El PP de Feijóo dice ahora que no conocía el acuerdo de Casado con el Gobierno para renovar el Poder Judicial

El coordinador general de PP, Elías Bendodo, aseguró este miércoles en Málaga que la dirección de su partido "no conocía" el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), firmado en octubre del año pasado entre el Gobierno y la dirección que encabezaba Pablo Casado.

El Consejo lleva camino de cumplir cuatro años con sus miembros en funciones al haber expirado sus mandatos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al PP que cumpla lo pactado hace diez meses entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea.

Con sus declaraciones en Málaga, Bendodo contradice la versión que dio el martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, quien explicó que la dirección de Feijóo sí conocía la existencia del acuerdo pero que tras la llegada del nuevo líder del partido, se comprometieron con el Ejecutivo a enviar otro documento de propuestas que recogiera aspectos más acordes con las pretensiones de la nueva dirección.

A su vez, Rollán había contradicho en cierto modo al propio Feijóo, quien en una entrevista en el diario El País había asegurado el pasado domingo que no tenía el documento del acuerdo de Casado ni lo había leído. "Si usted tiene ese texto se lo agradeceré. Yo no lo tengo (...) Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más", dijo el líder del PP cuando le preguntaron si sabía algo del pacto y si pensaba cumplirlo.

Resulta difícil que la dirección de Feijóo no supiera nada del acuerdo si se tiene en cuenta que en octubre de 2021 Bolaños y García Egea acordaron también la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, la secretaria general del PP de Feijóo es Cuca Gamarra, quien ocupaba el cargo de portavoz popular en el Congreso cuando Bolaños y García Egea firmaron el pacto que vinculaba a sus respectivos grupos en la Cámara.

El vicepresidente segundo y el secretario segundo de la Comisión de Justicia del Congreso siguen siendo respectivamente los diputados populares Carlos Rojas y Javier Merino, que ocupan sus puestos desde un año antes de la firma del pacto. El portavoz popular es Luis Santamaría, y su adjunto, Miguel Ángel Jerez. Los vocales del PP son María Teresa Angulo, Vicente Betoret, Isabel Borrego, María Jesús Moro y Ana Belén Vázquez. Todos están en la Comisión de Justicia desde que se constituyó en 2020 con Casado al frente del partido, y todos siguen en sus puestos ahora con Feijóo.

Bendodo, sin embargo, insistió ayer en que la nueva dirección desconocía el acuerdo, informa Europa Press. "No lo conocía, ni reconozco ese documento", ha dicho el coordinador general, quien ha añadido que el PP ha presentado "hasta cinco pactos de Estado al Gobierno", uno de ellos sobre la renovación del Consejo y en favor de la independencia de los jueces.

Cuestionado por si la nueva dirección del partido estaría dispuesta a retomar la negociación para renovar al Poder Judicial, Bendodo dijo que "no es cuestión de retomar, es cuestión fundamental de que el Gobierno entienda que hay cuestiones de Estado que tienen que pasar por encima de la ideología y que no tiene que seguir preso de sus socios, Podemos, independentistas catalanes y herederos de ETA".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respondió ayer que Feijóo "no es de fiar". "Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido", ha señalado Bolaños, para conminar a Feijóo a cumplir lo que acordó su antecesor. "Creo que no es mucho pedir", señaló en referencia al "carrusel de excusas baratas y de mentiras sobre mentiras" sobre el que, en su opinión, está sumido el PP en torno al bloqueo de la renovación del CGPJ.