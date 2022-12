El PP juega con las víctimas de la violencia de machista para atacar a Irene Montero y al Gobierno de coalición

Pocas veces se ha visto una campaña tan rastrera e irrespetuosa, no solo contra la políticas de un Gobierno elegido democráticamente, sino también, y sobre todo, con las víctimas de la violencia sexual. Coincidiendo con el inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, apenas pasadas las nueve de la mañana de este jueves, el partido que lidera Núñéz Feijóo lanzó un mensaje en sus redes sociales en el que se puede leer: "A los socios de Sánchez y agresores sexuales ya les ha tocado el Gordo. ¿Y a ti?".

El polémico mensaje está acompañado de un vídeo que carga contra diversas actuaciones del Gobierno de coalición y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación a la ley del sólo sí es sí y la polémica sobre la rebaja de penas a algunos condenados por este delito en diversos tribunales autonómicos.

El Partido Popular, que había afirmado que con la llegada de Núñez Feijóo a la política nacional volvía a la moderación y al debate, agita con este mensaje el terror de la violencia sexual para seguir criticando a un Ejecutivo al que ha calificado desde su formación como un "Gobierno ilegítimo".

"Llega la Navidad y con ella, el sorteo. Pero este año la lotería ya le ha tocado... a los sediciosos, a los malversadores, a los agresores sexuales. La lotería ya les ha tocado", se puede leer en el vídeo, mientras en la pantalla se suceden imágenes de Oriol Junqueras, de Carles Puigdemont, de la ministra de Igualdad y del propio Sánchez. Mientras, se escuchan frases de Junqueras hablando de que "los aparatos antidemocráticos del Estado tendrán menos herramientas par hacer su trabajo antidemocráticos. También frases de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, afirmando "que nunca más se utilice el Código Penal como una espada de Damocles ideológica para sobrecastigar a según quien simplemente porque no nos gusta cómo piensa". Pero el mensaje principal, el que acompaña a la publicación, se centra en cómo el Gobierno ha actuado para que a los agresores sexuales les tocara el "Gordo".

Otras cuentas de los Populares en Twitter abundan en esta campaña y han sacado mensajes con un billete de la Lotería Nacional con el número 108 como ganador, haciendo referencia a la cantidad de rebajas de condenas que se ha producido a violadores desde que entrara en vigor la ley del solo sí se sí.

Esta bajada al barro del Partido Popular le ha salido por la culata. Nada más publicar el mensaje, las críticas contra este mensaje han arreciado en redes sociales.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, respondía poco después de publicarse el mensaje del PP: "Y esto es parte del guion del "moderado" @NunezFeijoo... Os retratáis solos @ppopular No se puede caer más bajo".

Otros usuarios de redes sociales han recriminado al PP la campaña contra el Gobierno y contra la Ministra de Igualdad. El guionista y director, Luis Endera, ha afirmado en su cuenta de Twitter: "Lo dicho el otro día. Hay gente que se alegra de que 12-14 jueces hayan interpretado la nueva ley de manera que favorece a los violadores. Madre mía, qué habrán visto en las encuestas para caer tan bajo. ¿Es esta la moderación de @NunezFeijoo? Qué asco".

Muchos diputados y representantes políticos han decidido no arremeter contra esta campaña en redes sociales, pero en los pasillos del Congreso, sí se han manifestado en contra de la iniciativa del PP. La ministra Irene Montero se ha limitado a defender la ley del solo sí es sí por su protección a los derechos de las víctimas, ya que "por primera vez permite al Estado proteger a todas las víctimas de violencias sexuales", para que "sin necesidad de poner denuncia puedan tener acceso a una psicóloga, a una trabajador social, asesoramiento jurídico gratuito, eso es lo importante".

Otros socios de investidura como ERC y Más País han arremetido contra los populares por un vídeo que consideran fuera de lugar y que ha sobrepasado todas las líneas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha aludido a la supuesta moderación de Feijóo: "Se nos vendió que era un moderado, igual que Gallardón era progre y Aguirre era maja, es lo de siempre". "Es bastante probable que si yo contestara al PP en Twitter el titular fuera que hay ruido o rifirrafe, pido a los medios de comunicación que no equiparen. Es una burrada, salvajada, lo que viene haciendo la derecha y la ultraderecha para generar ruido y no se puede equiparar", ha añadido Rufián, tal como recoge la agencia Efe.

En el mismo sentido, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha añadido que "es una campaña infame y el PP acaba el 2022 claramente pasado de vueltas". "Está yendo demasiado lejos y esto no le viene bien ni al PP ni a España. Se han pasado de frenada, hay cosas que no son admisibles y no se puede tolerar", ha incidido.