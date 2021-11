La guerra total en el PP de Madrid no ha parado durante el puente. Diferentes informaciones aireadas en medios de comunicación han vuelto a reavivar el conflicto desde la semana pasada. Hoy, en declaraciones públicas, el alcalde madrileño y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida ha desmentido "tajantemente" haber dicho que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no puede ser presidenta del PP madrileño. Almeida sigue sin aclarar si presentará candidatura para competir contra ella, una de las posibles bazas de la dirección nacional del partido para impedir que Ayuso tenga el control total.

El diario El Mundo había publicado una supuesta frase de Almeida en privado mostrando su rechazo al liderazgo de Ayuso. El primer edil lo ha desmentido en su visita a Villaverde, donde ha presentado los recursos de los nuevos contratos de limpieza. "Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta. Esa frase que se me atribuye no la he dicho, no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser presidenta de Madrid", ha contestado Almeida. "Desmiento tajantemente haber dicho eso", ha insistido.

En cuanto a si él optaría a dirigir el partido, Almeida ha repetido que "no toca hablar del tema" porque "no es la labor del alcalde". "De la Junta de Dirección regional quedó claro que la presidenta presentará candidatura y que el Congreso se celebrará en la fecha en la que toque", ha manifestado.

Repreguntado sobre Ayuso, Almeida ha replicado que lo que él piense "es indiferente" para los madrileños, que lo que quieren es que se centre en su labor de alcalde y que "las cuestiones de partido se aborden cuando se tengan que abordar".



Fuentes cercanas al alcalde destacan a Público que Almeida "se pronunciará cuando llegue la convocatoria del Congreso regional". Resaltan que sobre sus intenciones "no ha cambiado nada" y prefieren mantener la cautela sobre cualquier anuncio, en sentido negativo o positivo.

La batalla interna ha destapado también una sucesión de bloqueos en el teléfono de Ayuso a diferentes dirigentes del partido. Destaca especialmente el bloqueo por Whatsapp al secretario general, Teodoro García Egea, con quien desde el entorno de la presidenta reconocen no tener buena relación. Estos bloqueos, más allá de lo anecdótico, reflejan el ambiente que se vive en el partido. La disputa está lejos de resolverse y desde Génova ya valoran impedir por cualquier vía que Ayuso tenga el control, según las informaciones publicadas hoy por medios como ABC o La Razón.