Este jueves se conocerán nuevos nombres de personas que se van a incorporar al Comité Ejecutivo del PP de Pablo Casado y que apoyaron en las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría. El que fuera responsable de la campaña en las primarias de la exvicepresidenta, Jose Luis Ayllón, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que "estamos ante una situación de no saber ganar".

Sin embargo, Javier Maroto comentaba minutos antes que "la integración se está produciendo y es un hecho". El diputado no ha querido revelar ningún nuevo nombre, después de que ayer el equipo de la exvicepesidenta diera por rota la negociación para integrar su candidatura en la nueva estructura orgánica del PP al considerar que no se les ofrecía una representación proporcional y digna a los apoyos que recibieron en el congreso del partido.

Ayllón ha explicado que algunas de las personas que apoyaban la candidatura de la exvicepresidenta y que se ha anunciado que se integraban en el nuevo organigrama del PP le habían llamado porque pensaban que el ofrecimiento que les había hecho el equipo de Casado formaba parte de una negociación conjunta, como ha sido el caso de Iñaki Oyarzábal, que finalmente rechazó incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional.



Además, ha insistido en que Casado es el nuevo presidente y tiene derecho a organizar el partido como considere, pero, a su juicio, esta no es la fórmula de la que se habló ayer por la mañana en la reunión que mantuvieron los dos candidatos a liderar el partido en el pasado congreso, ni la que representa mejor el resultado del mismo. "En esta vida hay que saber ganar. No somos personas difíciles para incorporarnos a un equipo, he trabajado con muchísimas personas de este partido", ha reiterado.



Por su parte, Maroto ha explicado que están recibiendo la confirmación de nuevas personas del partido que apoyaron públicamente a Sáenz de Santamaría que se van a sumar al Comité Ejecutivo que hoy dará a conocer en Barcelona Pablo Casado, que se suman a las cinco que se anunciaron ayer. "El mensaje -ha insistido- es que la integración se produce y va a ir a más, gota a gota".

Tras reconocer que se trata de una "situación difícil", ha lamentado el rechazo al ofrecimiento que hizo personalmente para que Fátima Báñez, Íñigo de la Serna y Ayllón pudieran incluirse en secretarías del partido que hasta ahora ostentaban ministros. A Soraya Sáenz de Santamaría la ofreció entrar en el Comité Ejecutivo Nacional como vocal de libre designación el mismo nuevo presidente del PP.