP no se muestra para nada incómodo con la fecha. "Nos viene bien, estamos más movilizados que ellos", dice un destacado dirigente popular. "Gana el que está más movilizado y somos nosotros", coincide otro barón.

La primera vez que Alberto Núñez Feijóo pidió al presidente del Gobierno adelantar las elecciones generales fue el 11 de diciembre de 2022. "Ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya", dijo en una entrevista con el diario El Mundo, indignado por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno. Desde entonces, la petición de adelanto electoral "inmediato" se cronificó en el discurso de los populares. Nunca hubo condiciones en ella.



Ahora que Sánchez, después del batacazo del 28M, ha adelantado los comicios, al PP le parece una convocatoria "a traición". Así lo definió Isabel Díaz Ayuso y algo no muy diferente ha dicho este miércoles Feijóo. "Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país, en el mayor éxodo vacaciones de nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. ¿Se busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar? No lo sé", aseguró en una intervención en el Cercle d'Economia de Barcelona.

En 2020 la pandemia de la Covid-19 obligó a aplazar las elecciones autonómicas en Galicia previstas para el 5 de abril. Feijóo e Iñigo Urkullo, lehendakari vasco, decidieron abrir las urnas el 12 de julio.

Sánchez: "Pensé en ello, sé que se acercan las vacaciones"

Aún así, los populares han visto en la fecha elegida por Sánchez una oportunidad más para cargar contra él, embarrando ya la convocatoria. "El fin (al convocar elecciones en julio) es que la gente esté despistada, que esté desmovilizada, que falten interventores, apoderados, intentar a las bravas y a la desesperada llegar y cambiar las cosas", afirmó Ayuso este martes en la Junta Directiva del PP de Madrid.

Por su parte, el presidente del Gobierno explicó así su decisión este miércoles en la reunión que mantuvo con sus grupos parlamentarios en el Congreso: "Pensé en ello, sé que se acercan las vacaciones, las primeras vacaciones completamente normales tras el covid y que la sociedad necesita descansar. Lo entiendo y me hago cargo, pero lo que se decida el 23 de julio será decisivo para España".

Pero más allá de la estrategia para desacreditar a Sánchez por la fecha de las elecciones —una vez el adelanto electoral ha roto el mantra de la derecha de un presidente del Gobierno "atrincherado" en el poder y dispuestos a exprimir la incomodidad que puede generar en una parte de la población—, los populares creen que si a alguien beneficia la hipotética bajada de la participación que pronostican es a ellos. Se ven "mucho más movilizados" que la izquierda.

La mirada puesta en el voto por correo

Con todo, en el PP esperan que el voto por correo se dispare y sea fundamental. Según ha publicado este miércoles El Periódico de España, las solicitudes de voto por correo para el 23J son ya 30.000 en un día, el triple que en 2019.

Un reto al que se enfrentan ahora todos los partidos es el de hacer pedagogía en torno al voto por correo después de la sucesión de denuncias por compra de votos que empañaron el final de la campaña de autonómicas y municipales. Ayuso llegó a hablar de "pucherazo" y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, denunció una "trama" generalizada del PSOE. "Qué error", critican fuentes populares.