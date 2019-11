Incluso para matrimonios sólidos como el de PP y Vox en Madrid, cuando entran hijos de por medio la relación se ve inevitablemente transformada. La unión derechista de la capital ha visto como un debate sobre la descendencia, o en este caso sobre no tenerla y el aborto, ha confrontado a sus dos líderes, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, provocando así uno de los primeros desencuentros públicos de la que hasta ahora era una unión casi idílica.

Por su parte, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, preguntada al respecto en el pleno por la portavoz de Unidas Podemos Isa Serra, ha tildado al aborto de "fracaso", pues "el embarazo no deseado se puede evitar". Sin embargo, esta oposición casi frontal a la interrupción del embarazo parece no ser suficiente para sus socios de Gobierno, pues Monasterio reclamaba a la presidenta que "utilice la fuerza que tienen" y lleve a cabo "medidas concretas" contra el aborto ya que, según ella, dejó "19.000 condenados a muerte" el año pasado en España.

A colación de la intervención de la portavoz de Vox, Ayuso ha contestado asegurando que "Dios" no la hizo perfecta y por eso no es "de Vox". "No tengo la potestad estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos", ha remarcado.

Ayuso también ha criticado a Podemos

Ayuso asegura que desde Podemos entienden el feminismo desde "el odio a la familia, a trabajar, a prosperar, a crear una familia"

Además del intercambio con sus socios de Gobierno, la presidenta de la Asamblea también ha tenido tiempo para cargar contra la formación morada y el aborto. Para la dirigente regional, el feminismo de este partido es "el feminismo entendido desde el odio, el odio a la familia, a trabajar, a prosperar, a crear una familia, a tener responsabilidad, del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre".

Sobre el aborto, ha declarado que no piensa "perseguir a nadie" por ello, pero tampoco lo va a fomentar, pues debería ser "legal, seguro y muy poco frecuente". "He conocido a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar porque han acabado con la vida de ese niño... podrán tener otro, más hijos, pero ese no va a volver porque una vida no se puede reemplazar por la otra. Sin embargo, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de sus hijos", ha indicado

Serra y Podemos defienden "decidir libremente"

Por su parte, Serra ha defendido que si una mujer decide no continuar con su embarazo no es un "fracaso" sino que es "un derecho". "Son nuestros cuerpos y tenemos que poder decidir libremente con educación sexual, con anticonceptivos y con aborto seguro y gratuito", ha remarcado.

A su juicio, lo que es un fracaso, pero para las instituciones, es que las mujeres aborten en condiciones de inseguridad y ha recordado que en el mundo hay 22 millones de abortos inseguros, "muchas veces las mujeres lo hacen con perchas y muchísimos de estos abortos generan muertes". En este punto, ha hecho hincapié en que "el intento por restringir el derecho al aborto y penalizarlo, no reduce el número, sino que solo crea más sufrimiento".

Según Serra, el Gobierno permite "que grupos antiabortistas persigan a las mujeres y las acosen en las puertas de las clínicas", y esto es así porque "el aborto no está garantizado en la sanidad pública". "El año pasado solamente de seis de 17.000 abortos fueron en la sanidad pública", ha dicho.