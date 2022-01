El PP escenifica una tregua en la guerra entre Génova y Ayuso para salvar a Mañueco en Castilla y León

El Partido Popular (PP) se encaminaba a seguir peleando a la interna en las fechas navideñas. El conflicto entre Génova y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, meridianamente público, por la celebración de las cenas de Navidad parecía empañar unas fechas tan especiales. La explosión de la sexta ola comenzó a calmar un poco los ánimos. Y entonces llegó Alfonso Fernández Mañueco para convocar elecciones anticipadas en Castilla y León. Algo que ha provocado un visible cierre de filas, especialmente escenificado este lunes en Madrid. La tregua interna entre Ayuso y la dirección nacional que lidera Pablo Casado llega, al menos de forma pública, para salvar los comicios autonómicos.

El Hotel Ritz de la capital fue el escenario elegido para la representación de esa "unidad" que predican desde las filas populares. El conflicto por controlar el partido en Madrid no está ni mucho menos cerrado. Pero tanto la imagen proyectada como las declaraciones de unos y otros son significativas por varios motivos. Ayuso intervenía en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Su discurso era presentado por Mañueco. Y allí acudió uno de los principales protagonistas en la trifulca, el secretario general del PP, Teo García Egea.

La relación entre la presidenta madrileña y el dirigente popular es una de las claves soterradas en el conflicto abierto. Es uno de los "señalados" por el "ayusismo" en la estrategia de restar poder a la mandataria autonómica. La foto de ambos no ha pasado desapercibida tras varios meses sin aparecer conjuntamente. Curiosamente, una de las últimas imágenes de García Egea y Ayuso fue en ese mismo escenario a principios de septiembre con motivo de una desayuno de Casado. El líder del PP no ha asistido en esta ocasión al encuentro por seguir aislado tras contagiarse de Covid-19. Tampoco lo ha hecho el alcalde de Madrid y portavoz nacional José Luis Martínez-Almeida, por motivos de salud.

La Convención Nacional de los populares, celebrada a comienzos de octubre reveló la tensión existente, con Génova y Ayuso jugando al gato y al ratón y un discurso de García Egea que no pasó desapercibido. Desde entonces, se han ido evitando en numerosas ocasiones. El secretario general no participó en una sonada reunión de la Junta Directiva del PP de Madrid a finales de octubre y que sirvió para volver a reavivas la crisis. Tampoco participó a principios de diciembre en el acto organizado por Ayuso para conmemorar la Constitución.

García Egea y la presidenta madrileña llevaban meses sin coincidir públicamente

Los congresos autonómicos celebrados a finales del pasado año tampoco sirvieron para el reencuentro a pesar de que ambos acudieron a las citas en Castilla-La Mancha y Andalucía. En este último evento los cuchillos volvieron a volar. Ayuso recomendó al presidente andaluz, Juanma Moreno, "volar libre" para tomar sus propias decisiones. Y al día siguiente García Egea contestó que el dirigente autonómico "es libre y siempre ha sido libre y no tenemos que venir de fuera a decirle lo que tiene que hacer".

En medio de todo esto, salió a la luz que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía bloqueada en Whatsapp a su secretario general y a otros dirigentes relevancia de Génova. Desde Sol destacaron que se debía a cuestiones logísticas ya que uno de sus dos teléfonos solo lo tenía habilitado para sus colaboradores más cercanos. La anécdota en cuestión refleja la distancia de Ayuso con uno de los hombres fuertes de Casado.

La culpa de la crisis es de los rivales políticos

Más allá de la distendida imagen, las declaraciones del secretario general de los populares antes del acto fueron reveladoras. García Egea introdujo un nuevo factor en la disputa interna, echando balones fuera pese a la guerra pública y notoria que mantienen los populares. Y culpando a sus rivales políticos. "La relación que tenemos con todos los presidentes es muy buena. Entiendo que a nuestros adversarios les interesa que en el PP no haya la armonía necesaria para hacer frente a los ataques de la izquierda y de la falsa derecha. Quiero decirles a nuestros adversarios que los candidatos del PP son del PP. A muchos partidos les gustaría tener presidentes como Mañueco o Ayuso. En ese intento van a intentar buscar cualquier tipo de enfrentamiento", dijo.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, explicaba su visión de la imagen en una entrevista posterior realizada en TVE. Reconocía, no sin cierta ironía, que la foto de García Egea y Ayuso había causado "mucha expectación". Recordaba el dirigente popular que, en el último Comité de Dirección Nacional, Casado pidió la implicación de todos en esta precampaña. "La unidad y la cohesión del partido es la receta. Todo el partido estamos trabajando juntos. En esa receta y ese objetivo se enmarca esa fotografía y que tanta expectación ha tenido", apuntaba Montesinos.

La mañana del lunes dejaba también otra "noticia" en este aparente deshielo de la crisis. Fuentes del equipo de Ayuso transmitían que la presidenta había hablado recientemente con Casado por teléfono. Una conversación "cercana y distendida", según destacan a Público las fuentes consultadas y en la que se felicitaron las fiestas, además de que Ayuso se interesara por el estado de salud del líder del PP tras su contagio.

Por el escenario en el que se encontraba la presidenta autonómica, su tono fue otro. Ante la plana mayor del PP, salvo Casado y Almeida, rebajó sus palabras sobre la celebración del Congreso madrileño. Ayuso lleva meses reclamando que el cónclave se celebre lo antes posible. Pero esa batalla por el calendario parece haber sido ganada por Génova, que prefiere renovar el partido en mayo o junio.

Ayuso llamó a Casado hace unos días por teléfono y mantuvieron una conversación "cercana y distendida"

"Hemos estado el últimos trimestre dando titulares", reconoció Ayuso en público este lunes a tras varias preguntas sobre el asunto interno. Agradeció a todos los representantes del partido que acudieron a apoyarla y volvió a cerrar filas con Casado. "Es la persona que va a liderar el cambio político en España. Este cambio es imparable, mi única labor va a ser estar al lado de Casado", dijo. Sobre su liderazgo volvió a insistir en sus intenciones de presentar candidatura. Pero, al contrario que en otras ocasiones, no reclamó que se hiciera cuanto antes. "Tengo una profunda ilusión por estar al frente del partido, cuando se convoque me presentaré", dijo.

"Ahora toca volcarse en las elecciones", dicen fuentes cercanas a Ayuso, dando por hecho que esa tregua pública durará al menos hasta el próximo 13 de febrero. Mañueco, además, está intentando aprovechar el tirón de la madrileña, a la que ha puesto como ejemplo de gestión. Una situación con la que desde Sol se sienten cómodos y visibles.

Encuestas estancadas para Casado

Los últimos sondeos publicados para las elecciones de Castilla y León otorgan un dulce escenario para el PP, Mañueco y Casado. Según el último estudio de Key Data para Público, el PP ganaría con holgura los comicios aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar por la desaparición de Cs. "Aunque Castilla y León no es Madrid, esta guerra afectará al PP. Las peleas se penalizan en las urnas por lo que es de esperar que no veamos una gran disputa entre ambos hasta que pasen las elecciones. Tanto en Génova como en Sol saben que no podrán afrontar unas elecciones con ese riesgo de fondo", decía precisamente hace unos días Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.

Sin embargo, en las encuestas publicadas a nivel nacional sí se está viendo un cierto estancamiento. Una de las razones que esgrimen los expertos es esta guerra interna de la que quieren escapar en el PP al menos durante el próximo mes. Luego, seguirá pendiente saber quién gana la batalla.