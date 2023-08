El PP insinúa su interés por los socialistas críticos y el PSOE se mantiene alerta

La pista es el tiempo. Alberto Núñez Feijóo pidió "tiempo" a Francina Armengol, la nueva presidenta del Congreso, para tratar de ensanchar su red de apoyos de cara a una eventual investidura. El Partido Popular no quiso precipitarla, a pesar de no contar con el apoyo del PNV y de que un acercamiento con Junts per Catalunya vaya, a estas alturas, contra natura. Por eso, en el entorno del PSOE no descartan que el PP pretenda, en ese "tiempo", alentar el transfuguismo.

El propio Borja Sémper, vicesecretario de Cultura del PP, lo ha dejado caer el jueves 24 por la mañana en esRadio. "Vamos a apelar", ha sugerido, "a la responsabilidad de una parte del electorado y de los políticos socialistas". Poco tiempo después, varios estandartes del PSOE han salido al paso de la insinuación y han cerrado filas en intervenciones repartidas en varios medios de comunicación.

Patxi López ha espetado a Sémper que "deje de hacer el tonto", al tiempo que la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha sido absolutamente clara y, sin ambigüedades, ha exigido al PP que no haga "llamamientos al transfuguismo". Fuentes del partido aseguran a Público que en el PSOE son "conscientes de las formas del PP", pero que no existe ninguna posibilidad de que encuentre ninguna rendija en sus filas.

En cualquier caso, en Ferraz no son ajenos a que el techo de apoyos del PP para lograr un acuerdo oficial se sitúa exactamente en los 35 votos que ya se ha asegurado (Vox, Coalición Canaria y UPN). Por eso sospechan que puede tratar de buscar otros mecanismos. Pilar Alegría, ministra de Educación en funciones, reconoce a Público que los socialistas son conscientes de que en el PP "lo utilizan todo" y pone el ejemplo de la "compra de los votos" de los dos diputados de UPN para tratar de tumbar al Gobierno y la reforma laboral. A cuenta de todo ello exige "respeto" a una organización "seria" como el PSOE y rechaza la posibilidad de que pueda haber traiciones en su partido.

En clave popular, Esteban González Pons, vicesecretario Acción Institucional del PP, ha afirmado en Onda Cero que su formación tiene previsto contactar con todos los grupos, a excepción de EH Bildu. Fuentes del partido de Arnaldo Otegi, por su parte, aseguran a Público que "en un mes no va a cambiar el hecho de que Feijóo no tiene ni tendrá los votos necesarios para salir investido" y que el bloque progresista "debería aprovechar para avanzar en las negociaciones y conformar una mayoría alternativa".

El lunes 28 a las 16:30h, la Mesa del Congreso se reunirá para ratificar los grupos parlamentarios que conformarán el hemiciclo —finalmente, el PSOE y Sumar facilitarán que Junts y ERC tengan grupo propio— en la XV legislatura de este período democrático. A partir de entonces, Feijóo empezará su ronda de consultas. También llamará a Junts.

El PP no descarta negociar con Junts

La aritmética electoral que emanó del 23 de julio y, en gran medida, el reiterado 'no' del PNV, que desde antes de las elecciones se negó a participar de una investidura de la mano de Vox, ha obligado a Génova a buscar soluciones creativas. Hace menos de un mes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, descartó que negociar con JxCat estuviera "encima de la mesa", pero la postura de los populares ha cambiado y ya no es tan drástica. Un mes es mucho tiempo en política.

Ahora, el PP sitúa a JxCat dentro de los límites de lo 'negociable'. "Junts y ERC, más allá de las acciones que cuatro personas llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda", ha deslizado González Pons, aunque ha reconocido que "Feijóo lo tiene dificilísimo porque el PP no está dispuesto a todo por gobernar". Desde Esquerra Republicana no han tardado en renunciar: no habrá reunión entre Gabriel Rufián y Alberto Núñez Feijóo.

En el entorno socialista ven "imposible" que Junts acceda a facilitar el Gobierno a Fiejóo, aunque es cierto que los líderes del partido que dirige Carles Puigdemont guardan, por el momento, silencio. En cualquier caso, sus exigencias para negociar, desde el primer momento, pasan por la Ley de amnistía y el referéndum catalán, dos exigencias sobre las que el PP no quiere oír ni hablar.

Justo sobre eso ha opinado, la tarde del jueves 24, Íñigo Errejón. En una entrevista para La Sexta, ha insistido en que "el PP, cuando se trata de llegar al poder, no tiene principios". Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha secundado su comentario con un tuit.

Las cuatro fechas clave

El lunes empieza un mes en el que el PP tratará de encontrar los cuatro apoyos necesarios para que Feijóo se ponga el traje de presidente. Con los votos de Vox (33), Coalición Canaria (1) y UPN (1), el Partido Popular (137) suma 172 escaños. El debate de investidura se celebrará entre el 26 y el 27 de septiembre, cuando Feijóo tratará de consumar la confianza de la cámara con una mayoría absoluta, necesaria en primera votación. En caso de no lograrlo, 48 horas después se producirá una segunda votación, que se decide por mayoría simple y en la que, por tanto, le valdría con una abstención de Junts.

En caso de no conseguirla, comienza a correr el archiconocido 'reloj de la democracia', dos meses para que otro candidato logre ser investido. El nuevo límite se situaría, por tanto, el 27 de noviembre. Sería el momento en que Pedro Sánchez optaría a mantener el bastón de mando y, previsiblemente, la última opción para evitar que el país se encamine de nuevo a las urnas. El calendario sitúa, todavía virtualmente, esa eventual jornada de repetición electoral el 14 de enero de 2024. Todavía tiene que llover mucho.